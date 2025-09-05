Néstor Lorenzo celebró con pulla la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no”

Lorenzo habló sobre la clasificación de Colombia al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol / YouTube

La clasificación de la selección Colombia al Mundial de 2026 se concretó tras una contundente victoria por 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un resultado que puso fin a una serie de seis partidos sin triunfos y devolvió al equipo al quinto puesto de la clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas.

El técnico argentino Néstor Lorenzo destacó la importancia de este logro, subrayando que la meta se había postergado en anteriores jornadas pese a las buenas actuaciones del equipo.

Néstor Lorenzo habló sobre el juego ante Bolivia - crédito Luisa González / REUTERS

“Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir. Muy agradecido a toda la gente que apoyó, los que no también, son los que nos hacen ver otra parte de la crítica y nos ayuda, así que gracias a todos”, dijo.

En su análisis, Lorenzo valoró la energía positiva que percibió en el plantel antes del encuentro y subrayó la importancia de no repetir los errores cometidos en partidos anteriores, los cuales, según él, costaron puntos valiosos.

El entrenador explicó que el equipo llegó a la penúltima fecha con la posibilidad de asegurar el cupo al Mundial, aunque la clasificación aún no estaba garantizada en ese momento.

La importancia de la victoria ante Bolivia

Lorenzo resaltó la importancia de la unión y la confianza en la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lorenzo explicó que la clave estuvo en mantener la confianza en la propuesta futbolística, más allá de los resultados inmediatos. Según el entrenador, transmitió a sus dirigidos que la idea de juego sería el camino para alcanzar la clasificación:

“Más que un desahogo, pudimos cerrar y coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados incluso con buenas actuaciones. Así que sabíamos que esto era muy posible", dijo.

El partido ante Bolivia marcó un punto de inflexión para la selección, que logró romper la racha negativa gracias a los goles de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba. Lorenzo resaltó que la actitud mostrada en el campo fue determinante:

“Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir”, señaló el técnico.

Finalmente, de cara al último compromiso de las eliminatorias, en el que Colombia enfrentará a Venezuela, Lorenzo anticipó que el equipo mantendrá la misma seriedad y ambición:

“Vamos a jugar a ganar. Si ganamos, quedaremos mejor posicionados. El partido lo tomaremos con la mayor seriedad del caso; es un partido de eliminatoria contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que va a ser un partido duro”, finalizó.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19) Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.