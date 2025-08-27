Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”

Luis Díaz habló sobre las sensaciones de tener el apoyo del público y afrontar un Mundial con la selección Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La selección Colombia ya encara lo que será la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando reciba a Bolivia, el 4 de septiembre de 2025, en Barranquilla, y visite a Venezuela el 9 de septiembre.

Uno de los llamados a llevar al equipo a la Copa del Mundo de Estados Unidos de 2026, es el delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz.

“Lucho” habló con el medio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre las claves que deberá aprovechar Colombia para asegurar su clasificación a la cita mundialista.

El futbolista guajiro subrayó la relevancia del respaldo de la hinchada, especialmente en el partido frente a Bolivia programado para el 4 de septiembre, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Díaz enfatizó que el equipo depende del aliento de los seguidores, tanto de quienes asisten al estadio como de aquellos que siguen los partidos por televisión

“Necesitaremos de todos, incluida la hinchada, sé que lo vamos a conseguir, porque no ha sido fácil, ellos también merecen esa oportunidad de disfrutárselo. Que los necesitamos a todos es el mensaje, a toda esa gente que está conectada, que siempre está pendiente al TV, los que van al estadio. Nosotros los jugadores que no somos nada sin la gente, sin ese cariño, ese amor que nos brindan cuando jugamos. Nosotros vamos a entregar todo para poder clasificar y sé que lo vamos a conseguir", dijo el delantero del Bayern Múnich.

También habló sobre lo que significa el apoyo de la gente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Para nosotros es una sensación que no se explica, ver a todo el estadio de amarillo, repleto, apoyando, aplaudiendo. Solo con el hecho de ser parte de la selección es un orgullo”.

Colombia tendrá el reto de jugar ante Bolivia y Venezuela

El 4 de septiembre de 2025, Colombia recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última fecha, que será el 9 de septiembre de 2025, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que visitar el estadio Monumental de Maturín, a Venezuela. A continuación, así se jugará la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

En lo que se refiere al último antecedente entre colombianos y bolivianos, hay que recordar que fue el 10 de octubre de 2024, en el estadio Municipal de El Alto, y que terminó con victoria para los dirigidos por Óscar Villegas.

Con la anotación de Miguel Terceros, los del altiplano se impusieron a los “Cafeteros”, y en esta ocasión, la selección dirigida por Néstor Lorenzo espera volver al triunfo, ya que acumula seis partidos sin ganar.

En el último partido que se jugó en Colombia, fue el 24 de marzo de 2022 en Barranquilla, la “Tricolor” goleó por 3-0 a los del apltiplano, con goles de Luis Díaz al minuto 39, de Miguel Borja al 72 y de Matheus Uribe al 90. A continuación, así van los últimos cinco partidos en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas:

24 de marzo de 2025 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia

23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia

22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia

28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia

17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)