Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

El club dirigido por Pep Guardiola se negó a negociar con Liverpool y frustró el intento de intercambio por el delantero argentino, antes de que Luis Díaz partiera rumbo al Bayern

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz contempló la posibilidad
Luis Díaz contempló la posibilidad der ir al Manchester City en el mercado de fichajes, según informaron desde Inglaterra - crédito Jason Cairnduff/REUTERS

El reciente mercado de fichajes en la Premier League dejó una huella significativa en el Liverpool, que concretó la venta del colombiano Luis Díaz al Bayern por 70 millones de euros, convirtiendo esta operación en la tercera transferencia más valiosa en la historia del club, solo superada por las de Philippe Coutinho al Barcelona y Trent Alexander-Arnold al Real Madrid.

Este movimiento se enmarca en una estrategia de inversión y ventas que, según The Telegraph de Inglaterra, busca fortalecer posiciones clave sin exceder los límites presupuestarios.

Julián Álvarez estuvo en los
Julián Álvarez estuvo en los planes del Liverpool en el caso de un posible intercambio con Luis Díaz entre Liverpool y Manchester City-crédito Isabel Infantes/REUTERS

En este contexto, la situación contractual de Luis Díaz adquirió especial relevancia. El extremo colombiano, de 28 años, contempló la posibilidad de renovar su vínculo con el club, pero, según The Telegraph, la directiva no mostró interés en mejorar sus condiciones salariales, a pesar de que “el club nunca ha dudado en ofrecer contratos lucrativos a sus jugadores estrella”.

Esta falta de iniciativa llevó a Díaz a explorar alternativas fuera de Anfield, siendo el Manchester City una de las opciones que consideró.

La publicación británica detalló que, al percibir el deseo de Luis Díaz de unirse al equipo dirigido por Pep Guardiola, los responsables de los fichajes en el Liverpool —Michael Edwards (director ejecutivo de fútbol), Richard Hughes (director deportivo) y el entrenador Arne Slot— propusieron un intercambio con el Manchester City que involucraba al delantero argentino Julián Álvarez. Sin embargo, la respuesta del club de Manchester fue contundente: “No le vendemos a rivales”.

Por otra parte, el Liverpool también mantuvo su postura. Finalmente, el Manchester City transfirió a Álvarez al Atlético de Madrid, y Luis Díaz permaneció en el club inglés hasta concretar su traspaso al Bayern Múnich, dejando atrás la decepción por la falta de reconocimiento contractual, según lo informado por el diario inglés.

La estrategia de fichajes de Arne Slot con Liverpool

En el periodo de fichajes
En el periodo de fichajes de Arne Slot se vendió a Luis Díaz, Trent-Alexander Arnold, Darwin Núñez, entre otros, pero llevaron a jugadores como Hugo Ekitike, Alexander Isak, Milos Kerkez-crédito Phil Noble/REUTERS

La gestión de fichajes bajo la dirección de Arne Slot se caracterizó por la cautela en el gasto, ya que, pese a las incorporaciones de alto costo, el desembolso neto en esta ventana de transferencias ascendió a 157 millones de euros. Además de la salida de Luis Díaz, el club concretó la venta de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid por 75 millones de euros, una de las operaciones más destacadas del periodo.

La directiva del Liverpool apostó por una política de fichajes ambiciosa, destinando 145 millones de euros a la contratación de Alexander Isak, 125 millones de euros por el alemán Florian Wirtz y 95 millones de euros por el francés Hugo Ekitiké.

De acuerdo con información publicada por The Telegraph, el club inglés desembolsó en total más de 450 millones de euros en refuerzos, aunque la gestión de ventas permitió equilibrar la balanza financiera. La llegada de estos jugadores respondió a lo que la directiva calificó como “un cambio estratégico”, priorizando la inversión en posiciones consideradas fundamentales para el futuro del equipo.

La estrategia de ventas e inversiones del Liverpool en este mercado de fichajes, según el mencionado medio, se basó en la premisa de no exceder los límites financieros, a pesar de las adquisiciones millonarias, y en la capacidad de realizar transferencias históricas que redefinieron la estructura del plantel.

Estadísticas de Luis Díaz con Liverpool

Luis Díaz se consolidó como
Luis Díaz se consolidó como una de las grandes figuras del Liverpool-crédito John Sibley/REUTERS

Luis Díaz jugó un total de 148 partidos con Liverpool, anotando 41 goles y asistiendo en 23 ocasiones en 10.000 minutos. Además, ganó varios títulos en Inglaterra, y también llegó a la final de la UEFA Champions League en la temporada 2021-2022 (final que perdió ante el Real Madrid en el Stade de France de París).

  • Community Shield: 2022
  • FA Cup: 2022, 2024
  • Copa de la Liga: 2022
  • Premier League: 2025

