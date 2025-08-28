Carlos Antonio Vélez reveló inconformismo de jugadores de la selección Colombia por decisiones de Néstor Lorenzo: “Hay muchos que están cansados”

Colombia afrontará el reto de clasificar a la Copa del Mundo al enfrentar a Bolivia como local y a Venezuela como visitante - crédito Hannah Mckay / REUTERS

A menos de una semana de que la selección Colombia reciba a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Norteamérica de 2026, la expectativa en torno a la “Tricolor” gira en torno a conocer los jugadores que convocará el argentino Néstor Lorenzo.

Las dudas, especulaciones y posibles formaciones para el partido ante Bolivia y Venezuela aumentan, sumado a la situación del mal ambiente que quedó, según versiones periodísticas, entre Jhon Jáder Durán y Néstor Lorenzo, junto a James Rodríguez y Jefferson Lerma.

El comentarista volvió a hablar sobre la inconformidad de algunos jugadores de la selección Colombia con la gestión de Néstor Lorenzo - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Sobre esos supuestos conflictos internos, Carlos Antonio Vélez volvió a hablar.

Según el veterano periodista el manejo de grupo por parte de Néstor Lorenzo ha sido complejo porque “existe un grupo de privilegiados y otros jugadores a los cuales los deja en segundo plano”.

“Hay muchos jugadores cansados en la selección del mal manejo que le ha dado Néstor Lorenzo a este grupo. Tiene un grupo de privilegiados, elegidos, a los cuales soba, y hay unos que hicieron méritos deportivos, no los llaman o los citan y los sientan, como pasó con Casierra, que no quiso volver, con Juan Fernando Quintero que ya sabemos qué pasó, que se lesionó en un partido del América, justo cuando iban a dar la convocatoria, furioso y con toda la razón, porque no lo usaron en un partido en donde debió entrar”, aseguró Vélez.

Así fue la charla entre James y Jhon Jáder Durán

Jhon Jader Durán marcó el tercer gol de la goleada de la selección Colombia 4-0 ante Chile - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 27 de agosto de 2025, en el programa LA FM, dirigido por Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis, se habló sobre la conversación que tuvo James Rodríguez con Jhon Jáder Durán, en el empate entre Colombia y Perú, en donde el capitán de la selección Colombia le llamó la atención al delantero sobre sus comportamientos y actitudes.

“Me enteré de que los líderes del grupo, James y David (Ospina) hablaron con Durán y otro jugador. Le dijeron «Venga, jovencito; bájele, hermano. Qué pena, pero usted aquí no se ha ganado ningún derecho». Ya que un líder de grupo te diga eso, ya estamos hablando de un jugador que es distinto", dijo.

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)