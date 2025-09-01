Deportes

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Néstor Lorenzo tuvo a su disposición 6 de los 26 convocados a la Tricolor, con los que entrenó en la tarde del domingo 31 de agosto en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El delantero del Once Caldas fue la novedad más importante de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos contra Bolivia y Venezuela - crédito FCF

La selección Colombia inició los entrenamientos de cara a las dos últimas fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde la Tricolor debe sumar mínimo tres unidades para asegurar su presencia en el torneo de selecciones más importante del mundo.

La principal novedad en la concentración fue la llegada de Dayro Moreno, que renunció a jugar el partido de Once Caldas contra Independiente Santa Fe este lunes 1 de septiembre, con tal de estar disponible para el cuerpo técnico dirigido por Néstor Lorenzo lo antes posible.

Desde el primer momento de su llegada, la Federación Colombiana de Fútbol ha documentado el regreso del máximo goleador colombiano de la historia a una convocatoria.

El delantero en sus redes sociales ha compartido detalles de la concentración en la selección Colombia - crédito Dayro Moreno

El tolimense, que ha forjado su carrera en el Once Caldas, tuvo una primera sesión de entrenamiento con el preparador físico de la selección y el defensor central del Wolverhampton, Yerson Mosquera. Luego, los jugadores tuvieron trabajos en el gimnasio de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

Ya en la tarde-noche, con un grupo más robusto conformado por Kevin Mier, James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Jaminton Campaz, la Amarilla realizó rondas de pases y concluyeron la sesión con fútbol en espacio reducido con jugadores de la selección Colombia sub 20 como sparring.

Dayro Moreno en sus redes sociales ha compartido momentos de su regreso a las convocatorias. En una publicación en las historias se dejó ver con la indumentaria: “Hola, mis seguidores. Mira, de nuevo con la camiseta de mi selección. Estamos melos preparados buenos para el mundial con Dayro Moreno. Dios los bendiga a todos”.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela

Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde hace nueve años, cuando fue convocado para la Copa América Centenario - crédito FCF

Una racha histórica mantiene la expectativa en torno al primer encuentro de la selección Colombia en su recta final de la Eliminatoria Sudamericana hacia la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá. El jueves 4 de septiembre, el combinado nacional recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 p. m. (hora Colombia). Este partido destaca no solo por el contexto eliminatorio, sino porque, en los últimos más de 20 años, la selección boliviana no ha logrado ni marcar un gol ni ganar en esa plaza.

Tras ese compromiso, el equipo colombiano deberá desplazarse hasta Maturín, Venezuela, donde se enfrentará al seleccionado vinotinto el martes 9 de septiembre, también a las 6:30 p. m. (hora de Colombia). Estos dos partidos resultan cruciales, ya que la Tricolor necesita sumar al menos tres puntos para asegurar matemáticamente su presencia en la próxima edición del Mundial.

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF
  1. ⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
  2. Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX)
  3. Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
  4. Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina - Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
  7. Dayro Moreno - Once Caldas DAF 
  8. James Rodríguez - Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

