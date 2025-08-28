Lionel Messi fue un dolor de cabeza para el colombiano Luis Fernando Muriel en la Leagues Cup: así fue el golazo que anotó el argentino en el Inter Miami vs. Orlando City

De la siguiente forma, Inter Miami selló su pase a la final de la Leagues Cup crédito @MLS / X

El 27 de agosto de 2025, el fútbol norteamericano tuvo acción con la Leagues Cup, torneo que implementó Concacaf para enfrentar a los equipos de la Major League Soccer, de Estados Unidos (MLS), y la Liga Mexicana (MX).

En las semifinales hubo actuación colombiana, con la presencia del atacante Luis Fernando Muriel, que estuvo durante los noventa minutos en la derrota del Orlando City frente al Inter Miami.

El triplete del argentino en la Concacaf Leagues Cup le dio el paso a la final al conjunto de la ciudad del Sol - crédito Sam Navarro / Imagn Images

A pesar de que Orlando City se fue al descanso con ventaja, gracias al gol del volante croata Marco Pasalic al 45+1, y que incrementó la ilusión en el equipo de Muriel (que también cuenta con el volante colombiano Eduard Atuesta y el delantero Iván Angulo), dirigido también por el colombiano Óscar Pareja, la realidad es que en el segundo tiempo, la actuación del campeón del mundo de selecciones en Qatar 2022, amargó la noche para los nacionales.

Así formó el Orlando City en el estadio Chase, de Fort Lauderdale, Florida, casa del Inter Miami.

Portero: Pedro Gallese

Defensores: David Brekalo, Robin Jansson, Rodrigo Schlegel, Alexander Freeman

Mediocampistas: Eduard Atuesta, César Araújo, Iván Angulo, Martín Ojeda, Marco Pašalić

Delanteros: Luis Fernando Muriel

Así fue el partido del Orlando City de Luis Fernando Muriel

Inter Miami derrotó al Orlando City y se clasificó a la final de la Leagues Cup - crédito Sam Navarro / Imagn Images

El desarrollo del partido mostró inicialmente a un Orlando City dominante, especialmente durante la primera mitad. Las acciones ofensivas de Martín Ojeda, junto a los colombianos Eduard Atuesta y Luis Muriel, generaron varias oportunidades de peligro.

Al minuto 9, Ojeda ingresó al área por la izquierda y disparó con fuerza, pero el portero argentino Oscar Ustari desvió el balón. Poco después, al 21, el argentino Rodrigo de Paul probó desde media distancia para el Inter Miami, obligando a una intervención del guardameta peruano Pedro Gallese.

La presión de los Leones (apodo del Orlando City) continuó y, al 23, Iván Angulo lideró un contragolpe veloz, superando a tres defensores de las Garzas, aunque su remate final se fue desviado del poste derecho. El Inter Miami respondió al 31, cuando De Paul habilitó a Luis Suárez en el área, pero el disparo cruzado del uruguayo pasó cerca del palo izquierdo. Gallese volvió a intervenir al 39 para evitar un gol olímpico tras un tiro de esquina ejecutado por Messi.

El primer gol del partido llegó en el tiempo añadido de la primera parte. Un error defensivo de Maximiliano Luján permitió que el croata Marco Pasalic quedara mano a mano con Ustari y definiera con contundencia, estableciendo el 1-0 a favor de Orlando City.

En la segunda mitad, el Inter Miami salió decidido a buscar el empate. Al 51, Suárez remató dentro del área, pero Gallese volvió a responder. Mientras tanto, desde un palco, el entrenador argentino Javier Mascherano mostraba signos de frustración ante la resistencia de Orlando. El equipo de Florida perdió intensidad al 59, cuando el árbitro guatemalteco Walter López no sancionó un penal tras una falta del español Sergio Busquets sobre Angulo.

El panorama cambió al minuto 74, cuando el argentino Tadeo Allende fue derribado en el área por el esloveno David Brekalo, recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a Orlando con un hombre menos. El penal fue ejecutado por Messi al 77, con un disparo ajustado al poste derecho que superó a Gallese.

El Inter Miami mantuvo la presión y, al 87, Jordi Alba estuvo cerca de anotar con un disparo que impactó la base del poste izquierdo. Un minuto después, el lateral español asistió a Messi, definió de zurda para marcar el 2-1. El tercer gol llegó en el tiempo añadido, tras una jugada colectiva iniciada desde el campo propio. Suárez devolvió una pared a Telasco Segovia, colocando el 3-1 al 90+1.

Con este resultado, el Inter Miami accedió por segunda vez en tres años a la final de la Leagues Cup, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar un título internacional en 2025. En la otra semifinal, Los Angeles Galaxy perdió por 2-0 a Seattle Sounders en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Con goles del argentino Pedro de la Vega al minuto 7 y del guyanés Osaze de Rosario al 57, el equipo que jugó recientemente el Mundial de Clubes se verá las caras con el equipo de Messi, en la gran final, programada para el 31 de agosto de 2025, a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

Así se jugará la final de la Leagues Cup

Ahora el cuadro de Muriel jugará por el tercer puesto ante Los Angeles Galaxy - crédito @LeaguesCup / X