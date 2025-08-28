Deportes

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ante la reducción del presupuesto para el deporte, la Federación Colombiana de Golf, en entrevista con Infobae, explicó que recurrió a alianzas y el aporte de sus afiliados para sostenerse, pero haciendo otros sacrificios

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
El golf también fue uno
El golf también fue uno de los deportes afectados por el recorte al presupuesto por el Gobierno nacional en 2025 - crédito Federación Colombiana de Golf

El deporte colombiano enfrenta una etapa de ajustes debido a la reducción drástica de recursos estatales, y la Federación Colombiana de Golf se ha convertido en un ejemplo de adaptación institucional. Tras un recorte casi total del presupuesto gubernamental, la entidad ha debido rediseñar su operación, buscar respaldo en el sector privado y optimizar sus recursos para no sacrificar sus programas sociales ni el apoyo a los deportistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de este panorama, la federación celebró recientemente un triunfo destacado en la Copa de los Andes, lo que refuerza su capacidad de adaptación y compromiso con el desarrollo del golf en el país, según relató el presidente de la entidad, Fabio Villamizar, en entrevista con Infobae.

Afrontando los recortes del Gobierno

El recorte presupuestario impuesto por el Gobierno nacional impactó de manera directa en la estructura financiera de la Federación. Villamizar explicó que la entidad perdió casi la totalidad de los ingresos estatales que recibía anualmente, lo que obligó a realizar ajustes internos.

“Nos vimos abocados a hacer algunos ajustes de presupuesto y a eliminar participaciones internacionales que llevan nuestros jugadores, y a limitar un poco los gastos que teníamos en esas presentaciones”, dijo.

Fabio Villamizar es el presidente
Fabio Villamizar es el presidente de la Federación Colombiana de Golf, que ha liderado en medio de la crisis - crédito Federación Colombiana de Golf

Frente a este escenario, la federación implementó un plan de acción que incluyó la reducción de gastos y la búsqueda activa de apoyo en la industria privada. Empresas como Astara, Latam y Guajira se convirtieron en aliados estratégicos, aportando recursos que, junto con las contribuciones de los 14.200 afiliados, permiten proyectar la viabilidad de la federación para los años 2025 y 2026.

Villamizar subrayó que el objetivo es garantizar la operación de la entidad en los próximos dos años, siempre bajo una administración ajustada a la nueva realidad de ingresos provenientes principalmente del sector privado y de los propios miembros de la entidad.

La Federación Colombiana de Golf
La Federación Colombiana de Golf ha tenido que hacer sacrificios como dejar de apoyar deportistas en el exterior, pero subsistiendo por el apoyo de empresas privadas - crédito Federación Colombiana de Golf

En cuanto al respaldo de los afiliados, el presidente destacó que la federación cuenta con una base sólida de miembros que contribuyen a sostener las actividades y proyectos: “Estamos trabajando en pro de mantenerse con esa federación ajustada a la situación actual de ingresos por parte de la empresa privada y de los mismos afiliados que tenemos en la federación”.

“Estamos tratando de subsistir”

A pesar de las restricciones presupuestarias, la Federación Colombiana de Golf ha preservado sus programas sociales y deportivos. Según Villamizar, hasta el momento no se han realizado recortes en el apoyo a los deportistas ni en la academia pública que funciona en el centro de alto rendimiento.

La relación con el Ministerio del Deporte se mantiene cordial, Villamizar anticipó que está prevista una reunión con la cartera a finales de agosto para discutir la situación: “Entendemos la situación del país, que no hay recursos para el deporte. Entonces, nosotros como federación, pues estamos tratando de subsistir y mantener nuestro programa sin ningún tipo de apoyo del Gobierno, reduciendo, lógicamente, participaciones internacionales”.

Nicolás Echavarría es uno de
Nicolás Echavarría es uno de los golfistas colombianos que no ha podido recibir total respaldo de la Federación Colombiana de Golf por los recortes - crédito Mike Blake/REUTERS

Sobre la presencia de los golfistas en certámenes del exterior, el presidente explicó que quienes deseen participar en torneos internacionales deben asumir los gastos de viaje, mientras que la entidad colabora con un porcentaje en inscripciones y otros aspectos.

En medio de estas dificultades, la Federación Colombiana de Golf celebró un logro significativo: el equipo masculino se coronó campeón y el femenino subcampeón en la reciente edición de la Copa de los Andes, disputada en Guayaquil, Ecuador: “Un gran triunfo porque es el evento sudamericano de mayor envergadura”.

La federación envió un mensaje claro al gobierno colombiano sobre la importancia de no profundizar los recortes al presupuesto deportivo. Villamizar enfatizó que los recursos asignados permiten desarrollar programas de fomento y capacitación, mejorar el nivel académico de los instructores —muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables— y ofrecer becas y oportunidades de formación a nuevos talentos.

Temas Relacionados

Federación Colombiana de GolfFabio VillamizarMinisterio del DeporteGobierno de Gustavo PetroRecorte presupuesto deporte 2025Golf en ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

La figura de Rosario Central abrió la polémica por la situación del volante colombiano con el Millonario, en el que aún no se puede consolidar como titular

Ángel Di María reveló mal

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

El técnico abrió la opción a los fichajes en el mercado de jugadores libres debido al bajo nivel de la plantilla, y le puso el ojo a un futbolista que ya pasó por el cuadro azul

Millonarios tendría casi listo su

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

A falta de confirmación, los tres porteros de la pasada convocatoria volverán para septiembre, pero dos de ellos viviendo un pésimo momento en el fútbol mexicano

La selección Colombia enfrentará a

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

Ramón Jesurún informó que todo está definido para los siguientes encuentros de la Tricolor en octubre y noviembre, y entregó detalles del equipo al que enfrentarán los cafeteros

Este sería el nuevo rival

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

El concierto de Silvestre Dangond hizo que el encuentro contra Once Caldas se juegue el lunes 1 de septiembre

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Ángel Di María reveló mal

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana