‘Tino’ Asprilla dejó recado a Néstor Lorenzo para que convoque a estrella del FPC a la selección Colombia: “Es el que está en mejor forma”

La expectativa en torno a la convocatoria de la selección Colombia para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 creció tras el reciente pronunciamiento de Faustino Asprilla sobre los jugadores que cree que deben vestir la camiseta tricolor.

El exdelantero, figura histórica del fútbol colombiano, instó públicamente al seleccionador Néstor Lorenzo a incluir a Dayro Moreno entre los citados para los decisivos encuentros de septiembre contra Boliva y Venezuela que definirán la clasificación del combinado nacional a la próxima cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En el programa Equipo F de ESPN Colombia, Asprilla fue enfático al señalar: “Yo a Dayro lo tendría en la selección, hay que llamar al que está en mejor forma”. Esta declaración, que rápidamente generó eco entre los aficionados, se produce en un contexto donde la lista oficial de convocados aún no ha sido anunciada por la Federación Colombiana de Fútbol.

La selección Colombia enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y luego visitará a Venezuela. Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, el equipo nacional se encuentra en una posición favorable para asegurar su clasificación, aunque existe una probabilidad mínima de quedar fuera de la cita mundialista.

El nombre de Dayro Moreno cobró fuerza en el debate público debido a su rendimiento reciente. El delantero, de 39 años, fue pieza clave para que Once Caldas de Manizales alcanzara los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Este desempeño motivó a numerosos hinchas a respaldar la propuesta de Asprilla, quienes desean ver al experimentado goleador en la nómina definitiva de la Tricolor.

Aunque no se ha conocido la decisión del estratega argentino, sí fue revelado quién será el árbitro que dirija el encuentro contra los comandados por Óscar Villegas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó a Darío Herrera como árbitro principal del encuentro. Herrera, de 40 años y amplia experiencia internacional, estará acompañado en el sistema de videoarbitraje (VAR) por su compatriota Héctor Paletta. Ambos cuentan con trayectoria en el fútbol sudamericano y ya han estado en partidos definitivos de la clasificatoria.

Cabe recodar que el juez ha dirigido siete partidos en la actual Eliminatoria Sudamericana y será la tercera vez que imparta justicia en un encuentro de la selección colombiana. Lo hizo previamente en el empate ante Chile y en la victoria frente a Paraguay. Su presencia suele estar asociada a partidos de alto voltaje y relevancia.

Estas serían las sorpresas en la convocatoria de la selección Colombia

Se conoció la posible lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, que más allá de contar con la base habitual de casi todo su proceso, tiene dos novedades con respecto al equipo que empató contra Perú y Argentina en junio, pues está obligado a ganar uno de sus dos compromisos.

El periodista Jorge Bermúdez dio a conocer la que asegura, será la convocatoria de la selección Colombia para las eliminatorias que, según el comunicador, fue firmada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y será publicada en los próximos días.

Una de las novedades en el posible listado definitivo es la aparición de Yerson Mosquera, defensor central del Wolverhampton que regresó luego de una rotura de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, y en el inicio de la temporada ha sumado minutos en Inglaterra.

La segunda sorpresa es la duda entre Kevin Serna y Johan Carbonero, según el periodista en el programa ESPN F360, aunque todo indicaría que el atacante del Fluminense se quedaría con el puesto por su desempeño en el Brasileirao.