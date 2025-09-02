Deportes

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

La penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en simultánea, por ser decisiva en los cupos que se entregan a Conmebol que puede resultar

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Los partidos tendrán lugar en Barranquilla, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Río de Janeiro y Quito - crédito REUTERS/Benoit Tessier

En la antesala de la decisiva jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26, la presión recae sobre selecciones como Venezuela, Bolivia y Perú, que entran obligadas a ganar para mantener vivas sus aspiraciones.

Mientras tanto, Uruguay, Paraguay y Colombia se encuentran a escasos pasos de asegurar su presencia en el torneo, acompañando a Argentina, Brasil y Ecuador, quienes ya tienen su boleto.

En Montevideo, Uruguay afronta su cita ante Perú sabiendo que sumar un punto sería suficiente para celebrar su quinta clasificación mundialista consecutiva.

Sin embargo, la ausencia de referentes como Federico Valverde y Darwin Núñez obliga al técnico Marcelo Bielsa a depositar sus opciones en Maxi Araújo, Giorgian de Arrascaeta y Facundo Pellistri.

La situación de Venezuela también es compleja. Enfrentan a una Argentina que, ya clasificada, no ha bajado la exigencia de su convocatoria: Lionel Scaloni optó por llevar a un plantel potente encabezado por Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lionel Messi. Buscando protagonismo aparecen jóvenes como Valentín Carboni y Claudio Echeverri.

Argentina vs Venezuela: horarios del partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

La Vinotinto, dirigida por Fernando Batista, apela a la inspiración de jugadores como Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón para lograr lo que sería, según muchos, “la mayor victoria en la historia” del país. En sus últimos 10 cruces, tanto de local como de visitante, Argentina ha ganado en cinco ocasiones, empatando tres veces y ha perdido solo dos.

En Asunción, la reciente racha invicta de Paraguay bajo las órdenes de Gustavo Alfaro se detuvo tras la derrota en Brasil, pero el elenco albirrojo requiere solo de un punto frente a Ecuador para sellar su regreso a un Mundial, ausente desde 2010. Los referentes Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Tony Sanabria lideran la ofensiva guaraní.

Por su parte, Ecuador, ya con el pase asegurado bajo el mando de Sebastián Beccacece, persigue la meta de igualar su mejor ubicación histórica en unas eliminatorias, aquel segundo puesto conseguido en la ruta hacia Corea/Japón 2002. El registro reciente entre ambas selecciones está equilibrado, con 4 victorias para cada lado y 2 empates en los últimos 10 choques.

Brasil llega clasificada al duelo contra Chile en la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana - crédito Photo by NELSON ALMEIDA / AFP

Finalmente, en el Maracaná de Rio de Janeiro, la selección brasileña de Carlo Ancelotti enfrentará a un Chile ya eliminado, pero con la misión de evitar terminar última del grupo por segunda vez. Las ausencias de Rodrygo y Vinicius Jr. abren las puertas a que talentos como Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Richarlison y Samuel Lino luchen por un puesto de titular.

Chile, bajo la dirección interina de Nicolás Córdova, dejó fuera a figuras históricas como Arturo Vidal y Alexis Sánchez y opta por recambios generacionales con Darío Osorio como principal carta, con 21 años.

Así podrá seguir los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana desde Colombia

James Rodríguez sería titular ante Bolivia en el partido de la fecha 17 de la Eliminatoria - crédito James Rodríguez

Fecha 17

  • Colombia vs. Bolivia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia
    • TV: Gol Caracol, Ditu, Canal RCN, APP RCN
  • Uruguay vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay
    • TV: Ditu Caracol Sports 2 y APP RCN
  • Paraguay vs. Ecuador
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
    • TV: Ditu Caracol Sports 3 y APP RCN
  • Argentina vs. Venezuela
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina
    • TV: Ditu Caracol Sports 4 y APP RCN
  • Brasil vs. Chile
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil
    • TV: Gol Caracol (al terminar Colombia vs. Bolivia), Ditu Caracol Sports 5, Canal RCN (al terminar Colombia vs. Bolivia) y APP RCN

