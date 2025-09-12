Deportes

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe

La Vinotinto perdió la oportunidad de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo

Jimmy Nomesqui Rivera

La periodista cuestionó la falta
La periodista cuestionó la falta de sentido de pertenencia de los futbolistas

La última fecha de las eliminatorias dejo dos hechos históricos para el fútbol de la Conmebol, el primero de ellos fue el regreso de Bolivia a una fase final de clasificación de la Copa del Mundo, torneo que no juega desde Estados Unidos 1994.

En segundo lugar, la eliminación de Venezuela, que dependía de un triunfo frente a Colombia, pero terminó goleada por el equipo cafetero y quedó fuera del mundial.

La goleada 3-6 contra Colombia y la eliminación de Venezuela provocó que fuera despedido el entrenador de la Vinotinto; además, en el vecino país hay una polémica por la denuncia de una periodista, que aseguró que varios jugadores del equipo nacional se fueron de fiesta tras perder contra los cafeteros.

Lo que se sabe de la presunta fiesta

Venezuela nunca ha jugado una
Venezuela nunca ha jugado una copa del mundo

La denuncia fue realizada por Milena Gimón en un programa de DirecTV, en el que se mostró indignada por la actitud de los jugadores jóvenes de la selección venezolana.

“Hay una encrucijada porque se van los líderes positivos, y los que se quedan no sé si están dispuestos a ceder a cosas como la de noche”, indicó la comunicadora antes de exponer que varios jugadores se habrían ido de fiesta tras el partido contra Colombia.

“No tienen la disciplina necesaria. Uno se entera de cosas, luego de que te eliminan bochornosamente, y que después hay un par de jugadores que se van de joda”, aseguró Gimón, que afirmó que no entregará nombres y que espera que la federación se pronuncie al respecto.

La comunicadora pidió que los
La comunicadora pidió que los involucrados no vuelvan a ser convocados

Ante esa situación, la periodista venezolana pidió que los involucrados sean despedidos de la selección venezolana y no se les permita volver a representar a su país en el corto plazo.

“Hay que buscar jugadores en el fútbol base como Caracas y Deportivo Táchira. Y si van a intervenir los agentes de jugadores, deben buscar mercados atractivos deportivamente y no privilegiar lo económico”, puntualizó la comunicadora.

De la misma forma, en Venezuela ha comenzado una campaña para exigir un mejor manejo por parte de los directivos, a quienes acusan de priorizar aspectos económicos y no los resultados deportivos.

Es por ello que, exjugadores de la selección venezolana han pedido que el próximo entrenador de la Vinotinto sea un connacional y no un extranjero, señalando los posibles errores que tuvo el argentino Batista durante las eliminatorias.

Los candidatos para dirigir a Venezuela

Dudamel es una de las
Dudamel es una de las opciones que tiene Venezuela para la dirección técnica del equipo nacional

En primer lugar, se ha especulado con la posibilidad de que el exdefensor Oswaldo Vizcarrondo sea el próximo técnico de Venezuela. Cabe recordar que tuvo un pasado en Colombia, en donde jugó para Once Caldas.

Además, Vizcarrondo destacó durante varios años en el fútbol de Francia y actualmente está a cargo de la dirección técnica de las divisiones menores en Venezuela.

Otro nombre que ha sonado tras la eliminación venezolana es el de Rafael Dudamel, entrenador de 52 años que se desempeñó como guardameta durante su tiempo como jugador profesional.

Dudamel ya fue entrenador de Venezuela, siendo la final de la Copa del Mundo sub-20 su mejor resultado con el equipo nacional; además, ha sido campeón en Colombia con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

La dificultad en el caso de Dudamel es que actualmente tiene trabajo como estratega de Deportivo Pereira, que ocupa la novena posición del torneo finalización en Colombia.

Además de los nombres mencionados, en Venezuela afirman que también podría tener chances el entrenador Cesar Farias, que ya estuvo a cargo del equipo nacional y tuvo sus últimas experiencias laborales en Colombia con Junior de Barranquilla, América de Cali y Águilas Doradas.

