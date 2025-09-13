La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Deportivo Cali y Santa Fe, clasificados a la Copa Libertadores 2025, definirán a la campeona de la Liga Femenina - crédito Dimayor

La final de la Liga Femenina 2025 enfrentará a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, dos referentes del fútbol femenino colombiano. La Dimayor confirmó que el primer encuentro será el domingo 14 de septiembre a las 5:00 p. m. en el Estadio El Campín, mientras que la vuelta se disputará el 21 del mismo mes, a la misma hora, en el Estadio Palmaseca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, la entidad prepara una novedad para la final, que beneficiará a las bogotanas y vallecaucanas, que lucharán con todo lo que tienen en la plantilla para quedarse con el trofeo, cuyas campeonas defensoras son las Verdiblancas del técnico Jhon Ortiz.

Sorpresa para la Liga Femenina

La edición 2025 del torneo introdujo un formato más extenso y exigente, obligando a los clubes a superar una fase de “todos contra todos”, cuadrangulares y unas semifinales de alta intensidad. Este cambio elevó el nivel de dificultad y puso a prueba la consistencia de las plantillas.

Tanto Santa Fe como Cali han alcanzado el mayor número de finales disputadas en la historia del certamen y buscarán sumar un nuevo trofeo: sería el cuarto para las leonas, con tres títulos, y el tercero para las azucareras, dos veces ganadoras del torneo.

Habrá VAR en la final de la Liga Femenina, por designación de la Dimayor para el partido de Santa Fe y Deportivo Cali - crédito Dimayor

La final de este año introduce un elemento inédito: la presencia del VAR, que acompañará a la terna arbitral designada por la Comisión de la Federación Colombiana de Fútbol. Para el partido de ida en Bogotá, los árbitros Luis Rincón y Nataly Arteaga estarán a cargo de la revisión tecnológica de las jugadas determinantes, una medida que refuerza la apuesta por la justicia en el fútbol femenino.

El historial reciente entre Santa Fe y Deportivo Cali en finales favorece al conjunto vallecaucano. Las azucareras se impusieron en las dos definiciones previas entre ambos equipos, en 2021 y 2024, consolidando una rivalidad que ha marcado la evolución del torneo. En esta ocasión, el equipo dirigido por Omar Ramírez tendrá la ventaja de abrir la serie como local en El Campín.

La final de la Liga Femenina volverá a tener sistema de VAR, luego de la edición 2024 - crédito Dimayor

“Hay que traerse una buena ventaja de Bogotá”

En la antesala del primer partido, el técnico de Deportivo Cali, Jhon Alber Ortiz, compartió sus expectativas y la estrategia de su equipo en declaraciones recogidas por El País. Ortiz enfatizó la importancia de obtener un resultado favorable en Bogotá.

“Hay que traerse una buena ventaja de Bogotá, y la ventaja es ganando el partido. Sea el resultado que sea, porque yo sé que en casa nos hacemos fuertes. Este es un equipo al que difícilmente le hacen gol”, afirmó el entrenador bicampeón con el cuadro vallecaucano

Jhon Ortiz, técnico del Deportivo Cali, confía en que pueda dar el golpe en Bogotá por la final de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali

Además, Ortiz valoró el esfuerzo de ambas instituciones por mantener la estabilidad contractual de sus jugadoras hasta fin de año, un aspecto que consideró fundamental para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia.

El entrenador también se refirió al desafío que representa Santa Fe, al que describió como un rival que ha sabido sobreponerse a las dificultades y que destaca por su juego en el medio campo y por las bandas: “Santa Fe es un equipo que viene de menos a más. Ha tenido sus dificultades, pero ha sabido reponerse. Es un equipo que juega muy bien en el medio, que también propone por las bandas mediante su volante”.

La confianza de Deportivo Cali en su rendimiento fuera de casa se apoya en antecedentes positivos en Bogotá y en finales anteriores. Ortiz recordó que su equipo ha sabido responder en escenarios adversos y que la fortaleza mental será clave en esta definición. Así, la serie entre Santa Fe y Cali se perfila como un nuevo capítulo en la historia de la Liga BetPlay Femenina, con todos los ingredientes para una final memorable.