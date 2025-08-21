Deportes

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

El volante vio la tarjeta roja por doble amonestación, tras celebrar en el rostro de un rival el gol de Alfredo Morelos y en frente del juez central, que no dudó en sacarlo de la cancha

Diego Ariza

Edwin Cardona vio la tarjeta
Edwin Cardona vio la tarjeta roja en la eliminación de Atlético Nacional contra São Paulo, por la Copa Libertadores - crédito Atlético Nacional

La eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores dejó una estela de frustración y debate entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. El conjunto colombiano cayó en la tanda de penaltis por 4-3 ante São Paulo en el estadio Morumbí, en un encuentro marcado por la expulsión de Edwin Cardona y las críticas que surgieron tras el desenlace.

El partido de vuelta en Brasil comenzó cuesta arriba para Nacional, que recibió un gol en contra en el minuto 2. A pesar de ese golpe inicial, el equipo logró recomponerse y, en la segunda mitad, igualó el marcador gracias a un penalti convertido por Alfredo Morelos. Sin embargo, la celebración de ese tanto derivó en un episodio determinante: Cardona, tras anotar el empate, festejó el gol en la cara de un rival, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión.

Declaraciones tras la eliminación de Atlético Nacional

La definición por penaltis resultó adversa para el conjunto colombiano. El “Búfalo”, autor del gol del empate, compartió su visión sobre el desarrollo del partido y lanzó una pulla contra Edwin Cardona. “Un partido muy duro, muy cerrado, a lo último nos quedamos con esa expulsión y yo creo que si tenemos a los once jugadores hubiésemos sido vencedores, pero así es el fútbol”, declaró el delantero a ESPN.

Sobre la suerte en los penaltis, Morelos consideró que “son un cara y sello”, y lamentó que jugadores importantes fallaran sus cobros. “Es la suerte y hoy no nos tocó a nosotros, ahora toca reunirse con el grupo y estar más fuertes para lo que se viene”, añadió. El atacante concluyó que “ellos anotaron la mayoría de penaltis y nosotros erramos dos y de ahí ya se llevaron la victoria”.

Alfredo Morelos dejó claro que
Alfredo Morelos dejó claro que si Edwin Cardona no se hubiera dejado expulsar por su polémica acción, Nacional habría tenido una suerte diferente ante São Paulo - crédito Jorge Silva/REUTERS

La expulsión de Cardona se convirtió en el foco de la polémica posterior. El mediocampista, que ya había fallado dos penaltis en el partido de ida en Medellín, fue señalado por la hinchada como uno de los responsables de la eliminación. Las críticas no solo provinieron de los aficionados, sino también de páginas especializadas como ‘Goles en Directo’, que calificó la actitud del jugador de “irresponsable” y consideró que “no estuvo a la altura”.

En su publicación, la página cuestionó la madurez de Cardona y lamentó que su expulsión llegara en un momento en el que Nacional parecía tener opciones de ganar el partido. Ante estos señalamientos, Cardona respondió de manera irónica en los comentarios: “Gracias. Bendiciones que buena página”, replicó el mediocampista, según recogió Futbolred.

El volante colombiano le celebró a un rival el gol del empate parcial contra São Paulo - crédito @nodetalhetricolor/Instagram

Análisis de Javier Gandolfi y próximos retos

El técnico Javier Gandolfi, quien ya enfrentaba cuestionamientos por parte de la afición, analizó la eliminación y el rendimiento de su equipo en la serie. En rueda de prensa, Gandolfi reconoció que el gol tempranero de São Paulo afectó el planteamiento, pero destacó la capacidad de Nacional para recomponerse y manejar el partido durante buena parte del segundo tiempo.

“El gol de vestuario seguramente nos afectó. En el segundo tiempo creo que en gran parte manejamos el partido, porque el rival iba a tener transiciones y nos iba a lastimar. Llega el empate y lastimosamente, quedamos con un hombre menos y creo que lo hemos manejado bien. Obviamente, teníamos un rival con jerarquía y seguramente nos iba a tocar sufrir un poco. También tuvimos situaciones para ganarlo”, expresó el entrenador.

Pese a la eliminación, Gandolfi sostuvo que Nacional fue superior a São Paulo en el balance de los 180 minutos: “Lastimosamente, el fútbol no nos premia, y es una serie que no se define por merecimiento, sino por efectividad, y pienso que nosotros no tuvimos la efectividad necesaria para quedarnos con esta serie”.

Javier Gandolfi confía en que
Javier Gandolfi confía en que haga una buena campaña con Atlético Nacional en la Liga BetPlay, tras despedirse de la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS

“Era el objetivo más importante que teníamos y nos quedamos con las manos vacías. En los 180 minutos, creo que el balance es positivo hablando de rendimiento, de la evolución del equipo. Esto es de ganar y perder y hoy, lastimosamente y tristemente, nos toca perder y tengo que dar vuelta a la página y prepararnos para el partido del fin de semana”, insistió.

Gandolfi también se refirió a la incidencia de la expulsión de Cardona, señalando que “el tema de la expulsión lo veníamos corrigiendo, de los últimos partidos llevamos varios sin conocer la derrota y terminando 11 en cancha y eso te da más posibilidades de sacar un resultado positivo. Quedar con un hombre menos es complicado, tenés que redoblar esfuerzos, tenés que correr más y todo lo que trabajaste en la semana no lo podés llevar a cabo”, analizó el entrenador, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

