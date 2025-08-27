Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League

La confianza de los técnicos en los colombianos durante el partido entre Benfica y Fenerbahçe marcó un claro contraste en el desarrollo del partido de fase previa de la Champions League - crédito SL Benfica/X y @Fenerbahçe/Instagram

El empate sin goles en el duelo de ida entre Fenerbahce vs. Benfica aumenta la expectativa para el enfrentamiento del miércoles 27 de agosto a las 2:00 p. m. (hora colombiana), que definirá el pase a la fase de liga de la Champions League 2025.

Pese a la presión de la afición local en los minutos finales e incluso con superioridad numérica, Fenerbahce no logró romper la igualdad frente al Benfica en el primer encuentro de la serie, escenario en el que el colombiano Jhon Jáder Durán terminó sin convencer y con más aproximaciones a la expulsión que al gol.

Por su parte, Richard Ríos sobresalió en el club portugués con un rendimiento elogiado tanto por sus cifras como por la percepción de su entrenador, Bruno Lage.

En el análisis posterior al empate, el técnico José Mourinho reflexionó sobre la estrategia de los visitantes y reconoció que la postura defensiva del Benfica demostraba el respeto hacia el club turco. “

No voy a criticarlos, pero creo que es un planteamiento que muestra el respeto hacia nosotros, hacia el rival que están enfrentando, más allá que tienen más potencial que nosotros. Pero ¿Quién soy yo para criticarlos? Yo siempre enfrenté al Barcelona con 10 defensas... (risas)”, expresó, evidenciando tanto autocrítica como complicidad táctica.

Mientras la atención se mantiene en el rendimiento de los futbolistas colombianos, sus trayectorias muestran realidades distintas. Richard Ríos, con apenas seis partidos en el Benfica, acumula 56 duelos intentados, de los cuales ha ganado 30, y destaca como líder en recuperaciones en campo rival, sumando 13 de 33 intentadas.

Según Bruno Lage, el ritmo continuo de Ríos desde la temporada pasada “le ha estado empezando a pasar factura”, aunque el volante mantiene actuaciones que lo convierten en pieza clave, sobre todo en partidos cerrados donde su disparo de media distancia se vuelve recurso vital.

En contraste, Jhon Durán aún no satisface las altas expectativas en Fenerbahce. Así lo explica Murat Asik, directivo del club, al afirmar: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”.

Con apenas una anotación en cinco partidos, el colombiano permanece en el once titular de José Mourinho, aunque en el partido de ida su reemplazo, Talisca, ofreció mejores sensaciones y más peligro de cara al arco.

Ficha del partido

SL Benfica (Portugal) vs. Fenerbahce (Turquía) - Partido de vuelta de la Tercera Ronda de la UEFA Champions League

Lugar : estadio da Luz - Lisboa, Portugal

Fecha y hora : miércoles 27 de agosto - 2:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney +.

Posible alineación SL Benfica : Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Ríos, Barrenechea, Barreiro; Arturkoglu, Pavlidis, Schelderup.

D.T. SL Benfica : Bruno Lage.

Posible alineación Fenerbahce : Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Duran, Szymanski, En-Nesyri.

D.T. Fenerbahce : Jose Mourinho

Así se jugará la fase de liga de la Champions League

La estructura de la Champions League mantiene el novedoso formato introducido la temporada pasada, una modificación que eliminó los tradicionales grupos para dar paso a una fase de liga con 36 equipos, en la que cada club disputará encuentros ante ocho rivales distintos, cuatro partidos en casa y cuatro como visitante, en busca de un lugar en los octavos de final.

El desarrollo de la competición exige máxima concentración desde la primera jornada, ya que la clasificación al término de la liguilla decide el futuro en el torneo.

Los equipos que finalicen entre las posiciones 1 y 8 avanzarán de manera directa a los octavos y tendrán el beneficio de ser cabezas de serie, lo cual a su vez les permite disputar el segundo partido de las siguientes rondas en su estadio. Aquellos ubicados entre el puesto 9 y 24 accederán al play-off de eliminación directa, dividiéndose entre los conjuntos del 9 al 16, que serán locales en la vuelta, y los equipos del 17 al 24 que les tocará definir la serie lejos de casa.