Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia

Dayro Moreno entró para los últimos minutos del segundo tiempo en el partido de la selección Colombia contra Bolivia- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El pase al Mundial quedó asegurado tras la victoria de Colombia por 3-0 frente a Bolivia, resultado que garantizó la presencia de la selección en su séptima Copa Mundial de Fútbol. James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero firmaron los goles que sellaron la clasificación al máximo torneo, que en 2026 compartirá sedes entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta clasificación, la Tricolor suma una presencia más a su historial en citas de la FIFA, luego de haber participado previamente en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. En el próximo Mundial, Colombia buscará nuevamente medirse contra algunas de las selecciones más competitivas del mundo.

Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde hace nueve años, cuando fue convocado para la Copa América Centenario - crédito FCF

El calendario de eliminatorias sudamericanas continuará, y el martes 9 de septiembre Colombia enfrentará a Venezuela como visitante en el Estadio Monumental de Maturín, con el partido programado para las 6:30 p.m. El seleccionado venezolano está ubicado en la séptima posición de la tabla con 18 puntos.

Uno de los temas que más repercusión ha tenido en la afición durante esta doble fecha clasificatoria es el regreso de Dayro Moreno. El delantero, próximo a cumplir 40 años, volvió a vestir la camiseta nacional después de nueve temporadas de ausencia.

En ese contexto, se recuerda el partido amistoso disputado el 4 de septiembre de 2010, cuando la selección visitó a Venezuela. Aquella alineación contó con jugadores como David Ospina, Camilo Zúñiga, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Pablo Armero, Juan Guillermo Cuadrado, John Viáfara, John Javier Restrepo, Hugo Rodallega, Giovanni Moreno y Radamel Falcao.

Estos fueron los goles que anotó el delantero del Once Caldas con la camiseta de la tricolor-crédito @futbolintacto/Instagram

Cuadrado adelantó a Colombia en el primer tiempo con un gol. Posteriormente, en la segunda parte, Moreno ingresó al campo y anotó el 2-0 definitivo, finalizando un centro de Anchico que no pudo rematar Falcao.

Moreno es considerado uno de los jugadores históricos del fútbol profesional, al ser el máximo anotador colombiano de la historia (370) y el jugador con más goles anotados en el FPC.

En el último partido contra Bolivia, Moreno disputó algunos minutos, dejando la incógnita sobre si el cuerpo técnico decidirá ubicarlo como titular en el venidero enfrentamiento ante Venezuela. El propio historial de Moreno aumenta las expectativas, pues el atacante ya ha conseguido marcarle al conjunto vinotinto.

Los goles de Dayro Moreno con la selección Colombia

El delantero tolimense fue uno de los protagonistas en la victoria de Colombia frente a Argentina en 2007-crédito Óscar Pérez/Colprensa

El retorno de Dayro Moreno a la convocatoria de la selección de Colombia para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas representó uno de los movimientos más comentados por el técnico Néstor Lorenzo. La decisión de incluir nuevamente al delantero tolimense, tras 9 años de ausencia en partidos oficiales con la Tricolor, suscitó reacciones divididas entre aficionados y analistas.

A lo largo de su trayectoria con la selección mayor, Dayro Moreno ha celebrado tres goles en encuentros clave. El primero de ellos se produjo el 20 de noviembre de 2007, en un contexto de alta presión: las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Ese día, Moreno ingresó y selló con su anotación el triunfo 2-1 frente a Argentina en el estadio El Campín.

El siguiente gol relevante llegó el 3 de septiembre de 2010 en Puerto de la Cruz, Ecuador, durante un amistoso internacional ante Venezuela. Moreno fue nuevamente protagonista al convertir el tanto que aseguró la victoria por 2-0.

Esta anotación cobra especial interés, dado que Venezuela será el próximo y último rival de Colombia en la ronda final de las presentes eliminatorias rumbo al Mundial 2026. De esta forma, el pasado estadístico de Moreno refuerza la expectativa sobre su posible impacto en el cierre de la competición.

El tercer y último gol con la camiseta nacional se registró el 29 de mayo de 2016 en suelo estadounidense, durante un amistoso de preparación contra Haití. El delantero abrió el marcador y ayudó a que Colombia se impusiera 3-1. Desde entonces, Moreno no volvió a anotar con el equipo nacional