Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

El ciclista boyacense, campeón de la Vuelta edición 2016, estuvo presente en territorio español - crédito @lavuelta / X

La aparición de Nairo Quintana en la etapa 7 de la Vuelta a España generó un ambiente de entusiasmo entre los aficionados, quienes no dudaron en acercarse para solicitarle fotografías, autógrafos o simplemente compartir algunos instantes con el ciclista colombiano.

La presencia del boyacense, reconocido por su trayectoria y logros en el ciclismo internacional, se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada, el 29 de agosto de 2025.

El impacto de Nairo Quintana en el mundo del ciclismo se refleja en su extenso palmarés. El colombiano ha conquistado títulos tan prestigiosos como el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de haber subido al podio en tres ocasiones en el Tour de Francia.

Su histórica rivalidad con Chris Froome marcó una época, especialmente por las intensas disputas en las etapas de montaña durante las grandes vueltas.

Nairo Quintana fue la gran sensación en la etapa 7 de la Vuelta a España - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La admiración que despierta Quintana se evidenció una vez más en la Vuelta a España, en la etapa 7 que se corrió desde Andorra la Vella y llegó a Cerler. Huesca La Magia.

La sola presencia de Nairo Quintana atrajo la atención de los seguidores del ciclismo. Muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para acercarse y cumplir el deseo de conocer a uno de los referentes del deporte colombiano. La reacción del público, que lo recibió con entusiasmo y muestras de cariño, subrayó el lugar que ocupa el ciclista en la memoria colectiva de los aficionados.

La jornada dejó imágenes en las que se observa a Nairo Quintana rodeado de fanáticos, quienes expresaron su admiración y gratitud por su carrera. La escena se repitió a lo largo del recorrido, consolidando al colombiano como una de las figuras más queridas y reconocidas del pelotón internacional.

Juan Ayuso gana la etapa 7 y Egan Bernal vuelve al top-10 de la Vuelta a España

August 29, 2025 Foto del viernes del ciclista del UAE Team Emirates XRG Juan Ayuso celebrando tras ganar la etapa 7 de la Vuelta a España REUTERS/Bruna Casas

El regreso de Egan Bernal al grupo de los diez mejores en la clasificación general marcó uno de los momentos más destacados de la séptima etapa de la Vuelta a España 2025, una jornada que exigió el máximo de los ciclistas en el ascenso final hacia Huesca La Magia. En este escenario de alta montaña, Juan Ayuso se impuso con autoridad, logrando una victoria significativa para el UAE Emirates y consolidando su posición como uno de los protagonistas de la competencia.

La etapa, que culminó con un premio de primera categoría, presentó un recorrido de 187 kilómetros en el que los favoritos mantuvieron un ritmo elevado desde la primera subida.

Según el propio Egan Bernal, entrevistado por Victor Hugo Peña para Espn Ciclismo, la jornada resultó especialmente exigente:

“La etapa fue superdura, todo el día se fue muy rápido, desde la primera subida. Ya en el último tramo, todos íbamos con lo justo cuando arrancó Almeida, fue bastante difícil, pero bueno, después todos nos agrupamos y solamente era llegar al final”. Esta declaración refleja el desgaste acumulado y la intensidad de la competencia en los tramos decisivos.

En el desarrollo de la etapa, el ataque de João Almeida en los últimos kilómetros generó una selección entre los favoritos, aunque finalmente el grupo principal logró reagruparse antes de la meta. Mientras tanto, Juan Ayuso mantuvo un ritmo constante en el ascenso final, logrando una diferencia de 46 segundos sobre sus perseguidores a falta de cinco kilómetros para la llegada. El español cruzó la meta en primer lugar, seguido por el italiano Marco Frigo del Israel Premier Tech, y Raúl García Pierna del Arkéa B&B Hotels.

En la clasificación general, el noruego Torstein Træen del Bahrain Victorious se mantiene como líder, mientras que l danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ocupa la segunda posición, , seguido por el portugués João Almeida (UAE Emirates XRG). El italiano Giulio Ciccone (Lidl - Trek) y su compatriota Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) completan el top-5.

Durante los últimos kilómetros, el grupo de favoritos trabajó de manera coordinada. João Almeida y Marc Soler defendieron los intereses del UAE Emirates, mientras que Jonas Vingegaard y Sepp Kuss hicieron lo propio para el Visma Lease a Bike. Por parte de los colombianos, Egan Bernal se mantuvo firme en el grupo principal, resistiendo los ataques y evitando perder tiempo en la clasificación general.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 7 de la Vuelta a España.

1. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): 25 horas, 18 minutos y 2 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 33 segundos

3. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 2 minutos y 41 segundos

4. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 42 segundos

5. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): a 2 minutos y 47 segundos

6. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 49 segundos

7. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 2 minutos y 53 segundos

8. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

9. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 55 segundos

10. Felix Gall (Austria - Decatlhlon AG2R La Mondiale): a 2 minutos y 58 segundos

20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 4 minutos y 36 segundos

25. Juan Ayuso (España - UAE Emirates XRG): a 7 minutos y 28 segundos

27.Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 8 minutos y 32 segundos

48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 21 minutos y 55 segundos

53. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 24 minutos y 18 segundos

57. Guillermo Silva (Uruguay - Caja Rural Seguros RGA): a 25 minutos y 17 segundos

62. Eduardo Sepúlveda (Argentina - Lotto): a 28 minutos y 34 segundos