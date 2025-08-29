Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

El comentarista se refirió a algunas molestias en la selección Colombia con Néstor Lorenzo - crédito Win Sports/@nestorglorenzo/Instagram

La selección Colombia jugará el 4 y 9 de septiembre de 2025 ante Bolivia y Venezuela, por la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Estados Unidos.

La preocupación pasa por lo que será el grupo de jugadores que tendrá Néstor Lorenzo para los partidos decisivos, ya que la Tricolor necesitará al menos de un punto para asegurar su cupo.

Pero mientras la selección se prepara para sus compromisos, el periodista Carlos Antonio Vélez asegura que en el equipo existen manejos de grupo en el camerino que tienen inconformes a varios jugadores con el técnico.

Vélez explicó que Durán estaría molesto por algunas preferencias que tiene Néstor Lorenzo con algunos jugadores - crédito Mariana Greif / REUTERS

El 29 de agosto de 2025, Vélez volvió a hablar sobre la tensa situación que, según él, se vive en el camerino de la selección Colombia.

El periodista explicó que hay jugadores inconformes con la gestión de Néstor Lorenzo, por “la falta de líderes en la Tricolor”.

“El vestuario está roto. Así digan lo que quieran, lo que quieran. ‘Somos una familia’. Besito por aquí, besito por allá. El vestuario está roto. Hay un grupo inconforme. La ausencia de liderazgo es notoria. Colombia no tiene líderes ni en la cancha ni fuera de la cancha. Hay unos que hablan más que otros, pero no les dan ni bola. Hay un grupo que no les da bola. El episodio de Durán es uno de los varios y no lo maquillen más. El problema de Durán es que se mamó de las preferencias hacia algunos jugadores”, dijo.

Además, explicó que uno de los casos que podría justificar la inconformidad de los jugadores, es el caso de Jhon Jáder Durán.

“Y reaccionó de una mala manera, porque, pues, tampoco le vamos a aplaudir la manera como reaccionó. Porque eso pasó, no lo maquillen más. No hay empatía entre varios de los convocados. Bueno, eso es normal. Los equipos de fútbol hacen parte primero de un grupo, un grupo heterogéneo, en donde hay algunos que ni se hablan, pero como no se trata de que sean amigos, sino de que sean compañeros en el campo, socialicen en el campo, que tengan una relación relativamente respetable afuera. Respeto doy, respeto recibo. Pero cuando adentro no hay equipo y afuera hay grupo, la cosa es complicada. Hay jugadores que están muy preocupados, porque es que yo también recibo información de adentro", resaltó Carlos Antonio Vélez.

Preocupación por el Mundial de 2026

Vélez también explicó que existe preocupación por parte de algunos jugadores para la Copa del Mundo - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

Vélez también agregó que existe preocupación con respecto a lo que será la Copa del Mundo de 2026 por dicha preferencia por algunos jugadores.

“Hay jugadores preocupados por el Mundial, algunos creen que es su gran oportunidad de dar el salto y que los adquieran equipos top y muchos no han sido tenidos en cuenta, los dejan en el banquillo o la tribuna. Hay una inconformidad real, cierta, no es ningún invento. Se incrementa con el Mundial cerca y la falta de liderazgo. Mantienen vicios de preferencia y eso inquieta a varios jugadores”, comentó.

Por otra parte, el 28 de agosto de 2025, en la previa a la nueva denuncia que realizó de Jhon Jáder Durán sobre su inconformismo en la selección Colombia, mencionó casos de algunos jugadores que están inconformes con Lorenzo.

“Hay muchos jugadores cansados en la selección del mal manejo que le ha dado Néstor Lorenzo a este grupo. Tiene un grupo de privilegiados, elegidos, a los cuales soba, y hay unos que hicieron méritos deportivos, no los llaman o los citan y los sientan, como pasó con Casierra, que no quiso volver, con Juan Fernando Quintero que ya sabemos qué pasó, que se lesionó en un partido del América, justo cuando iban a dar la convocatoria, furioso y con toda la razón, porque no lo usaron en un partido en donde debió entrar”, aseguró Vélez.

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)