Hugo Rodallega se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia: “No me joda...”

El delantero deseo que su colega tenga minutos en el próximo partido contra Venezuela y pueda marcar un gol para completar su gesta

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

El delantero de Independiente Santa Fe regresó a las canchas tras su fractura de tabique - crédito Gol Caracol

Una de las noticias más importantes del último clásico capitalino, válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025, entre Millonarios vs. Santa Fe, fue el regreso de Hugo Rodallega a las canchas, luego de superar una lesión muscular y una fractura de tabique, que le obligó a ser operado.

El delantero, que disputó la final del pasado 29 de junio de 2025 contra Medellín antes de verse obligado a una larga recuperación, volvió a jugar con una máscara de protección y completó los 90 minutos en El Campín. Pese a evidenciar cierto déficit de ritmo propio del retorno, su liderazgo y compromiso destacaron en el ataque cardenal.

Tras el empate 0-0, en la zona mixta, un periodista le preguntó a Rodallega si, tras la reciente convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia, él también se veía con posibilidades o ilusiones de ser llamado. La respuesta del veterano delantero fue breve y provoca reacción: “No me joda”, expresó Rodallega entre risas, generando carcajadas entre los reporteros y viralizándose en redes sociales.

Millonarios está en el puesto
Millonarios está en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Días antes, el atacante había mostrado su apoyo público a Moreno: “Yo estoy feliz, el país está contento por la convocatoria de Dayro. Es un jugador que se esfuerza para estar bien, no solo para su equipo, sino para su país. Ojalá pueda tener la oportunidad de jugar, porque una cosa es que simplemente te llamen, pero que lo pongan a jugar y pueda hacer gol”.

Así fue el clásico Capitalino de la fecha 10 entre Independiente Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

El clásico bogotano entre Millonarios e Independiente Santa Fe evidenció tempranamente el deseo de ambos equipos por atacar, con aproximaciones peligrosas en ambas áreas al inicio del partido.

Al minuto 13, un cabezazo de Jorge Arias generó el primer aviso para Millonarios, pero Santa Fe respondió de inmediato con un remate de cabeza de Emmanuel Olivera, que pasó cerca del arco protegido por Novoa. El esquema defensivo del equipo cardenal mostró solidez, dificultando que los azules encontraran opciones claras.

Millonarios y Santa Fe empataron
Millonarios y Santa Fe empataron sin goles por la fecha 10 de la Liga BetPlay, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

A lo largo de la primera mitad, Santa Fe optó en repetidas ocasiones por los disparos de larga distancia, con Hugo Rodallega destacando en ese papel. Por su parte, los azules estuvieron a punto de abrir el marcador antes del descanso: Cabezas Hurtado forzó dos intervenciones seguidas de Mosquera Marmolejo con remates de cabeza y, posteriormente, Beckham Castro culminó una jugada colectiva que no logró concretar por falta de precisión.

La segunda parte mantuvo la dinámica de ida y vuelta, aunque ambos equipos siguieron mostrando falencias en la finalización de sus ataques. Millonarios insistió, especialmente con las combinaciones entre Beckham Castro y Cabezas Hurtado. Precisamente ellos protagonizaron, sobre el minuto 60, una de las oportunidades más claras, pero sin éxito en la definición. Santa Fe, por su parte, encontró alternativas a través de Edward López, obligando al cuadro azul a redoblar esfuerzos ante una defensa cardenal bien organizada.

En otra edición del clásico
En otra edición del clásico capitalino, Millonarios quiere seguir su recuperación con un triunfo ante el campeón de Colombia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En los tramos finales, la intensidad ofensiva disminuyó, enfocándose la disputa en el mediocampo. Una de las últimas opciones de Millonarios llegó en el minuto 90, cuando Cabezas Hurtado conectó tras una jugada de Danovis Banguero, sin lograr concretar. Al cierre, Hugo Rodallega generó peligro con un tiro libre que exigió una atajada de Novoa.

El empate deja a Millonarios con 8 puntos, mientras que Santa Fe alcanza las 13 unidades e ingresa al grupo de los ocho mejores clasificados. Para la próxima jornada, los azules enfrentarán a Deportivo Pasto en El Campín, y Santa Fe disputará entre semana un encuentro válido por la Copa Colombia.

