“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

El concierto de Silvestre Dangond hizo que el encuentro contra Once Caldas se juegue el lunes 1 de septiembre

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

De los cuatro partidos que
De los cuatro partidos que ha disputado como local en el semestre, Santa Fe solo jugó uno durante un fin de semana - crédito Secretaría de Gobierno

Debido a las dificultades para desmontar la tarima del concierto de Silvestre Dangond, el 30 de agosto, se confirmó que el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas no se podrá jugar el día siguiente, como estaba programado inicialmente.

Luego de que se afirmó que el compromiso iba a ser aplazado, la Dimayor confirmó que el encuentro se llevara a cabo el 1 de septiembre a las 7:30 p. m.

Desde la máxima entidad del fútbol profesional informaron que por temas de tiempo, una parte de la tarima del concierto seguirá en la tribuna sur durante el partido entre Santa Fe y Once Caldas.

Aunque el partido se jugará, la decisión de mover de nuevo el compromiso ha hecho que hinchas de Santa Fe reclamen al club y a la Dimayor por programar los encuentros del Cardenal como local, constantemente, entre semana.

El concierto de Silvestre Dangond
El concierto de Silvestre Dangond hizo que el partido fuera reprogramado - crédito Santa Fe

Para entender la molestia de los hinchas del Cardenal, cabe recordar que antes de que inicie el torneo semestral, los clubes en Colombia venden un abono con el que los fanáticos pueden ingresar a los partidos en condición de local en todos los partidos de la liga.

En el caso de Santa Fe, el precio promedio de este beneficio es de 300.000 pesos; sin embargo, de los cuatro partidos que ha jugado el equipo bogotano como local en el semestre, tres han sido programados en un día laboral, lo que impide que gran parte de los abonados puedan asistir a El Campín.

Antes del partido contra Once Caldas (se jugará el lunes 1 de septiembre), Santa Fe jugó como local ante Rionegro el martes 22 de julio, América de Cali el sábado 2 de agosto, Inter de Palmira el martes 5 de agosto (Copa Colombia) y contra Envigado el martes 19 de agosto.

Fanáticos del Cardenal cuestionan que
Fanáticos del Cardenal cuestionan que los partidos de su equipo se jueguen entre semana - crédito X

Debido a esta situación, en la previa del partido ante Once Caldas, fanáticos del Cardenal pidieron que la Dimayor deje de programar los encuentros del equipo rojo entre semana.

“¿Cuántos partidos entre semana ya llevamos este semestre? Es una vergüenza como hacen y deshacen con nosotros“, ”Un partido más al que no sé si podré ir a Bogotá. Cogieron de parche a Santa Fe con esas programaciones“ o ”De nada sirve comprar el abono si uno no puede ir nunca, estamos perdiendo la plata", son algunos de los comentarios dejados por hinchas de Santa Fe en la publicación con la que Santa Fe confirmó la nueva programación del juego del 1 de septiembre.

El campeón recuperará a su figura

Rodallega no ha disputado ningún
Rodallega no ha disputado ningún partido durante el segundo semestre - crédito Colprensa

En diálogo con Blu Radio, el capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, confirmó que ya superó la recuperación de la cirugía en la nariz a la que se sometió tras la final del primer semestre, por lo que volverá a ser convocado en el siguiente partido del Cardenal.

“El plan era regresar frente a Once Caldas, pero como el partido posiblemente se cancela, en este caso tocaría seguir entrenando y esperar el clásico. Ya estoy entrenando a la par del grupo, físicamente superbién”.

En ese sentido, Rodallega afirmó que su compromiso con Santa Fe sigue vigente y que su siguiente objetivo es seguir siendo importante en el club para pensar en una posible renovación de su contrato.

“De mi parte estoy dispuesto a conversar y estoy feliz aquí en Independiente Santa Fe y quiero seguir aquí triunfando, intentando que Santa Fe siga creciendo en la historia, ganar más títulos, poder dejar una gran huella acá. Ojalá me den esa oportunidad”.

Por último, el delantero afirmó que no tiene intenciones de dejar el fútbol profesional, a pesar de los señalamientos que en su momento recibió de un sector de la hinchada. “Yo ya estoy muy viejo como para presionarme porque me gritan desde la grada, que me retire o que no hago goles; ya he pasado”, puntualizó.

