Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia y del Club León, ha compartido sus expectativas para el Mundial 2026 y ha dejado abierta la posibilidad de un cambio en su futuro profesional, debido a que su contrato con la “Fiera” termina en diciembre de 2025.

En una entrevista reciente con el periodista Paco Montes, el mediocampista colombiano expresó su confianza en el potencial del equipo nacional y abordó la incertidumbre que rodea su continuidad en el club de la Liga MX, con el que realiza una pésima campaña en el Torneo Apertura.

Durante la conversación, Rodríguez destacó el momento que atraviesa la Selección Colombia, subrayando la calidad y proyección de sus integrantes: “Estamos bien, yo creo que tenemos jugadores increíbles que están pasando por un momento único y ahora fueron a clubes grandes en Europa y para la Selección es bueno. En veinte días tenemos un partido para ir a la Copa Mundo que es el sueño de todos”.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, representa para el futbolista una oportunidad para que el equipo alcance nuevas metas: “El sueño es hacer una buena Copa del Mundo, creo que tenemos buenos jugadores para poder llegar a una gran final. Ya lo habíamos hecho hace un año y medio cuando llegamos a la final de la Copa América. En un Mundial creo que podemos hacer cosas buenas también”.

Selección Colombia: equilibrio generacional y liderazgo de James Rodríguez

El mediocampista también se refirió al equilibrio generacional que vive la selección, resaltando la convivencia entre jóvenes promesas y jugadores experimentados. “Pasamos por un buen momento entre jóvenes y grandes. Creo que se da todo para hacer las cosas bien y poder estar con ellos, ayudarlos para que consigan cosas también grandes”, señaló el futbolista, que ha sido pieza clave en la evolución del equipo nacional.

En cuanto a su papel como líder, Rodríguez manifestó sentirse satisfecho con la responsabilidad que implica ser referente en el vestuario. “Yo soy feliz, creo que por todo lo que he hecho. Me siento feliz por eso y ser el líder de todos ellos es algo grande y se los digo a ellos que es una admiración grande por todo lo que han hecho y por todo lo que hacen. Verlos en clubes grandes para mí es un orgullo”.

Futuro contractual de James Rodríguez en el Club León

El futuro de James Rodríguez en el Club León permanece incierto. En declaraciones recientes a Fox Sports, el jugador reconoció que su continuidad en el conjunto esmeralda está en duda, ya que hasta el momento no ha recibido comunicación sobre una posible renovación de contrato.

“Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, expresó el número 10 de la Selección Colombia.

De acuerdo con información publicada por el medio mexicano Récord, la directiva del club no renovará el contrato del cafetero, lo que dejaría al futbolista libre en diciembre de 2025, fecha en la que expira su vínculo actual. Esta postura responde a la ausencia de torneos internacionales en el horizonte inmediato del equipo, lo que ha influido en la determinación de la dirigencia.

El impacto de la llegada de Rodríguez al León disminuyó con el paso de los meses. Según el medio, la asistencia de aficionados al estadio ya no alcanza los niveles registrados durante el Torneo Clausura 2025, cuando se incorporó al equipo, lo que refleja un cambio en la percepción de la afición y en la dinámica del club.

La apuesta inicial del Club León al fichar a James Rodríguez buscaba reforzar la plantilla para competencias internacionales, pero la ausencia de nuevos torneos en el calendario ha llevado a la directiva a optar por no prolongar su relación con el mediocampista colombiano una vez finalice su contrato.