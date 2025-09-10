Deportes

Esta es la impresionante coincidencia del colombiano Luis Suárez, goleador del partido contra Venezuela, con histórico del fútbol sudamericano: la reseñó Conmebol

El delantero samario, que recientemente llegó al Sporting de Lisboa, tuvo una noche de ensueño en Maturín con la camiseta de la “Tricolor”, por sus cuatro goles marcados

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El delantero del Sporting de
El delantero del Sporting de Lisboa se colocó como una de las figuras para la "Tricolor" - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

Colombia cerró su camino en las Eliminatorias Sudamericanas con una contundente goleada 6 a 3 ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, el 9 de septiembre de 2025.

Además, contó con la gran actuación del delantero samario Luis Suárez (jugador del Sporting de Lisboa) que se reportó con un póker de goles (al minuto 42, 50, 59 y 67).

Así referenció la increíble coincidencia
Así referenció la increíble coincidencia de Luis Suárez por parte del ente deportivo - crédito @CONMEBOL / X

Por su destacada actuación, el 9 de septiembre de 2025, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reseñó los cuatro goles de Suárez, recordando el detalle de que el último que hizo esta hazaña fue justamente su homónimo: el uruguayo Luis Suárez, actual delantero del Inter Miami.

“¿El anterior en hacer un póker como Luis Suárez? Sí, el otro Luis Suárez en 2011 en Eliminatorias Sudamericanas", escribió en su comunicado la confederación.

El delantero colombiano se unió a la selecta lista de históricos del fútbol sudamericano

  • Zico (Brasil) en 1977
  • Careca (Brasil) en 1989
  • Iván Zamorano (Chile) en 1997 (cinco goles)
  • Romário (Brasil) en 2000
  • Luis Suárez (Uruguay) en 2011
  • Luis Javier Suárez (Colombia) en 2025

Así fue el último póker de las Eliminatorias Sudamericanas

Luis Suárez es el máximo
Luis Suárez es el máximo goleador histórico de Uruguay - crédito Raul Martinez / REUTERS

El partido se disputó el 11 de noviembre de 2011 en el estadio Centenario de Montevideo, por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Brasil 2014, ante Chile.

Allí, la “Celeste” (apodo por el cual es conocido Uruguay) dirigida por Oscar Washington Tábarez, le propinó una goleada por 4-0 a Chile que en ese entonces era dirigida por Claudio Borghi.

El primer gol llegó al minuto 42, después de varios intentos de los uruguayos, en donde Suárez (que en ese momento era jugador del Liverpool) con pase de Egidio Arévalo Ríos, tras una recuperación rápida en el mediocampo al quitarle la pelota al delantero Humberto Suazo y que el goleador definió al palo de la mano derecha de Claudio Bravo.

Al minuto 45, llegaría el segundo gol de Suárez, pero con pase de Edinson Cavani, en una jugada de ataque en donde Claudio Bravo sale a rechazar la pelota, dejándola servida para que el uruguayo llegue en soledad a cabecear y marcar el 2-0.

Para el segundo tiempo, Suárez continúo con su efectividad: el tercer gol llegó al minuto 68, cuando desde un centro preciso, el artillero cabeceó tras el buen centro de Martín Cáceres y colocaría el tercer gol en la cuenta de Uruguay.

Finalmente, el cuarto y último gol llegó al 73, cuando Edinson Cavani volvió a asistir a Suárez, ya que le dejó una pelota servida, y allí aprovechó para colocar el 4-0 final.

Así fue el último póker en las Eliminatorias Sudamericanas - crédito futbolXXI.com - Fox Sports / YouTube

Colombia terminó tercera en las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela quedó eliminada del Mundial
Venezuela quedó eliminada del Mundial de Norteamérica 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria / REUTERS

La jornada final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó a Colombia como protagonista indiscutible tras imponerse con un contundente 6-3 sobre Venezuela en el estadio Monumental de Maturín. Este resultado permitió a la Tricolor escalar hasta el tercer puesto de la tabla, desplazando a Uruguay por diferencia de gol y consolidando su clasificación directa al certamen que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro, que marcó el cierre de la fase clasificatoria, estuvo cargado de tensión desde el inicio, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentaron dificultades en los primeros minutos ante una Vinotinto decidida a asegurar su presencia en el repechaje mundialista. La presión de los locales se hizo sentir, pero la capacidad de reacción de Colombia resultó determinante para revertir el marcador y construir una goleada histórica.

A lo largo del encuentro, la selección colombiana mostró una de sus versiones más sólidas bajo la conducción de Néstor Lorenzo. El equipo no solo cerró las eliminatorias con una victoria abultada, sino que también dejó entrever la aparición de un posible nuevo goleador de cara al Mundial.

Uno de los momentos clave se produjo en el minuto 86, cuando Luis Díaz estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que fue contenido por Romo, el arquero venezolano y actual jugador del Bayern Múnich. La insistencia ofensiva de Colombia se mantuvo hasta el final, mientras que Venezuela buscaba descontar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

En el tramo final del partido, un contraataque liderado por Juan Fernando Quintero permitió a Jhon Córdoba marcar el sexto gol para Colombia, tras un pase filtrado y una definición cruzada que superó al guardameta rival.

Así quedó la tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias

  1. Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21)
  2. Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  3. Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)
  8. Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  9. Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  10. Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

