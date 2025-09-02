La invitación de James Rodríguez en medio de la concentración con la selección Colombia: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”

James Rodríguez sería titular ante Bolivia en el partido de la fecha 17 de la Eliminatoria - crédito James Rodríguez

La selección Colombia jugará sus dos últimos partidos en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, con el objetivo claro: volver a clasificar a una copa del mundo tras la ausencia en el Mundial de fútbol que se jugó en Qatar en 2022.

Uno de los referentes del equipo Tricolor es James Rodríguez, que supera los 134 partidos con la camiseta Amarilla, y que hizo un claro llamado a los hinchas en la previa del encuentro contra Bolivia, que tendrá lugar el 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Post de James Rodríguez en la red social de X - crédito X

El capitán en su cuenta de X dejó fotografías de su primer entrenamiento en la fecha Fifa de septiembre junto con el mensaje: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”.

Así va la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana, en donde los seis mejores clasificarán a la Copa Mundial, mientras el séptimo clasificado irá al repechaje:

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19). Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje). Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16). Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11). Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Estos son los 26 convocados a la selección Colombia:

⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL) Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX). Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina - Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno - Once Caldas DAF James Rodríguez - Club León (MEX) Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal - Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG) Kevin Mier - Cruz Azul (MEX) Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR) Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

James Rodríguez es el segundo jugador con mayor cantidad de partidos jugados con la selección en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito James Rodríguez

Durante la edición del 27 de agosto de 2025 en el programa radial LA FM, conducido por Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis, se divulgó una conversación interna ocurrida en el seno de la selección Colombia tras el empate ante Perú. Según la revelación de Eduardo Luis en el espacio, James Rodríguez, capitán del equipo, y David Ospina mantuvieron un diálogo directo con Jhon Jáder Durán y otro futbolista joven, con el objetivo de corregir actitudes señaladas dentro del grupo.

De acuerdo con la información expuesta por Eduardo Luis, los referentes habrían señalado al delantero con palabras claras: “Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho”, enfatizando la importancia de la disciplina y el respeto a la jerarquía en la selección.

El comentarista agregó que el hecho de que líderes tomaran esta posición refleja el nivel de exigencia del entorno: “Ya que un líder de grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto”, afirmó.

James Rodríguez espera clasificar con la selección Colombia por tercera ocasión a una Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

En el diálogo, Juan Felipe Cadavid complementó el análisis traído a la mesa, aunque Eduardo Luis remarcó una percepción recurrente: el mediocampista del Fenerbahçe, pese a su protagonismo, no es considerado un líder de mando dentro del grupo al nivel de otros referentes históricos.

“A James Rodríguez en el grupo no lo ven como un líder. No lo ven como una mala persona, no genera quiebres, pero no lo ven como veían a un Falcao o a un David”, puntualizó, haciendo referencia a Radamel Falcao García y David Ospina, ambos reconocidos por ejercer autoridad y mantener el orden en situaciones comprometidas.

Para ilustrar la diferencia, Eduardo Luis relató: “Cuando Falcao se ponía serio, todo el mundo se callaba. Cuando David se ponía serio, todo el mundo se callaba, y cuando James habla, dicen: ‘Eso en 10 minutos se le pasa, va a venir a mamar gallo con nosotros’, porque lo ven como uno más. No es un líder”.