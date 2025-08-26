Juan Felipe Cadavid reveló detalles de su fichaje: “No voy a hacer de esto una escalera”

Juan Felipe Cadavid reveló detalles de su salida de Caracol Radio- crédito @des_coneva/ Instagram

El entorno de RCN Radio experimentó en semanas recientes una profunda transformación tras una serie de decisiones motivadas por la baja audiencia y la necesidad de modernizarse ante la competencia.

Una de las medidas más llamativas fue el regreso de Juan Felipe Cadavid como director nacional de deportes, en sustitución de Antonio Casale, cuya salida resultó sorpresiva y estuvo marcada por la inmediatez.

La renovación en la estructura de la cadena también resultó significativa, pues RCN Radio dejó de funcionar como emisora hablada central, dando paso a una estrategia basada en La FM, ahora dividida en dos propuestas: una versión musical y otra dedicada a noticias y contenido hablado.

A este remezón se sumó la llegada de Cadavid, que debió interrumpir repentinamente sus actividades en Caracol Radio, sin la oportunidad de despedirse en vivo de reconocidos espacios como El Pulso del Fútbol y La Polémica. Esta situación generó rumores y especulaciones sobre supuestos movimientos internos en la cadena, que más adelante fueron esclarecidos en conversaciones públicas.

Casi un mes después de los hechos, Cadavid ofreció detalles inéditos sobre su decisión y el proceso de negociación en una entrevista con Eva Rey para el canal Desnúdate con Eva, acompañado de Eduardo Luis López, que también regresó a RCN como co-conductor y compañero de Cadavid.

De acuerdo con el nuevo director de deportes de RCN Radio, la gestión de su fichaje involucró a figuras como Andrea Guerrero (presidenta de Win Sports) y Alejandro Villalobos (vicepresidente de Producción de RCN Radio): “Me llama Andrea, ella no me llama a hacerme el ofrecimiento... Me llama y les dice: - ‘Pipe’, en este momento, está abierto a escuchar -, porque la primera vez le dije: - No -”, relató Cadavid acerca de los primeros acercamientos.

El propio periodista contó que su prioridad para el nuevo proyecto era trabajar junto a López: “Le dije que sí (a Guerrero). Y cuando escucho y tengo la primera reunión, en la que aparece Alejandro (Villalobos), solo le cuento a dos personas: A Cristina (Estupiñán), por ser mi esposa y todas las decisiones pasan por lo que hablemos; y a Eduardo, porque cuando me hablaron de lo que querían dije que la persona con la que tengo que trabajar es Eduardo”.

Sobre su salida de Caracol Radio, Cadavid describió el proceso como complejo por las buenas relaciones personales y la satisfacción laboral que tenía: “Sí... Fue temor, porque son amigos, yo estaba bien, sin ningún problema y feliz”, expresó, añadiendo que su colega y amigo César Augusto Londoño intentó retenerlo e incluso le propuso una oferta mejor: “César intentó que yo me quedara allá, que no me fuera, pero él es muy respetuoso... Trató de decirme que lo estábamos haciendo bien, que está tranquilo y que seguramente iban a hacer una contrapropuesta, acéptela”.

Cadavid también enfatizó que no quiso convertir el proceso en una competencia económica entre ambas cadenas, por respeto a quienes lo rodean en ambos escenarios: “Cuando me hicieron la propuesta económica en RCN, yo les dije: - Es esa y paramos-, porque no quería convertir esto en una escalera, en que aquí me dan más y allá cuánto me dan. Son amigos, aquí está Andrea, allá está Jaime”.

Consultado por el valor de las ofertas y las cifras mencionadas por Eva Rey sobre un posible salario de 80 millones, Cadavid respondió: “No, no, no (risas). Caracol Radio me ofreció un poco más de lo que en RCN, pero fui de palabra y no voy a hacer de esto una escalera...”.

Finalmente, Cadavid destacó que la proyección de los nuevos proyectos integrando radio y televisión resultó determinante para su elección: “Acá (RCN) es radio y televisión, gracias a una suma, me estoy ganando un poquito más de lo que me ofreció Caracol Radio”.

Con humor, Eduardo Luis López insinuó que aún restan anuncios y colaboraciones por conocerse relacionados con Win Sports, “Ojo que todavía no ha firmado con Win y esto sigue pa’rriba. Eso va pa’allá (los 80 millones)”, completando así el relato de una reestructuración que ha sacudido el panorama mediático colombiano.