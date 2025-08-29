Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

La selección Colombia ya tiene el grupo de convocados con el que iniciará la preparación para los partidos contra Bolivia y Venezuela - crédito FCF

La selección Colombia cuenta con el grupo de jugadores para arrancar su concentración para las últimas dos jornadas en las eliminatorias, en las que el técnico Néstor Lorenzo dejó varias sorpresas en la plantilla y espera que respondan de la mejor manera para los partidos en septiembre.

El combinado nacional también tiene la formación titular para enfrentar a Bolivia, el primer rival en la doble jornada el jueves 4 de septiembre en Barranquilla, desde las 6:30 p. m. y los cafeteros no cederían terreno para volver a triunfar, ya que lleva tres juegos seguidos de local sin ganar.

Cabe recordar que el sábado 30 de agosto iniciará la concentración de los cafeteros, esperando que el martes 2 de septiembre se cuente con los 26 jugadores en las prácticas para alistar la nómina con la que se buscará la clasificación, pues solo se necesita un triunfo.

¿Cómo Colombia jugaría ante Bolivia?

Aunque el 30 de agosto comenzará la concentración y prácticas de la Tricolor, el cuerpo técnico ya va un paso adelante para alistar el partido del 4 de septiembre, en el que tendrá algunas novedades porque dos jugadores están sancionados por acumulación de tarjetas amarillas.

Para empezar, Camilo Vargas volvería a la portería de la selección Colombia, luego de ser suplente frente a Perú y Argentina, y pese a su mal momento en Atlas de México, en donde Kevin Mier tampoco la pasa bien con Cruz Azul y David Ospina, nuevamente esperaría su oportunidad.

En la defensa, Santiago Arias sería el lateral derecho para reemplazar al suspendido Daniel Muñoz, que pagará su fecha de sanción, el resto de la defensa sería la base utilizada en junio, con Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí como centrales y Johan Mojica por el costado izquierdo.

Mientras el medio campo y los extremos no tendrían novedades, en el frente de ataque se daría la reaparición de Jhon Córdoba, delantero que tomaría el puesto del ausente Jhon Jáder Durán, lesionado en Fenerbahce, y por ahora le ganaría el pulso a la sorpresa de Dayro Moreno.

Queda por saber los tres jugadores que irían a la tribuna en Barranquilla, pues en el banco de suplentes solo se permiten 12 hombres, que será otra decisión que causaría polémica entre los hinchas porque son tres futbolistas que no participarían en el partido y, dependiendo de la situación, serían bajas de peso o no.

Convocados de la selección Colombia

Con la sorpresa de Dayro Moreno, la Federación Colombiana de Fútbol anunció la lista de 26 jugadores para las eliminatorias, en la que se dieron las ausencias de Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla, como las más notorias, pero con otros jugadores que entraron en el grupo.

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno – Once Caldas DAF (COL) ⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)