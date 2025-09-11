Deportes

Carlos Antonio Vélez criticó a Ramón Jesurún por hablar de que Colombia podría jugar la final del Mundial: “Tacó burro”

El comentarista deportivo se refirió a las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sobre ver a la “Tricolor” en el partido final de la copa del mundo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Vélez se refirió a las declaraciones de Ramón Jesurún sobre ver a Colombia en la final de la copa del mundo - crédito Jesús Aviles / Infobae

La selección Colombia jugará su séptima copa del mundo en el Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no tuvo problemas en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas al golear a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Maturín.

El analista se refirió a que esa posibilidad de ver a la selección Colombia es alejada de la realidad, y se basó en explicar su argumento desde las estadísticas - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Con este panorama, la división de opiniones sobre el juego de la selección Colombia no se hizo esperar, ya que tras los buenos resultados, algunos se ilusionan con un buen papel en el próximo certamen mundialista.

En días recientes, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó que tanto Néstor Lorenzo como él tienen el anhelo de ver al combinado “Tricolor” en una final del torneo de selecciones más importante del mundo.

Tras estas declaraciones, el 11 de septiembre de 2025, Carlos Antonio Vélez se refirió a sus declaraciones, y allí fue contundente en volver a criticar tanto a la “amarilla” como al dirigente barranquillero sobre sus declaraciones.

“Que eso no es así, que Lorenzo es la maravilla y que tenemos la máquina: nueve goles en dos partidos. La máquina... (pausa de dos segundos) Ya hasta el presidente de la federación se atrevió a decir que íbamos para campeones del mundo. Con todo lo que le aprecio, Ramón, pero ahí sí tacaste burro. Le metiste una presión terrible. Ahora, sí debo decirles algo: no me gusta la mediocridad y precisamente desde ahí parto. Todos estos que apuestan a la mediocridad estaban felices ayer, me imagino. ¡Le ganamos a Venezuela! No, es que había que ganarle a Venezuela, y a Bolivia también", dijo.

Su crítica al sector que apoya a Lorenzo y la defensa a Reinaldo Rueda

Carlos Antonio Vélez también aprovechó para hablar de que el proceso de Lorenzo en términos de resultados es similar al de Reinaldo Rueda - crédito Troy Taormina / IMAGN IMAGES

En su mismo discurso, Vélez fue tajante en mencionar que la campaña de Néstor Lorenzo fue similar a la de Reinaldo Rueda, haciendo énfasis en que la única diferencia entre ambas campañas fue el formato de competencia de las Eliminatorias, que permitió a Colombia clasificar al Mundial 2026.

“La selección pasada también les ganó, la de Reinaldo, esa que ustedes descalificaron, y esa que quedó eliminada porque no teníamos siete cupos. Esa quedó por fuera y le ganó a Bolivia y le ganó a Venezuela. Lo mismo que ahora. Pero entonces ahora hay que convertir toda esa campaña irregular y mediocre en algo espectacular. Y entonces te ponen: el porcentaje de partidos de Lorenzo, y te meten todos los partidos amistosos chimbos que a veces hacemos. Los buenos, los regulares, los malos, todos juntos”, destacó.

Ramón Jesurún y el sueño del Mundial

Ramón Jesurún habló sobre el sueño que tiene tanto él como Néstor Lorenzo de ganar el Mundial - crédito Luisa González / REUTERS

El 5 de septiembre de 2025, después de la clasificación de la “Tricolor” a la copa del mundo, Ramón Jesurún habló con el equipo de deportes del diario El Heraldo de Barranquilla acerca del sueño que tiene Néstor Lorenzo y él de que Colombia busque la final de la copa del mundo Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Yo no creo que sea una manifestación alegre ni tropicalista. Yo creo que los antecedentes nos permiten pensar en que esa posibilidad se puede dar. En este cuatrenio, en cabeza del profesor Lorenzo, nosotros enfrentamos a Alemania en su casa y le ganamos, que son campeones mundiales, hablo de campeones mundiales. A España le ganamos también jugando en Europa contra ellos. Derrotamos a Brasil, derrotamos a Argentina, estoy hablando de equipos con antecedentes y con rica historia en campeonatos mundiales y en títulos mundiales. Entonces, ¿Por qué no soñar con eso?", afirmó.

Los colegas de El Heraldo hablaron con el máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito @DeportesEH / X

Así está el panorama de las selecciones clasificadas al Mundial

Equipos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito FIFA

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (2/9): Marruecos y Túnez

Asia (6/8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Solo clasificarán dos al Mundial desde el Repechaje

