Jhon Jáder Durán se habría negado a recibir apoyo psicológico de la selección Colombia: “No tiene voluntad”

Mientras prevalece la incertidumbre frente a la convocatoria de Néstor Lorenzo para los próximos juegos de la selección Colombia ante Bolivia y Venezuela, válidos por las eliminatorias de Conmebol rumbo al mundial de Norteamérica 2026; uno de los jugadores llamados a ser claves en este proceso, el delantero Jhon Jader Durán, sigue en el punto de mira.

El nacido en Zaragoza (Antioquia) viene lidiando con un carrusel de situaciones durante 2025. De ser una figura en ascenso en el Aston Villa que competía en la Champions League, el atacante tomó la decisión de emprender rumbo al fútbol de Arabia Saudí y compartir equipo con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, en una decisión que causó debate nacional.

Su paso por la Tricolor, pese a su anotación en el juego ante Paraguay en Barranquilla (que culminó con empate 2-2) terminó marcado por la tarjeta amarilla que recibió al final del primer tiempo por una dura entrada sobre Renzo Garcés, lo que motivó su sustitución en el entretiempo por decisión de Lorenzo.

Horas después de dicho compromiso, surgieron rumores de una pelea en el vestuario que derivó en la salida anticipada del jugador de la concentración. La Federación Colombiana de Fútbol desmintió la pelea, asegurando que el motivo de su salida de la concentración fue una lesión, pero eso no detuvo los rumores.

Las especulaciones volvieron a rondar a Durán en su salida de Al-Nassr, que optó por cederlo al Fenerbahce turco para la temporada 2025/26, pero aunque se esperaba que con la dirección técnica de Jose Mourinho el delantero reencontrara su mejor versión, sus partidos oficiales con los Canarios Amarillos (en particular durante la fase previa de la Champions League), siguen generando debate.

El partido más reciente de Durán en la vuelta de la eliminatoria ante Benfica, entró como suplente y disputó los últimos 25 minutos en Lisboa, propinándole un codazo a Richard Ríos (compañero de selección y rival de turno), además de salir del campo de juego en los minutos finales por una lesión que le impidió continuar.

Esta molestia muscular generó reacciones encontradas en Turquía y Colombia, pues fue tomada en redes sociales y por periodistas deportivos como una situación muy conveniente para no ser convocado por Lorenzo, lo que se suma a las declaraciones de Mourinho en rueda de prensa, afirmando que Durán “no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, como explicación de por qué no fue titular en el partido de vuelta.

Toda esta serie de situaciones acumuladas, tal y como lo dio a conocer la periodista Carolina Castellanos en el espacio radial En La Jugada de La FM, motivaron que el cuerpo técnico de la selección Colombia intentara prestarle su ayuda, sin éxito.

“Una persona allegada al grupo de psicólogos de la selección Colombia contó que desde el partido ante Brasil intentaron acercarse con Marcelo Roffé a Jhon Jader Durán pero la respuesta no fue positiva y con otro psicólogo tampoco lo lograron”, dijo la comunicadora. “El mensaje desde la Federación es qué podemos hacer para recuperarlo porque lo necesitamos, pero que no tiene voluntad”.

En la misma línea se expresaron los panelistas de Jugada Maestra, espacio de la plataforma Ditu. Allí, Javier Hernández Bonnet expresó que los vaivenes de Durán a lo largo del año tienen una explicación clara: “El tema no es futbolístico, es de comportamiento personal”.

Con todo, el manizaleño intentó mostrar algo de esperanza de que el atacante enderece el rumbo: “Hay algo a favor de Durán, que aún a Mourinho no se le ha saltado la piedra, porque cuando eso pasa, llega y va a quemarropa. Ya le ha mandado varios mensajes, va paso a paso, va dando señas. Ayer ya le mandó una seña, lo trató de disculpar y habló rápido", señaló en referencia a la rueda de prensa del entrenador portugués, apuntando la incomodidad que se le percibió en el rostro, mientras atendía a los medios sobre este tema.