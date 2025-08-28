Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

El golf también fue uno de los deportes afectados por el recorte al presupuesto por el Gobierno nacional en 2025 - crédito Federación Colombiana de Golf

El deporte colombiano enfrenta una etapa de ajustes debido a la reducción drástica de recursos estatales, y la Federación Colombiana de Golf se ha convertido en un ejemplo de adaptación institucional. Tras un recorte casi total del presupuesto gubernamental, la entidad ha debido rediseñar su operación, buscar respaldo en el sector privado y optimizar sus recursos para no sacrificar sus programas sociales ni el apoyo a los deportistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de este panorama, la federación celebró recientemente un triunfo destacado en la Copa de los Andes, lo que refuerza su capacidad de adaptación y compromiso con el desarrollo del golf en el país, según relató el presidente de la entidad, Fabio Villamizar, en entrevista con Infobae.

Afrontando los recortes del Gobierno

El recorte presupuestario impuesto por el Gobierno nacional impactó de manera directa en la estructura financiera de la Federación. Villamizar explicó que la entidad perdió casi la totalidad de los ingresos estatales que recibía anualmente, lo que obligó a realizar ajustes internos.

“Nos vimos abocados a hacer algunos ajustes de presupuesto y a eliminar participaciones internacionales que llevan nuestros jugadores, y a limitar un poco los gastos que teníamos en esas presentaciones”, dijo.

Fabio Villamizar es el presidente de la Federación Colombiana de Golf, que ha liderado en medio de la crisis - crédito Federación Colombiana de Golf

Frente a este escenario, la federación implementó un plan de acción que incluyó la reducción de gastos y la búsqueda activa de apoyo en la industria privada. Empresas como Astara, Latam y Guajira se convirtieron en aliados estratégicos, aportando recursos que, junto con las contribuciones de los 14.200 afiliados, permiten proyectar la viabilidad de la federación para los años 2025 y 2026.

Villamizar subrayó que el objetivo es garantizar la operación de la entidad en los próximos dos años, siempre bajo una administración ajustada a la nueva realidad de ingresos provenientes principalmente del sector privado y de los propios miembros de la entidad.

La Federación Colombiana de Golf ha tenido que hacer sacrificios como dejar de apoyar deportistas en el exterior, pero subsistiendo por el apoyo de empresas privadas - crédito Federación Colombiana de Golf

En cuanto al respaldo de los afiliados, el presidente destacó que la federación cuenta con una base sólida de miembros que contribuyen a sostener las actividades y proyectos: “Estamos trabajando en pro de mantenerse con esa federación ajustada a la situación actual de ingresos por parte de la empresa privada y de los mismos afiliados que tenemos en la federación”.

“Estamos tratando de subsistir”

A pesar de las restricciones presupuestarias, la Federación Colombiana de Golf ha preservado sus programas sociales y deportivos. Según Villamizar, hasta el momento no se han realizado recortes en el apoyo a los deportistas ni en la academia pública que funciona en el centro de alto rendimiento.

La relación con el Ministerio del Deporte se mantiene cordial, Villamizar anticipó que está prevista una reunión con la cartera a finales de agosto para discutir la situación: “Entendemos la situación del país, que no hay recursos para el deporte. Entonces, nosotros como federación, pues estamos tratando de subsistir y mantener nuestro programa sin ningún tipo de apoyo del Gobierno, reduciendo, lógicamente, participaciones internacionales”.

Nicolás Echavarría es uno de los golfistas colombianos que no ha podido recibir total respaldo de la Federación Colombiana de Golf por los recortes - crédito Mike Blake/REUTERS

Sobre la presencia de los golfistas en certámenes del exterior, el presidente explicó que quienes deseen participar en torneos internacionales deben asumir los gastos de viaje, mientras que la entidad colabora con un porcentaje en inscripciones y otros aspectos.

En medio de estas dificultades, la Federación Colombiana de Golf celebró un logro significativo: el equipo masculino se coronó campeón y el femenino subcampeón en la reciente edición de la Copa de los Andes, disputada en Guayaquil, Ecuador: “Un gran triunfo porque es el evento sudamericano de mayor envergadura”.

La federación envió un mensaje claro al gobierno colombiano sobre la importancia de no profundizar los recortes al presupuesto deportivo. Villamizar enfatizó que los recursos asignados permiten desarrollar programas de fomento y capacitación, mejorar el nivel académico de los instructores —muchos de ellos provenientes de sectores vulnerables— y ofrecer becas y oportunidades de formación a nuevos talentos.