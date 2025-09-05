Deportes

Néstor Lorenzo celebró con pulla la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no”

El técnico argentino de la selección Coolombia resaltó la importancia de mantener la confianza en la idea de juego, le agradecó a los aficionados y destacó la actitud del equipo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Lorenzo habló sobre la clasificación de Colombia al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol / YouTube

La clasificación de la selección Colombia al Mundial de 2026 se concretó tras una contundente victoria por 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un resultado que puso fin a una serie de seis partidos sin triunfos y devolvió al equipo al quinto puesto de la clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas.

El técnico argentino Néstor Lorenzo destacó la importancia de este logro, subrayando que la meta se había postergado en anteriores jornadas pese a las buenas actuaciones del equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Néstor Lorenzo habló sobre el
Néstor Lorenzo habló sobre el juego ante Bolivia - crédito Luisa González / REUTERS

Por esta razón, Néstor Lorenzo destacó la importancia de este logro, subrayando que la meta se había postergado en anteriores jornadas pese a las buenas actuaciones del equipo.

“Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir. Muy agradecido a toda la gente que apoyó, los que no también, son los que nos hacen ver otra parte de la crítica y nos ayuda, así que gracias a todos”, dijo.

En su análisis, Lorenzo valoró la energía positiva que percibió en el plantel antes del encuentro y subrayó la importancia de no repetir los errores cometidos en partidos anteriores, los cuales, según él, costaron puntos valiosos.

El entrenador explicó que el equipo llegó a la penúltima fecha con la posibilidad de asegurar el cupo al Mundial, aunque la clasificación aún no estaba garantizada en ese momento.

La importancia de la victoria ante Bolivia

Lorenzo resaltó la importancia de
Lorenzo resaltó la importancia de la unión y la confianza en la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lorenzo explicó que la clave estuvo en mantener la confianza en la propuesta futbolística, más allá de los resultados inmediatos. Según el entrenador, transmitió a sus dirigidos que la idea de juego sería el camino para alcanzar la clasificación:

“Más que un desahogo, pudimos cerrar y coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados incluso con buenas actuaciones. Así que sabíamos que esto era muy posible", dijo.

El partido ante Bolivia marcó un punto de inflexión para la selección, que logró romper la racha negativa gracias a los goles de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba. Lorenzo resaltó que la actitud mostrada en el campo fue determinante:

“Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir”, señaló el técnico.

En su análisis, Lorenzo valoró la energía positiva que percibió en el plantel antes del encuentro y subrayó la importancia de no repetir los errores cometidos en partidos anteriores, los cuales, según él, costaron puntos valiosos.

El entrenador explicó que el equipo llegó a la penúltima fecha con la posibilidad de asegurar el cupo al Mundial, aunque la clasificación aún no estaba garantizada en ese momento.

Finalmente, de cara al último compromiso de las eliminatorias, en el que Colombia enfrentará a Venezuela, Lorenzo anticipó que el equipo mantendrá la misma seriedad y ambición:

“Vamos a jugar a ganar. Si ganamos, quedaremos mejor posicionados. El partido lo tomaremos con la mayor seriedad del caso; es un partido de eliminatoria contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que va a ser un partido duro”, finalizó.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

Temas Relacionados

Néstor LorenzoSelección ColombiaEliminatorias SudamericanasColombia vs. BoliviaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El atractivo principal de la jornada que partirá desde Cabezón de la Sal será el mítico puerto fuera de categoría en L’Angliru, que tiene 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %

Etapa 13 de la Vuelta

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha

Con el tiquete para Norteamérica 2026, el volante del Club León no solo fue protagonista por su primer gol: sus gestos cuando ya estaba en el banco llamaron la atención

Así se despidió James Rodríguez

Con particular coreografía: estas son las imágenes de la celebración de los jugadores de la selección Colombia por su paso al Mundial 2026 en Norteamérica

La selección nacional celebró su paso al Mundial con una coreografía inesperada, liderada por Yerry Mina y Luis Díaz, que cautivó a periodistas y aficionados por su energía y originalidad

Con particular coreografía: estas son

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota

Días antes de confirmarse la clasificación de Colombia a su séptima Copa del Mundo, el ente rector del fútbol mundial anunció la implementación de un controvertido método de venta de entradas

Una medida de la FIFA

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

El combinado nacional dejaría el estadio Metropolitano para iniciar una travesía por distintas ciudades, además de que disputaría una fase clasificatoria más corta de lo normal

La selección Colombia le diría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Hijo mayor de Carolina Cruz

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Deportes

Etapa 13 de la Vuelta

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

Néstor Lorenzo envió su mensaje tras la clasificación al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no, estoy tranquilo”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha

Con particular coreografía: estas son las imágenes de la celebración de los jugadores de la selección Colombia por su paso al Mundial 2026 en Norteamérica

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota