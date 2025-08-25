Deportes

Hernán Torres tuvo su primer entrenamiento como nuevo entrenador de Millonarios

El ibaguereño rompió una larga racha de más de 20 años sin títulos en su primer ciclo en el cuadro bogotano

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Hernán Torres fue nombrado como
Hernán Torres fue nombrado como DT de Millonarios, luego del declive en el inicio del campeonato de David González - crédito Millonarios FC

Hernán Torres comenzó su segundo ciclo al frente del club capitalino tras la reciente salida de David González. El ibaguereño se puso al mando del equipo profesional desde el lunes 25 de agosto, con el objetivo inmediato de cambiar la racha negativa, que esperan los hinchas y directivos se haya cortado con la goleada 3-0 en contra del Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.

El club hizo pública la incorporación del técnico a través de sus redes sociales: “Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y está listo para guiarnos en este nuevo capítulo”, acompañado de imágenes del primer día de entrenamiento bajo su dirección.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hernán Torres tuvo su primera práctica como entrenador de Millonarios en 2025 - crédito Millonarios

En el inicio de labores, Torres transmitió sus primeras palabras al grupo en una charla breve, para luego dar paso de inmediato al trabajo en cancha, donde empezó a transmitir su idea de juego para sacar a Millonarios del fondo de la tabla de posiciones y aspirar a la clasificación a cuadrangulares. El reto es significativo, ya que el equipo suma apenas 4 puntos.

Durante la jornada, Torres también mantuvo un encuentro con Enrique Camacho, presidente del club. La publicación también fue ampliamente comentada por los hichas, pues estuvo marcada por el retorno de Leonardo Castro a los entrenamientos con el grupo completo, luego de la fractura que sufrió en el primer semestre del año.

Leonardo Castro regresaría a las
Leonardo Castro regresaría a las convocatorias con Millonarios para el partido de la fecha 9 contra Águilas Doradas - crédito Millonarios

El debut oficial del nuevo entrenador llegará pronto, puesto que el martes 26 de agosto se presenta como su “primer desafío”, cuando Millonarios se enfrente a Real Cartagena por el partido de vuelta en la primera fase de la Copa Colombia.

El equipo capitalino visita el estadio Jaime Morón con la ventaja de haber ganado el duelo de ida 3-1, y parte desde Bogotá a las 3:00 p.m. de este lunes, con la consigna de asegurar la clasificación a la siguiente etapa. El partido está programado para las 8:10 p.m.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Hernán Torres pediría al menos
Hernán Torres pediría al menos un nuevo jugador para reforzar el plantel, durante la ventana de fichajes de jugadores libres - crédito Millonarios FC
  1. Junior FC: 17 puntos / +6 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  4. Fortaleza CEIF: 14 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  5. Llaneros FC: 14 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  6. Atlético Nacional: 13 puntos / +6 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  7. Deportivo Pereira: 12 puntos / +1 diferencia de gol / 8 partidos jugados
  8. Independiente Santa Fe: 12 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Envigado FC: 10 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  11. Deportivo Cali: 9 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  12. La Equidad FC: 9 puntos / -3 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  13. Alianza FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  14. Unión Magdalena: 8 puntos / -6 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  15. Águilas Doradas: 7 puntos / -4 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  16. Boyacá Chicó: 6 puntos / -3 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  17. Deportivo Pasto: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  18. América de Cali: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  19. Millonarios FC: 4 puntos / -3 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  20. Once Caldas: 3 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

Temas Relacionados

Millonarios FCHernán TorresNuevo entrenador de MillonariosFPCLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 3 de la Vuelta a España: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

En la tercera gran vuelta de la temporada, el líder del Ineos Grenadiers es cuarto en la clasificación general, a tan solo 12 segundos del líder, Jonas Vingegaard

Etapa 3 de la Vuelta

Rigoberto Urán mostró la gran herida que le dejó su fractura de hombro: ahora entra en etapa de rehabilitación

El deportista paisa compartió el momento en el que el doctor le retiró la venda y los puntos tras haber sido intervenido quirúrgicamente por una caída de la bicicleta de su hija Carlota

Rigoberto Urán mostró la gran

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

El colombiano terminó en el séptimo puesto de la jornada y se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general, a 14 segundos del líder, Jonas Vingegaard

Así fue el emotivo homenaje

Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

El ciclista bogotano fue tercero en la edición 2016 de la tercera grande de la temporada y se ubica a 12 segundos del líder en La Vuelta 2025 tras dos etapas completadas

Este fue el motivo por

Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras

El goleador del Once Caldas es el único jugador que permanece del plantel campeón de la Copa Libertadores 2004

Dayro Moreno lidera el conteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Catherine Siachoque reanudó sus estudios

Catherine Siachoque reanudó sus estudios universitarios y reveló su motivación familiar

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón, quien la señaló de mantener a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Anthony Zambrano se sinceró sobre su gusto por su compañera Grecia en el ‘Desafío 2025’: “Apoteósica, me derrito”

Stray Kids se convierte en el rey del Top 10 de K-pop en iTunes Colombia

Deportes

Etapa 3 de la Vuelta

Etapa 3 de la Vuelta a España: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras

Él es Juan Guillermo Martínez, el colombiano más joven de la historia en debutar en la Vuelta a España