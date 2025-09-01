Deportes

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

El delantero de Millonarios estuvo fuera de los terrenos de juegos debido a una fuerte lesión que sufrió en el primer semestre de 2025, cuando aun el técnico de los Embajadores era David González

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Leonardo Castro es uno de
Leonardo Castro es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Millonarios - crédito Millonarios FC

La espera parece llegar a su fin. Millonarios se prepara para recibir una de las noticias más esperadas por su hinchada en los últimos meses: el regreso de Leonardo Castro, delantero que ha estado fuera de las canchas desde marzo de 2025 debido a una lesión que lo obligó a someterse a un largo proceso de recuperación.

El periodista de Caracol Radio Sebastián Vargas dio luces sobre su posible vuelta: “En un 95%, Leonardo Castro será convocado para el clásico frente a Santa Fe”. Una frase que encendió la ilusión azul en la antesala del duelo más importante de la capital.

El atacante sufrió una fractura de peroné que lo marginó de la Liga BetPlay y de la Copa Colombia, dejando a Millonarios sin su principal carta ofensiva en un momento clave de la temporada.

Durante los meses de ausencia, el cuadro Embajador intentó suplir su presencia con rotaciones en el frente de ataque, pero ninguno de los delanteros logró ofrecer la regularidad ni el peso goleador que Castro había mostrado desde su llegada al club en 2023.

Leonardo Castro es baja por
Leonardo Castro es baja por una fractura de peroné, que lo sacó de la Liga BetPlay en el primer semestre - crédito Colprensa

Por tal motivo, la expectativa que se ha creado en torno a su regreso es enorme, pues se trata no solo de un goleador, sino de un líder dentro del vestuario.

Y es que la noticia del posible regreso se conoció justo en la previa del clásico capitalino, un partido que trasciende lo deportivo y que representa un pulso de orgullo y jerarquía entre dos de los clubes más grandes del país.

Millonarios, necesitado de una victoria que lo catapulte en la tabla luego de su pésimo comienzo, confía en que Castro pueda ser convocado y sumar minutos, aunque su participación desde el arranque aún no está confirmada.

Así las cosas, el cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, se mantiene prudente y evaluará en las próximas horas la respuesta física del jugador tras los últimos entrenamientos.

Leonardo Castro podría regresar contra
Leonardo Castro podría regresar contra Santa Fe - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Leonardo Castro, el ‘9′ de Millonarios

En la Liga BetPlay (Primera A) del primer semestre de 2025, Leonardo Castro disputó 10 partidos, anotando 6 goles, todos de manera efectiva y sin asistencias registradas en esa competición—además de convertir 3 penales. En total, el atacante jugó 761 minutos entre la liga y la Copa Sudamericana, consolidando una participación clave en ataque.

Castro ha sido uno de los delanteros más letales del campeonato: promedia 0.78 goles por cada 90 minutos jugados, un índice que lo ubica en el percentil 99 entre todos los jugadores del torneo.

El promedio de contribución del delantero (goles + asistencias) también es de 0.78 por 90 minutos, lo que refleja una alta capacidad ofensiva dentro de la cancha; sus estadísticas avanzadas, como los goles esperados (xG), también lo colocan en ese nivel de elite. 

Además, desde su llegada al club en 2023, Castro ha dejado una huella profunda con sus cifras. Hasta marzo de 2025, el artillero sumaba 47 goles en 108 partidos oficiales, incluyendo 11 tantos desde el punto penal. Algunos de estos tantos han sido decisivos: convirtió 6 goles ante Santa Fe, 5 ante América de Cali y Junior, consolidando su reputación como goleador en los clásicos.

Santa Fe visitará a Millonarios
Santa Fe visitará a Millonarios el sábado 6 de septiembre de 2025- crédito Colprensa

Cuándo será el duelo entre Santa Fe y Millonarios

El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe se disputará el sábado 6 de septiembre de 2025 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro arrancará a las 8:30 p. m. como parte de la fecha 10 del Torneo Finalización 2025.

Este clásico representa una de las citas más esperadas del semestre y llega en un momento clave para ambos equipos. Tras el aplazamiento inicial del partido que debía disputar la fecha 17, la programación se reorganizó, y este enfrentamiento se convirtió en el primer clásico capitalino de la segunda mitad de la temporada.

