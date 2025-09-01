Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

El colombiano llegó a coronarse campeón en Alemania con el Bayer Leverkusen - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

En el cierre del periodo de fichajes europeo, Gustavo Puerta se convirtió en el más reciente colombiano en cambiar de club, confirmándose su incorporación al Racing de Santander tras cerca de 20 horas de negociación, según reportó la prensa española.

El acuerdo, firmado con el club Ibérico y el Bayer Leverkusen, donde militaba el futbolista, establece un contrato hasta el 30 de junio de 2029, como detalló el propio Racing en un comunicado oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mediocampista, nacido en La Victoria (Valle del Cauca) el 23 de julio de 2003, suma experiencia internacional que ha sido clave para su fichaje. El Racing recordó que Puerta inició su carrera en el Bogotá CF, donde actuó en 30 partidos antes de ser transferido en 2023 al Bayer Leverkusen.

Durante su paso por el club alemán, el vallecaucano integró el plantel campeón de la Bundesliga bajo la dirección de Xabi Alonso — participando en siete partidos de liga, además de conquistar la Copa de Alemania y disputar tres encuentros en la Europa League.

El club español recalcó también la reciente participación de Puerta en el Hull City, equipo con el que jugó 30 partidos la temporada pasada en la Championship, la segunda división inglesa.

Gustavo Puerta es nuevo jugador de Racing de Santander- crédito @realracingclub/X

Esta regularidad le permitió al colombiano mantener ritmo competitivo y llegar en buenas condiciones a su nueva etapa en el fútbol español, razón por la que ya figura inscrito oficialmente en la plantilla del Racing.

Puerta, internacional con la selección Colombia sub-20 en 33 ocasiones y convocado cuatro veces al combinado absoluto, encara su cesión en la segunda división de España como una oportunidad para mantener la proyección internacional y continuar bajo la mirada del seleccionador Néstor Lorenzo.

El principal reto para el colombiano de 22 años es consolidarse en el club español con el objetivo de asegurar su evolución en una de las ligas relevantes de Europa y así abrirse paso hacia opciones de mayor nivel en el corto plazo.

“Toc, toc… ¡BIENVENIDO, GUSTAVO! El centrocampista colombiano Gustavo Puerta refuerza la plantilla del Racing 2025/26. El club cántabro y el @bayer04_es han alcanzado un acuerdo para el traspaso del internacional Sub-20″, mencionaron desde las redes sociales del cuadro español.

Racing de Santander hizo oficial la llegada de Gustavo Puerta- crédito @realracingclub/X

Cómo le fue a Gustavo Puerta en el Hull City, su último club

Desde su llegada a Inglaterra, Puerta se desempeñó como una de las figuras emergentes del Hull City. En total, el volante acumuló 31 partidos en todas las competencias, aportando importantes minutos como titular y sumando goles determinantes, como el anotado contra Doncaster Rovers en la FA Cup y otro frente a Oxford United por la Championship

Además, el rendimiento del exBogotá le valió el reconocimiento individual: fue elegido jugador del mes en diciembre de 2024.

Este desempeño activó automáticamente la opción de compra estipulada en su cesión desde el Leverkusen, lo cual parecía catapultarlo definitivamente al fútbol inglés.

No obstante, la sanción de la EFL desbarató ese escenario: debido a irregularidades en el manejo administrativo del Hull City, el club quedó imposibilitado de registrar jugadores, lo que impidió la oficialización del fichaje de Puerta.

Gustavo Puerta destacó en su paso por el Hull City-crédito @bayer04_es/X

Racing de Santander, uno de los históricos del fútbol español

El Real Racing Club de Santander, conocido simplemente como Racing, es uno de los clubes históricos del fútbol español.

Fundado el 23 de febrero de 1913, obtuvo el título de “Real” en 1922 por concesión del rey Alfonso XIII. Fue uno de los diez clubes participantes en la primera edición de la Primera División en 1929 y se mantiene como el único representante profesional del fútbol en la región de Cantabria, conocido también por sus tradicionales colores Verdiblanco, y apodos como “racinguistas” o “montañeses”.

A lo largo de su historia, Racing ha logrado consolidarse como un club competitivo con logros notables: fue subcampeón de Liga en la temporada 1930–31, alcanzó las semifinales de la Copa del Rey en 2008 y 2010, y disputó por primera vez competiciones europeas tras terminar sexto en la temporada 2007–08, lo que le valió el acceso a la Copa de la UEFA.