Yerson Mosquera inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

El domingo 31 de agosto inició la llegada de jugadores a la concentración de la selección Colombia para los dos últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana, ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín.
El primer de los jugadores publicados por la Federación Colombiana de Fútbol al hotel Dann Carlton de Barranquilla fue Yerson Mosquera, el defensor central del Wolverhampton, que vuelve a ser citado por Néstor Lorenzo luego de una delicada lesión de ligamento cruzado que le impidió terminar con minutos la temporada 2024-2025 del fútbol de Inglaterra.
Estos son los jugadores convocados por Néstor Lorenzo:
- Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
- Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX)
- Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
- Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina - Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
- Dayro Moreno - Once Caldas DAF
- James Rodríguez - Club León (MEX)
- Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
- Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
- Kevin Castaño - River Plate (ARG)
- Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
- Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
- Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
- Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
