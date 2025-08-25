Hernán Torres tuvo su primer entrenamiento como nuevo entrenador de Millonarios

Hernán Torres fue nombrado como DT de Millonarios, luego del declive en el inicio del campeonato de David González - crédito Millonarios FC

Hernán Torres comenzó su segundo ciclo al frente del club capitalino tras la reciente salida de David González. El ibaguereño se puso al mando del equipo profesional desde el lunes 25 de agosto, con el objetivo inmediato de cambiar la racha negativa, que esperan los hinchas y directivos se haya cortado con la goleada 3-0 en contra del Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.

El club hizo pública la incorporación del técnico a través de sus redes sociales: “Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y está listo para guiarnos en este nuevo capítulo”, acompañado de imágenes del primer día de entrenamiento bajo su dirección.

Hernán Torres tuvo su primera práctica como entrenador de Millonarios en 2025 - crédito Millonarios

En el inicio de labores, Torres transmitió sus primeras palabras al grupo en una charla breve, para luego dar paso de inmediato al trabajo en cancha, donde empezó a transmitir su idea de juego para sacar a Millonarios del fondo de la tabla de posiciones y aspirar a la clasificación a cuadrangulares. El reto es significativo, ya que el equipo suma apenas 4 puntos.

Durante la jornada, Torres también mantuvo un encuentro con Enrique Camacho, presidente del club. La publicación también fue ampliamente comentada por los hichas, pues estuvo marcada por el retorno de Leonardo Castro a los entrenamientos con el grupo completo, luego de la fractura que sufrió en el primer semestre del año.

Leonardo Castro regresaría a las convocatorias con Millonarios para el partido de la fecha 9 contra Águilas Doradas - crédito Millonarios

El debut oficial del nuevo entrenador llegará pronto, puesto que el martes 26 de agosto se presenta como su “primer desafío”, cuando Millonarios se enfrente a Real Cartagena por el partido de vuelta en la primera fase de la Copa Colombia.

El equipo capitalino visita el estadio Jaime Morón con la ventaja de haber ganado el duelo de ida 3-1, y parte desde Bogotá a las 3:00 p.m. de este lunes, con la consigna de asegurar la clasificación a la siguiente etapa. El partido está programado para las 8:10 p.m.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Hernán Torres pediría al menos un nuevo jugador para reforzar el plantel, durante la ventana de fichajes de jugadores libres - crédito Millonarios FC

Junior FC: 17 puntos / +6 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Independiente Medellín: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportes Tolima: 16 puntos / +4 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 14 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / +4 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Atlético Nacional: 13 puntos / +6 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Pereira: 12 puntos / +1 diferencia de gol / 8 partidos jugados Independiente Santa Fe: 12 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +5 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Envigado FC: 10 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Cali: 9 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. La Equidad FC: 9 puntos / -3 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Alianza FC: 9 puntos / -4 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Unión Magdalena: 8 puntos / -6 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Águilas Doradas: 7 puntos / -4 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Boyacá Chicó: 6 puntos / -3 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportivo Pasto: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. América de Cali: 5 puntos / -2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Millonarios FC: 4 puntos / -3 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Once Caldas: 3 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.