Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán

El futuro de Zinédine Zidane, uno de los entrenadores más exitosos del fútbol europeo luego de su éxito con el Real Madrid, vuelve a situarse en el centro de la atención.

Y es que el medio turco Sabah informó sobre el fuerte interés del Fenerbahçe en contratar al técnico francés, que permanece fuera de los banquillos.

Este posible fichaje abriría la posibilidad de que Zidane pusiera fin a una ausencia de más de cuatro años lejos de los banquillos, desde su salida del Real Madrid en 2021, y tomaría las riendas de un equipo donde destaca el delantero colombiano Jhon Jader Durán.

De acuerdo con Sabah, el presidente del club turco evalúa a Zidane como reemplazo para José Mourinho, lo que marcaría un giro significativo tanto para la institución como para el propio entrenador francés.

No obstante, la decisión no parece sencilla, ya que el gran deseo de Zidane es asumir la conducción de la selección de Francia, una oportunidad que podría presentarse cuando Didier Deschamps finalice su ciclo al término del Mundial de 2026.

Según el medio, “el gran sueño de Zidane es asumir las riendas de la Selección de Francia”.

Mientras la Federación Francesa de Fútbol busca concretar una reunión con el exfutbolista, la oferta del club turco aparece como una alternativa concreta para que el estratega regrese a la acción antes de lo previsto.

La llegada de Zidane al Fenerbahçe también supondría una motivación extra para Jhon Jader Durán, que se incorporó recientemente al equipo y afronta una etapa exigente tras desafíos con su selección nacional.

El club turco confiaría en que, de concretarse la incorporación, contarían con uno de los entrenadores más exitosos de la década pasada.

El interés del Fenerbahçe por Zidane y la eventual reunión con Durán, considerado una de las principales apuestas del club, ha generado elevadas expectativas entre los seguidores del fútbol europeo y suramericano.

La incertidumbre persiste sobre cuál será el próximo destino de Zidane, pero la posibilidad de verlo nuevamente al frente de un proyecto futbolístico ha cobrado relevancia ante la falta de confirmación sobre su esperado salto a la selección francesa.

Cómo fueron los números de Zinedine Zidane al frente de Real Madrid

Zidane dirigió al Real Madrid en 263 partidos, con un récord de 174 victorias, 53 empates y 36 derrotas, lo que se traduce en una tasa de triunfo del 66 % aproximadamente.

Durante esos encuentros, el equipo del francés anotó 605 goles y recibió 267, demostrando un alto rendimiento ofensivo.

Además, el Galo se convirtió en uno de los técnicos con más victorias en la historia del club, solo superado por Miguel Muñoz.

Zidane lideró al Real Madrid a 11 títulos durante sus dos etapas al frente del equipo —incluyendo tres Champions League consecutivas, dos Ligas, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Copas del Mundial de Clubes.

Además, en sus primeros 200 partidos, el exfutbolista acumuló 132 victorias, 42 empates y 26 derrotas, con un record ofensivo notable de más de 480 goles a favor, lo que subraya la consistencia y éxito sostenido de su gestión.

Cómo le ha ido a Jhon Jader Durán desde su llegada al Fenerbahce

Desde su llegada al Fenerbahçe en préstamo por la temporada 2025-26, Jhon Jader Durán comenzó con una entrada prometedora: en un amistoso de pretemporada ante Al-Ittihad, anotó un doblete en apenas 45 minutos —brillando como figura al marcar primero con un potente zurdazo al minuto 77, y luego cabeceando para cerrar el marcador al 88.

Durante otro amistoso ante la Lazio, Durán cumplió un rol más táctico y sumó 57 minutos en cancha, tuvo 5 pases buenos de 7 intentados y generó una oportunidad de gol.

En los partidos oficiales, Durán debutó en Champions League el 6 de agosto ante Feyenoord, ingresando en la derrota 2-1, pero en el partido de vuelta (12 de agosto) abrió su cuenta oficial con un gol al 45+2′ que contribuyó a la remontada (5-2) y al pase de Fenerbahçe a la siguiente fase.