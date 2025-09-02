Deportes

Millonarios deberá cumplir fuerte sanción en el clásico contra Santa Fe por culpa de los zapatos lanzados por sus hinchas

Aparte de la protesta, que fue calificada como pacífica por la propia hinchada, un aficionado saltó desde la tribuna sur para exigirles resultados a los jugadores

La barra Comandos Azules lideró
La barra Comandos Azules lideró la protesta lanzando zapatos al campo de juego - crédito Colprensa/Cristian Bayona

A pesar de las dos victorias recientes y el avance a la siguiente fase de la Copa BetPlay, el rendimiento de Millonarios durante el semestre ha dejado a la escuadra bogotana en la zona baja de la tabla, con solo siete puntos en nueve fechas, que los ubica en la casilla 16, con un partido pendiente.

La frustración de la hinchada se manifestó durante el pasado encuentro ante el Unión Magdalena, cuando algunos seguidores lanzaron zapatos al terreno de juego desde la tribuna norte, obligando a suspender temporalmente el partido.

El encuentro culminó 1-2 a favor del equipo visitante, un resultado que desencadenó la salida del entrenador David González.

La Dimayor, a través de su Comité Disciplinario, comunicó que Millonarios recibirá una sanción doble a raíz de esta protesta: el club deberá pagar una multa de $11.388.000 pesos y la tribuna norte será cerrada para el próximo compromiso como local.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El pronunciamiento de la entidad señala que este castigo responde a una “conducta impropia de espectadores (lanzamiento de objetos al terreno de juego), por parte de personas identificadas como seguidores del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., en el partido disputado por la 1ª Fecha de la Liga Betplay DIMAYOR II 2025, entre el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. y el Club Unión Magdalena S.A.”.

En sus descargos, directivos del club afirmaron que si bien se realizó la protesta, ninguna persona ni el terreno de juego resultaron afectados por el incidente.

Sin embargo, la Dimayor consideró que la infracción quedó probada en los reportes oficiales y determinó que la sanción deberá aplicarse “a una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte)”.

Si la medida entra en vigor de manera inmediata, los aficionados de la tribuna norte, ocupada tradicionalmente por la barra Comandos Azules, no podrán asistir al clásico frente a Independiente Santa Fe, programado para el próximo sábado 6 de septiembre a las 8:30 p.m., correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

Junior FC también recibió sanción por la riña con hinchas de Atlético Bucaramanga

La Policía tuvo que intervenir
La Policía tuvo que intervenir sobre el final del juego- crédito @HablaDeportes/X

El Junior FC deberá cumplir una suspensión parcial de plaza por una fecha, que afecta sectores específicos del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, y pagar una multa económica de $11.388.000, equivalentes a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La medida responde a incidentes de violencia y lanzamiento de objetos ocurridos durante el partido ante el Club Atlético Bucaramanga S.A., correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

La resolución, emitida el 1 de septiembre de 2025, especifica que la sanción recae sobre la Tribuna Suroccidental Alta (sectores 1, 2 y 3) y la Tribuna Occidental Alta (sectores 6 y 7) del estadio. El fundamento legal se encuentra en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que establece la responsabilidad de los clubes por la conducta de sus aficionados y las sanciones aplicables en casos de comportamientos impropios.

Los informes y las imágenes oficiales evidenciaron dos situaciones principales: el lanzamiento de objetos desde la tribuna occidental alta, registrado en el minuto 90+15, y actos de violencia entre aficionados en la tribuna suroccidental alta. Estos incidentes provocaron la suspensión temporal del partido durante cuatro minutos, lo que afectó el desarrollo normal del espectáculo deportivo.

En su justificación, el Comité señaló: “El deber de cuidado que se encuentra en cabeza de los clubes... debe fijar la necesidad concreta en la evaluación previa, durante y posterior, de las medidas a adoptar en cada encuentro deportivo”.

Finalmente, la resolución establece que contra la decisión procede recurso de reposición ante el Comité Disciplinario, lo que otorga al club la posibilidad de impugnar la sanción dentro de los términos legales.

