Rafael Dudamel dejaría botado al Deportivo Pereira en la Liga BetPlay: le llegaría una oferta del exterior

Deportivo Pereira está en la pelea por entrar a los ocho primeros de la Liga BetPlay gracias al técnico Rafael Dudamel, que en medio de la irregularidad del campeonato, tiene al club en el noveno puesto con 12 puntos, además de meterlo en cuartos de la Copa Colombia.

Sin embargo, todo el proceso del entrenador venezolano se iría al suelo porque se iría a un seleccionado nacional, que viene de ser eliminado para el mundial de 2026 y, al parecer, lo tiene entre sus candidatos por su experiencia y ser dos veces campeón del fútbol colombiano.

Por el momento, el técnico de los Matecañas se concentra en hacer todo lo posible para que el club entre a los cuadrangulares, buscar un cupo a la Copa Sudamericana 2026 y ratificar una plantilla que vuelva a pelear títulos, tal como se dio en el segundo semestre de 2022.

“Rafael Dudamel es candidato”

El periodista venezolano Mario Alberto Sánchez, en su cuenta de X, afirmó que el actual entrenador del Deportivo Pereira suena con fuerza para llegar a la selección de Venezuela, debido a su experiencia reciente y que sería su segunda etapa al mando del combinado de ese país.

“El profesor Rafael Dudamel es candidato por parte de la FVF para ser DT de la Vinotinto. Dos veces mundialista y con un subcampeonato del mundo (sub-20). Dirigió con éxito la sub-17 subcampeona de América en 2013 y 2 procesos Sub-20″, fueron las palabras del comunicador.

Sobre la experiencia del timonel, Sánchez resaltó que “ha sido dos veces campeón del futbol colombiano, además es el único entrenador en los últimos 10 años en ganarlos en el vecino país. También ha sido elegido 2 veces el mejor DT de Colombia. Cuenta con experiencia en México, Brasil y Chile. Conoce a fondo los procesos juveniles de Venezuela, que son credenciales muy importantes para ser el nuevo DT de Venezuela”.

Por su parte, el periodista Felipe Sierra apoyó la información del venezolano, añadiendo que Rafael Dudamel “tiene contrato vigente con Pereira, con quienes tendrían que negociar”, cuyo vínculo iría hasta diciembre de 2026 y, por el momento, los directivos están contentos con su labor.

Queda por saber si el venezolano, que siempre ha mostrado cariño por la Vinotinto, se interesaría en volver al fútbol de selecciones, en especial con una que sufrió un duro golpe por quedar afuera del repechaje en la última jornada de eliminatorias, considerado como el fracaso más grande del equipo.

Problemas de salarios

Dejando a un lado la posible oferta del seleccionado de Venezuela, el entrenador de los Matecañas afrontó un problema serio durante la semana que puso en riesgo el trabajo de cara al encuentro con Llaneros, el domingo 14 de septiembre en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El martes 9 de septiembre, los futbolistas del Pereira no fueron a entrenar por las deudas salariales de la institución, como protesta hasta que los directivos respondieran y se pusieran de acuerdo en una fecha para cumplir con sus obligaciones y volver a las prácticas.

Afortunadamente, la crisis se resolvió en cuestión de un día y los jugadores volvieron a los entrenamientos el miércoles 10 del mismo mes, señaló Felipe Sierra, con el compromiso de que empezarían a pagar todos los salarios pendientes en los próximos días.

De esta manera, la nómina del Pereira se encuentra lista para afrontar la fecha 11 de la Liga BetPlay, en la que recibe a nada menos que una de las sorpresas del campeonato como Llaneros, que también pelea por no descender de la primera división del fútbol colombiano.