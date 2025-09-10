Deportes

Además de Colombia, estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Luego de ser eliminada de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la selección Colombia se clasificó en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Eliminatoria al torneo que se jugará en 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia jugará por
La selección Colombia jugará por séptima vez una Copa Mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Con una contundente victoria por 6-3 ante Venezuela en Maturín, la selección de Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, asegurando su presencia en la próxima cita mundialista.

En un partido cargado de goles, Luis Javier Suárez se convirtió en la gran figura al anotar cuatro tantos, logrando así el primer póker de un futbolista colombiano en un encuentro oficial de Eliminatorias.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo escaló al tercer puesto de la tabla con 28 puntos, después de haber llegado a las últimas fechas en la sexta posición, consolidando una remontada significativa en el tramo final del torneo.

Con la clasificación en mano, la atención se centra ahora en la preparación hacia el campeonato, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En la actualidad, Colombia figura entre las 18 selecciones que ya tienen asegurado su cupo para el Mundial, una cifra que representa cerca del 40 % de los 48 equipos participantes que tendrá por primera vez el torneo.

Junto a la Tricolor, han confirmado su presencia los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos), así como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay por la Conmebol.

Luis Javier Suárez se convirtió
Luis Javier Suárez se convirtió en el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF
  1. Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21).
  2. Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9).
  3. Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  4. Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  5. Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  6. Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18) (repechaje).
  8. Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  9. Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -13).
  10. Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18).

Por Asia han clasificado Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, mientras que en África tienen su puesto Marruecos y Túnez; Nueva Zelanda será el representante de Oceanía.

Restan treinta boletos por definir; Europa aún debe asignar 16 plazas, África tiene siete, la Concacaf otorgará tres cupos directos más y Asia debe resolver un último participante. En Oceanía, el proceso clasificatorio ya concluyó con un solo representante.

Además, todavía queda pendiente el torneo de repechaje intercontinental, que se realizará en marzo de 2026 en México y definirá las dos plazas finales.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Bolivia's Carlos Lampe reacts with referee Dario Herrera REUTERS/Luisa Gonzalez

En esa instancia participará, por ejemplo, Bolivia, que se ubicó séptima en la eliminatoria sudamericana, junto a equipos de otras confederaciones.

En cuanto al calendario, la FIFA ha programado el sorteo oficial para el 5 de diciembre de 2025 en Washington. Para esa fecha, varios grupos tendrán todavía plazas “pendientes”, a la espera de los ganadores de los repechajes. Las últimas y decisivas fechas FIFA son entre el 6 y 14 de octubre de 2025, así como entre el 10 y 18 de noviembre del mismo año, cuando se definirán la mayoría de los cupos directos de Concacaf, Asia y África.

La agenda de preparación ya está en marcha: en octubre, Colombia jugará amistosos contra México en Arlington y Canadá en New Jersey; en noviembre enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria en Estados Unidos. Para 2026, se espera que la selección dispute duelos ante rivales europeos de peso, como Croacia y Bélgica, en lo que significará su último gran examen antes del debut mundialista.

Las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (18/48)

Equipos clasificados a la Copa
Equipos clasificados a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito FIFA

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (2/9): Marruecos y Túnez

Asia (6/8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Solo clasificarán dos al Mundial desde el Repechaje

