Deportes

‘Tino’ Asprilla dejó recado a Néstor Lorenzo para que convoque a estrella del FPC a la selección Colombia: “Es el que está en mejor forma”

La propuesta del exdelantero, figura histórica del fútbol colombiano, recibió el respaldo de los hinchas que desean ver al experimentado goleador en la nómina de la Tricolor

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Tino Asprilla dejó recado a
Tino Asprilla dejó recado a Néstor Lorenzo de cara a los partidos con Venezuela y Bolivia - crédito X

La expectativa en torno a la convocatoria de la selección Colombia para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 creció tras el reciente pronunciamiento de Faustino Asprilla sobre los jugadores que cree que deben vestir la camiseta tricolor.

El exdelantero, figura histórica del fútbol colombiano, instó públicamente al seleccionador Néstor Lorenzo a incluir a Dayro Moreno entre los citados para los decisivos encuentros de septiembre contra Boliva y Venezuela que definirán la clasificación del combinado nacional a la próxima cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el programa Equipo F de ESPN Colombia, Asprilla fue enfático al señalar: “Yo a Dayro lo tendría en la selección, hay que llamar al que está en mejor forma”. Esta declaración, que rápidamente generó eco entre los aficionados, se produce en un contexto donde la lista oficial de convocados aún no ha sido anunciada por la Federación Colombiana de Fútbol.

La propuesta del exdelantero, figura
La propuesta del exdelantero, figura histórica del fútbol colombiano, recibió el respaldo de los hinchas que desean ver al experimentado goleador en la nómina de la Tricolor - crédito Once Caldas

La selección Colombia enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y luego visitará a Venezuela. Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, el equipo nacional se encuentra en una posición favorable para asegurar su clasificación, aunque existe una probabilidad mínima de quedar fuera de la cita mundialista.

El nombre de Dayro Moreno cobró fuerza en el debate público debido a su rendimiento reciente. El delantero, de 39 años, fue pieza clave para que Once Caldas de Manizales alcanzara los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Este desempeño motivó a numerosos hinchas a respaldar la propuesta de Asprilla, quienes desean ver al experimentado goleador en la nómina definitiva de la Tricolor.

Aunque no se ha conocido la decisión del estratega argentino, sí fue revelado quién será el árbitro que dirija el encuentro contra los comandados por Óscar Villegas.

Darío Herrera, designado para dirigir
Darío Herrera, designado para dirigir el Colombia vs. Bolivia en las Eliminatorias 2025. - crédito AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó a Darío Herrera como árbitro principal del encuentro. Herrera, de 40 años y amplia experiencia internacional, estará acompañado en el sistema de videoarbitraje (VAR) por su compatriota Héctor Paletta. Ambos cuentan con trayectoria en el fútbol sudamericano y ya han estado en partidos definitivos de la clasificatoria.

Cabe recodar que el juez ha dirigido siete partidos en la actual Eliminatoria Sudamericana y será la tercera vez que imparta justicia en un encuentro de la selección colombiana. Lo hizo previamente en el empate ante Chile y en la victoria frente a Paraguay. Su presencia suele estar asociada a partidos de alto voltaje y relevancia.

Estas serían las sorpresas en la convocatoria de la selección Colombia

La selección Colombia llegará a
La selección Colombia llegará a las últimas dos jornadas de las eliminatorias en puestos de clasificación directa al mundial - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Se conoció la posible lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, que más allá de contar con la base habitual de casi todo su proceso, tiene dos novedades con respecto al equipo que empató contra Perú y Argentina en junio, pues está obligado a ganar uno de sus dos compromisos.

El periodista Jorge Bermúdez dio a conocer la que asegura, será la convocatoria de la selección Colombia para las eliminatorias que, según el comunicador, fue firmada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y será publicada en los próximos días.

Una de las novedades en el posible listado definitivo es la aparición de Yerson Mosquera, defensor central del Wolverhampton que regresó luego de una rotura de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, y en el inicio de la temporada ha sumado minutos en Inglaterra.

La segunda sorpresa es la duda entre Kevin Serna y Johan Carbonero, según el periodista en el programa ESPN F360, aunque todo indicaría que el atacante del Fluminense se quedaría con el puesto por su desempeño en el Brasileirao.

Temas Relacionados

Tino AsprillaNéstor LorenzoSelección ColombiaDayro MorenoConvocatoria selección ColombiaColombia vs. BoliviaColombia-Deportes

Más Noticias

La Dimayor puso la casa en orden con la Liga BetPlay: esta es la programación de tres partidos aplazados

Se trata de una serie de compromisos de América de Cali, Once Caldas y Bucaramanga, que no se jugaron por su participación en los playoffs de la Copa Sudamericana

La Dimayor puso la casa

La invitación de Jhon Arias a los hinchas de la Tricolor: “¿Por qué no soñar en grande para el verano de 2026?"

Tras sus primeras semanas como jugador de los Wolves, el cafetero habló de las expectativas que tiene para la nueva temporada

La invitación de Jhon Arias

Carlos Cuesta por fin resolvió su futuro: encontró nuevo equipo y su técnico está feliz con el fichaje

El defensor colombiano no pudo firmar con el Spartak de Moscú, el Galatasaray quería deshacerse del jugador y encontró su destino en Sudamérica para la nueva temporada

Carlos Cuesta por fin resolvió

América oficializó el fichaje de volante con pasado en la Juventus: “Bienvenido a la Pasión de un Pueblo”

El conjunto Escarlata, que afronta un complicado momento en materia deportiva, busca fortalecer su nómina de tal forma que puedan clasificarse a la fase final de la liga colombiana

América oficializó el fichaje de

América de Cali le quiere salvar el puesto a Diego Raimondi con dos refuerzos: estos son los fichajes

Mientras el entrenador se encuentra en la cuerda floja por los malos resultados, el club anunciaría en los próximos días la llegada de unos jugadores provenientes del exterior

América de Cali le quiere
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

Joven ‘influencer’ se hizo viral con polémico video en medio de fiestas en el Putumayo: “No tendré visa, pero sí el carné que pide la guerrilla”

ENTRETENIMIENTO

Shakira recibió emotivo mensaje de

Shakira recibió emotivo mensaje de Danna luego de invitarla al escenario: “Un regalo que marcó mi vida”

Luis Alfonso conoció las Cataratas del Niagara durante su gira por Norteamérica: “Yo acostumbrado a bañarme con totuma...”

Laura Tobón reveló los secretos de la convivencia con su esposo: “Eso era lo único de lo que se hablaba en la mesa”

Andrés Parra reveló las amenazas que recibió por su papel de Hugo Chávez: “Que me iban a trozar a puñaladas”

Andrea Valdiri será protagonista del nuevo videoclip musical de Hamilton: “Cuando lo veas…"

Deportes

De ser campeón con Millonarios

De ser campeón con Millonarios a la segunda división de España: este sería el destino de delantero colombiano en Europa

La Dimayor puso la casa en orden con la Liga BetPlay: esta es la programación de tres partidos aplazados

La invitación de Jhon Arias a los hinchas de la Tricolor: “¿Por qué no soñar en grande para el verano de 2026?"

Carlos Cuesta por fin resolvió su futuro: encontró nuevo equipo y su técnico está feliz con el fichaje

América oficializó el fichaje de volante con pasado en la Juventus: “Bienvenido a la Pasión de un Pueblo”