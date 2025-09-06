Deportes

Richard Ríos reveló cuál es su ídolo en la selección Colombia: “Le agradezco por estar conmigo”

El mediocampista colombiano confesó su admiración y resaltó el privilegio de compartir vestuario con sus ídolos en la Selección Colombia

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Richard Ríos expresó su emoción
La emoción de Richard Ríos tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 quedó reflejada en sus palabras y gestos en el césped del estadio Metropolitano, después de la goleada ante Bolivia el 4 de septiembre de 2025.

El mediocampista vivió un momento especial al asegurar el cupo para la séptima participación del equipo en una Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Richard Ríos reveló que Juan
En entrevista con Gol Caracol después del partido ante Bolivia, Ríos expresó que siente respeto por James Rodríguez, aunque reveló que su ídolo es Juan Fernando Quintero.

“Es un privilegio jugar con el ’10′ (James Rodríguez), como el ídolo mío, como lo he dicho siempre que es Juan Fernando Quintero, que todos los días se lo agradezco por estar conmigo y todos los días le agradezco a Dios por tenerme jugando con él. No saben la felicidad enorme que me da tenerlo, una persona que un día veía por televisión y ahora estar acá”.

Ríos también se mostró emocionado por la clasificación a la Copa del Mundo, siendo su primera experiencia en caso de ser convocado, en donde afirmó que es un sueño hecho realidad

“Es un sueño hecho realidad, la verdad es que todavía no me cabe en la cabeza lo que está pasando. Creo que cuando tengamos más tiempo de pensar y de ver lo que acabamos de lograr, que un día todo esto se va a acabar y que tenemos que darle gracias a Dios que es el que nos pone acá”.

Además compartió su visión sobre el futuro inmediato, tanto en la selección como en Benfica Al referirse a su llegada al equipo portugués, dijo lo siguiente.

“Ahora a trabajar y seguir en nuestros clubes siendo protagonistas cada uno. Acabo de llegar a un club que es muy importante (Benfica) y espero hacer muchas cosas lindas”.

Los recuerdos de Richard Ríos de Brasil 2014 y Rusia 2018

James Rodríguez vuelve a
A sus 25 años, el futbolista de Vegachí se encuentra en una etapa de realización personal y profesional.

Si el seleccionador Néstor Lorenzo lo incluye en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, será la primera vez que dispute un evento de esta magnitud.

En este panorama, Ríos relató cómo vivió los mundiales anteriores y los desafíos que enfrentó en su juventud. Ante la pregunta del periodista Juan Pablo Hernández del Gol Caracol, dijo lo siguiente:

“En el 2014, con 14 años, estaba viendo el Mundial con mi familia, en una casa de unos amigos, porque la situación era un poco complicada en ese tiempo. Con 18 años, la verdad es que estaba fuera del fútbol, no estaba como ya en mis planes ser jugador de fútbol, y como la realidad en Colombia es otra, yéndonos para otros caminos que Dios me sacó de ahí y agradecido por eso, y que ahora me tiene aquí viviendo un sueño y no en ese lugar, que tal vez, pueda estar en estos momentos”.

Estadísticas de Richard Ríos en las Eliminatorias Sudamericanas

Richard Ríos fue una de
Camino al Mundial de Norteamérica 2026, Richard Ríos jugó 14 partidos en 893 minutos y no anotó gol. A continuación, estos son los partidos que jugó.

  • 12 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 23 minutos en el Colombia 2-2 Uruguay
  • 18 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 15 minutos en el Ecuador 0-0
  • 17 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 16 minutos en el Colombia 2-1 Brasil
  • 7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Perú 1-1 Colombia
  • 10 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 2-1 Argentina
  • 10 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 45 minutos en el Bolivia 1-0 Colombia
  • 15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 4-0 Chile
  • 15 de noviembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Uruguay 3-2 Colombia
  • 19 de noviembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 59 minutos en el Colombia 0-1 Ecuador
  • 20 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Brasil 2-1 Colombia
  • 26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 2-2 Paraguay
  • 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 0-0 Perú
  • 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Argentina 1-1 Colombia
  • 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 3-0 Bolivia

