La selección Colombia ahora pone la mirada en el sorteo del Mundial 2026: esto necesita para ser cabeza de grupo

La selección Colombia jugará cinco partidos antes de terminar la temporada 2025, uno de ellos el cierre de las eliminatorias ante Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS

Luego de concretar la clasificación a la Copa del Mundo 2026, la selección Colombia se quitó un peso de encima, porque venía de seis partidos sin conocer el triunfo, con goleada 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla y volviendo al certamen después de ocho años de ausencia.

El combinado nacional ahora le apunta a quedar bien parado para el sorteo, en el que se conocerán los 12 grupos para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, que por primera vez se jugará en tres países al mismo tiempo y con 48 participantes de las seis confederaciones.

Colombia volverá a jugar el martes 9 de septiembre ante Venezuela en Maturín, con el que cerrará su presentación en las eliminatorias y esperando que sea con una sonrisa, pues se medirá contra un equipo que peleará con todo lo que tiene por asegurar el repechaje, todo un logro para la Vinotinto en su historia.

Colombia quiere ser cabeza de grupo en el Mundial

Tal como en Brasil 2014, el combinado cafetero espera cumplir con un nuevo objetivo, que es quedar como uno de los conjuntos que liderarán los grupos en la fase inicial de la Copa del Mundo, que se sorteará el 5 de diciembre en Washington por parte de la FIFA, con 26 de los 48 clasificados.

Para que Colombia sea cabeza de serie, debe quedar entre los nueve primeros del ranking FIFA de diciembre, previo al sorteo y con el que se definirán los puestos en los bombos para organizar todas las 12 zonas, pues sería bajo el viejo sistema de balotas en un bombo.

El siguiente objetivo de Colombia será escalar en el ranking FIFA, antes del sorteo en diciembre - crédito Luisa González/REUTERS

En este momento, el combinado nacional se encuentra en el puesto 14 con un puntaje de 1679.46, que se mide dependiendo del certamen disputado, el rival y la confederación, por lo que cuentan más las victorias en torneos oficiales que en amistosos, además de cómo se encuentra el equipo al que enfrentó.

De esta manera, Colombia tiene que subir cinco puestos en el ranking FIFA para diciembre, pues se elegirán a los nueve primeros del listado como los cabezas de serie, junto con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, y el noveno clasificado es nada menos que Alemania.

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, está en la novena posición del ranking FIFA, a donde Colombia desea llegar - crédito David W Cerny/REUTERS

Ranking FIFA (actualizado en agosto):

1. Argentina: 1885.36

2. España: 1867.09

3. Francia: 1862.03

4. Inglaterra: 1813.32

5. Brasil: 1777.69

6. Portugal: 1770.53

7. Países Bajos: 1758.18

8. Bélgica: 1736.38

9. Alemania: 1716.98

10. Croacia: 1707.51

11. Italia: 1702.58

12 Marruecos: 1698.72

13 México: 1689.73

14 Colombia: 1679.46

“Dios quiera que hagamos el mejor Mundial”

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo se vio contento con la victoria, aunque criticando que se diera al final de las eliminatorias, debido a las seis fechas sin ganar: “Destaco el proceso desde que llegamos, un equipo nuevo. Esta clasificación la tendríamos que haber logrado hace dos o tres fechas”.

Néstor Lorenzo dirigirá su primer mundial como técnico de Colombia, pues en 2014 y 2018 fue asistente de José Pekerman - crédito Luisa González/REUTERS

“Soy un más, estoy al servicio de los muchachos, de la Selección, del país. No me siento ni más ni menos que cuando estábamos con José (Pekerman). Me da mucha satisfacción, es otro Mundial en mi carrera. Dios quiera que hagamos el mejor Mundial de la historia”, afirmó el argentino.

Lorenzo ahora contempla el tiempo que tiene para armar una plantilla más competitiva para el certamen en 2026, en el que deberá elegir 26 jugadores y con la obligación de repetir el mismo nivel con el que logró ser subcampeón de la Copa América 2024: “Esto nos da esperanza para prepararnos para hacer un gran Mundial. Con tiempo iremos mejorando los aspectos que necesitamos para llegar al Mundial de la mejor manera”.