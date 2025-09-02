Deportes

Medallista colombiano en París 2024 le envió fuerte pulla al Gobierno Petro por recorte presupuestal al deporte: “No llegan solas”

El medallista olímpico Yeison López encabeza la manifestación en la Plaza de Bolívar, que le exige al Gobierno que mantenga la financiación estatal del deporte colombiano

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Yeison López habló sobre las
Yeison López habló sobre las consecuencias para el recorte de presupuesto en el deporte para 2026 - crédito Amanda Perobelli / REUTERS

El 1 de septiembre de 2025, el Comité Olímpico Colombiano convocó a un plantón en la Plaza de Bolívar, como forma de protesta debido al recorte presupuestal del Gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los protagonistas fue Yeison López, medallista de plata en la categoría de 89 kilogramos en levantamiento de pesas de París 2024, que habló sobre las consecuencias que tendría esta medida a mediano y largo plazo para el deporte colombiano.

López habló sobre las consecuencias
López habló sobre las consecuencias que tendría el recorte, situación por la cual apoyó a sus colegas en una protesta en la Plaza de Bolívar - crédito Amanda Perobelli / REUTERS

En charla con la periodista Natalia Giraldo, de la W Radio, el atleta chocoano habló sobre las consecuencias que tendría la medida que implementará el Gobierno nacional para el 2026.

“Las medallas no llegan solas y tenemos presupuesto. El llamado al Gobierno, que es uno que promueve la paz, es que el deporte lo hace. Para que muchos de nuestros deportistas nos sigan dando logros hay que mantener el presupuesto”, expresó.

Durante la conversación, Yeison López explicó que la movilización tiene como objetivo principal exigir que se mantenga el financiamiento estatal para el sector deportivo.

El atleta subrayó que los logros internacionales recientes, como su propia medalla olímpica, son el resultado directo del respaldo institucional.

“El motivo por el que estamos acá es alzar nuestra voz para que el presupuesto del deporte se mantenga. Creo que nuestra participación en los Olímpicos pasados lo demostró. Podemos competir si tenemos el apoyo adecuado”.

Además, López habló en Caracol Radio, en donde explicó cómo se vio afectado.

“Es algo que nos afecta a todos en lo deportivo, en mi caso, me afectó para los campeonatos de levantamientos que pasaron y que vendrán. Llegó el campeonato Panamericano, donde no pudimos realizar una preparación adecuada, por lo que nos afecta mucho, y además que se viene el Mundial y nos afectará la preparación, ya que no hay presupuesto para ello”, dijo.

De qué trata el recorte al presupuesto para 2026

Distribución del gasto por sectores,
Distribución del gasto por sectores, proyectado para el 2026 por el Gobierno - crédito Sebastián Nohra/X

El presupuesto destinado al deporte en Colombia sufrirá una reducción sin precedentes al cierre del mandato de Gustavo Petro, según el análisis realizado por el periodista Sebastián Nohra de Blu Radio.

De acuerdo con los datos revisados por Nohra, el Ministerio del Deporte disponía de 1,2 billones de pesos en 2022, pero para 2026 la asignación caerá a 312.000 millones de pesos, lo que representa un recorte del 74 % respecto al inicio de la actual administración.

Según Nohra, el presupuesto de cinco años del Ministerio del Deporte en 2026 será equivalente al de un solo año del Ministerio de la Igualdad, que en 2024 recibió 1,7 billones de pesos. El Cuadro 3 del Presupuesto General de la Nación detalla que, para el periodo 2025-2026, sectores como Defensa y Policía contarán con 64.482 mil millones de pesos, Educación con 81.653 mil millones, Salud con 70.554 mil millones, Inclusión Social y Reconciliación con 27.251 mil millones y Igualdad y Equidad con 1.522 mil millones. La proyección para 2026 se calculó tomando como base el presupuesto inicial de 2024 y ajustándolo según la inflación estimada, sin incluir los recursos del Sistema General de Regalías ni los de los territorios.

La reducción de recursos amenaza con afectar tanto al deporte convencional como al paralímpico, y podría obstaculizar el inicio del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ante este panorama, varios medallistas olímpicos han alzado su voz para exigir mayor respaldo estatal autónomo.

Estas son las actividades que afectarán el recorte al presupuesto al deporte

El sindicato del Ministerio del
El sindicato del Ministerio del Deporte expresó su preocupación por el recorte de presupuesto para 2026-crédito @Asmindep/X

El 19 de julio de 2025, la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio del Deporte (Asmindep), el 18 de julio de 2025, explicando las posibles consecuencias que sufriría por el recorte presupuestal.

En el mismo comunicado, allí se expresaron las consecuencias que tendrá el recorte presupuestal para 2026, explicando que los atletas colombianos que compiten en los Juegos Olímpicos, no recibirían los premios prometidos por el Gobierno nacional

  • “El programa Jornada Escolar Complementaria que beneficia a niños y jóvenes de quinta y sexta categoría, PDET, CIPRUNNA, ZOMAC, y zonas no municipalizadas, sólo se podría implementar en máximo 265 centros”
  • “Los Juegos Intercolegiados, semillero del talento deportivo nacional, quedaría prácticamente paralizados”
  • “Cerca de 600.000 colombianos - niños, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades afro, indígena y campesinos, serán excluidos del programa de actividades físicas y deportes serán excluidos de programas de actividad física y deporte social comunitario”
  • “1300 niños y niñas perderían la oportunidad de ser parte de la Escuela de Talentos, una puerta de alto rendimiento que se cerraría sin explicación”
  • “Los atletas y entrenadores que han traído gloria al país a través de medallas y trofeos seguirían esperando los incentivos que les prometió la Ley 1389 de 2010. Se le adeudan $21.000 millones y se sumarían $8.000 millones más necesarios para el 2026. ¿Así se agradece su entrega?"
  • “La preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028 está en riesgo, con una reducción de $44.000 millones, afectaría la participación de deportistas en eventos clasificatorios a estas justas”
  • “El Programa Atleta Excelencia, de cuál dependen más de 400 deportistas, solo tendría recursos para medio año de 2026, ¿Qué mensaje estamos enviando a quienes representan con honor los colores de Colombia?

