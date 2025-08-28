Alfredo Arias puso a dieta a Teófilo Gutiérrez en Junior: “Le estamos pidiendo si puede estar en su peso”

Teófilo Gutiérrez se convirtió en el último fichaje de Junior de Barranquilla para la temporada 2025 - crédito Junior FC

El papel de Teófilo Gutiérrez resultó crucial en la victoria 2-0 de Junior de Barranquilla sobre Atlético F.C. en los octavos de final de la Copa Betplay, partido disputado en el estadio Metropolitano.

Aunque la colectividad del equipo dirigido por Alfredo Arias dejó dudas, la hinchada destacó el rendimiento del experimentado delantero, que a sus 40 años mantiene su capacidad para influir en los encuentros más importantes.

En los últimos minutos del compromiso, Gutiérrez estuvo cerca de anotar un gol de tiro libre, lo que implica un aporte a la estrategia del equipo y aumenta la expectativa en la hinchada por volver a celebrar un gol de uno de los jugadores considerado ídolo.

El entrenador uruguayo, tras el partido, admitió que el plantel aún no ha mostrado su mejor versión, una situación similar a la vivida en el reciente enfrentamiento ante Millonarios.

El entrenador del Junior FC se refirió al pedido especial que se le hizo al referente del Tiburón desde área de la preparación física - crédito Junior

“Le estamos pidiendo a Teo si puede estar en su peso. Él tuvo una lesión y eso le significó una para larga… lo que pasa es que es un jugador de tanta calidad que, aun no estando en el ideal de su estado físico, juega tan bien”, afirmó Arias durante la rueda de prensa, reconociendo la importancia del delantero aunque su condición física no sea la óptima.

Según el propio Arias, la experiencia y la calidad de Gutiérrez juegan un rol decisivo en esta fase del semestre.

El técnico enfatizó que, más allá de cualquier dificultad física, el aporte del atacante es esencial para las aspiraciones del equipo.

De cara a los retos inmediatos, el club barranquillero afrontará la visita a Llaneros el viernes 29 de agosto a las 6:00 p. m., en la novena jornada de la Liga BetPlay, antes de disputar la vuelta de los octavos de final ante Atlético F.C. el martes 2 de septiembre a las 7:30 p. m.

Las modificaciones que plantea el Junior FC para su próximo partido de Liga

El entrenador uruguayo tuvo una molestia con uno de sus dirigidos en el entrenamiento-crédito @JuniorClubSA/X

El equipo dirigido por Alfredo Arias viene de resultados dispares: primero, una derrota significativa ante Millonarios por 3-0 en Liga, y luego una victoria ajustada contra Atlético FC en Copa, con un marcador de 2-0.

El siguiente reto para Junior será el viernes frente a Llaneros FC, conjunto que marcha en la quinta posición con 14 puntos tras eludir la amenaza inmediata del descenso. El líder del torneo, que ha sumado 17 puntos de 24 posibles, buscará despejar las “muchas dudas” en torno a su rendimiento, las cuales quedaron expuestas tras la última caída, como señala el medio deportivo.

Para el crucial compromiso, se prevé que el DT Arias realice variantes en la formación inicial en relación con la plantilla utilizada el pasado sábado. Diario Deportes adelanta que Mauro Silveira custodiará la portería, mientras que Edwin Herrera reemplazaría a Jhomier Guerrero por el lateral derecho. La zaga central estaría compuesta por Javier Báez y Jermein Peña, con Yeison Suárez ocupando el perfil izquierdo.

Junior de Barranquilla, al parecer, no cumplió con la norma de aumentar el banco de suplentes a nueve jugadores, dos de ellos categoría sub-20 - crédito Junior FC

En la mitad de la cancha, Guillermo Celis y Carlos Esparragoza, quienes tuvieron un rendimiento destacado ante Atlético FC, conformarían el doble pivote. Por el costado izquierdo se ubicará Bryan Castrillón.

Dos incógnitas persisten en la zona ofensiva: la ubicación de Yimmi Chará, si actuará por el centro o por la derecha, y la elección entre Jesús Rivas, Jhon Fredy Salazar o José Enamorado para completar el once inicial.

La responsabilidad del ataque recae sobre el paraguayo Guillermo Paiva, quien será titular en un duelo que, de acuerdo con Diario Deportes. El equipo tiburón es candidato a llevarse el título a final de año, por el desempeño mostrado en el segundo semestre.