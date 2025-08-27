Deportes

Luis Díaz habló sobre las claves que necesita la selección Colombia para ir al Mundial: “No somos nada sin la gente”

El delantero del Bayern Múnich motiva a la afición de Barranquilla y a la selección Colombia antes de los duelos definitivos ante Bolivia y Venezuela, para lograr la clasificación a la Copa del Mundo

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz habló sobre las
Luis Díaz habló sobre las sensaciones de tener el apoyo del público y afrontar un Mundial con la selección Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La selección Colombia ya encara lo que será la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando reciba a Bolivia, el 4 de septiembre de 2025, en Barranquilla, y visite a Venezuela el 9 de septiembre.

Uno de los llamados a llevar al equipo a la Copa del Mundo de Estados Unidos de 2026, es el delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz.

“Lucho” habló con el medio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre las claves que deberá aprovechar Colombia para asegurar su clasificación a la cita mundialista.

Luis Díaz quiere jugar su
Luis Díaz quiere jugar su primer mundial con Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El futbolista guajiro subrayó la relevancia del respaldo de la hinchada, especialmente en el partido frente a Bolivia programado para el 4 de septiembre, correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Díaz enfatizó que el equipo depende del aliento de los seguidores, tanto de quienes asisten al estadio como de aquellos que siguen los partidos por televisión

“Necesitaremos de todos, incluida la hinchada, sé que lo vamos a conseguir, porque no ha sido fácil, ellos también merecen esa oportunidad de disfrutárselo. Que los necesitamos a todos es el mensaje, a toda esa gente que está conectada, que siempre está pendiente al TV, los que van al estadio. Nosotros los jugadores que no somos nada sin la gente, sin ese cariño, ese amor que nos brindan cuando jugamos. Nosotros vamos a entregar todo para poder clasificar y sé que lo vamos a conseguir", dijo el delantero del Bayern Múnich.

Luis Díaz explicó el significado
Luis Díaz explicó el significado del apoyo de la hinchada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

También habló sobre lo que significa el apoyo de la gente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Para nosotros es una sensación que no se explica, ver a todo el estadio de amarillo, repleto, apoyando, aplaudiendo. Solo con el hecho de ser parte de la selección es un orgullo”.

Luis Díaz explicó lo que significa el apoyo de los aficionados en el estadio Metropolitano-crédito FCF/YouTube

Colombia tendrá el reto de jugar ante Bolivia y Venezuela

La selección Colombia viene de
La selección Colombia viene de perder ante Bolivia por 1-0 en El Alto, donde el local se quedó con los tres puntos con un hombre menos - crédito Juan Karita/AP Photo

El 4 de septiembre de 2025, Colombia recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última fecha, que será el 9 de septiembre de 2025, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que visitar el estadio Monumental de Maturín, a Venezuela. A continuación, así se jugará la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

  • Estadio: Más Monumental
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

  • Estadio: Defensores del Chaco
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

En lo que se refiere al último antecedente entre colombianos y bolivianos, hay que recordar que fue el 10 de octubre de 2024, en el estadio Municipal de El Alto, y que terminó con victoria para los dirigidos por Óscar Villegas.

Con la anotación de Miguel Terceros, los del altiplano se impusieron a los “Cafeteros”, y en esta ocasión, la selección dirigida por Néstor Lorenzo espera volver al triunfo, ya que acumula seis partidos sin ganar.

En el último partido que se jugó en Colombia, fue el 24 de marzo de 2022 en Barranquilla, la “Tricolor” goleó por 3-0 a los del apltiplano, con goles de Luis Díaz al minuto 39, de Miguel Borja al 72 y de Matheus Uribe al 90. A continuación, así van los últimos cinco partidos en Barranquilla, por Eliminatorias Sudamericanas:

  • 24 de marzo de 2025 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia
  • 23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia
  • 22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia
  • 28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia
  • 17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

