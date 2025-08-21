Enrique Camacho reveló detalles de cómo fue su última conversación con David Gónzalez, extécnico de Millonarios: “Reconozco su caballerosidad”

David González fue removido de sus labores por decisión de los dirigentes - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La salida de David González en Millonarios se dio el 20 de agosto de 2025, después de la derrota ante el Unión Magdalena, en partido aplazado por la fecha 1 de la Liga Betplay.

El entrenador antioqueño anunció su salida en rueda de prensa, después del 2-1 ante el “Ciclón Bananero”, en un ambiente que estuvo lleno de tensión y furia por parte de la hinchada azul, que protestaron durante el partido, lanzando sus zapatos a los alrededores de la cancha de El Campín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enrique Camacho habló sobre cómo fue su última relación con David González - crédito Millonarios FC

Después del fin del ciclo González en el 16 veces campeón del fútbol colombiano, Enrique Camacho, presidente del cuadro azul, en rueda de prensa a los medios de comunicación, entregó detalles sobre como se dio la salida de David González de Millonarios.

“Esta mañana me reuní con el profesor David González, hablamos durante un buen tiempo y quiero decirles a ustedes que reconozco la labor como ser humano de él, como caballero que es, sino también como profesional. Como director técnico vimos a una persona actualizada, que está a la vanguardia, con un equipo de trabajo que tuvo las herramientas para ayudarlos”, dijo.

Por otra parte, agregó que con González siempre hubo la intención de que el proyecto fuera a largo plazo, pero por resultados no se dieron las cosas.

“Naturalmente, hay que reconocer que el primer semestre de David González fue muy bueno, en donde no llegamos a la final por el último partido que perdimos, así es el fútbol, con un trabajo importante que él hizo a lo largo del campeonato. Siempre tuvimos un compromiso con él de tener una proyecto a largo plazo, pero lamentablemente los acontecimientos al comienzo del campeonato, hacen que tomemos la decisión y que ambos aceptamos de mutuo acuerdo para su salida, ya que el profesor David quiso dar aire a nuevos jugadores y al equipo, por lo que estoy agradecido por su trabajo”, explicó.

El mal presente de Millonarios

El 16 veces campeón del fútbol colombiano no levanta cabeza y sigue como colero en la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El presente de Millonarios en el segundo semestre de 2025 se ha convertido en una pesadilla para sus seguidores. La campaña actual ya es considerada la peor en los últimos 21 años, superando incluso los registros negativos de temporadas históricamente adversas para el club.

Tras la caída en casa frente a Unión Magdalena el 21 de agosto 2025, el equipo quedó con apenas un punto en la tabla, cuando aún restan trece partidos por disputar en la fase de todos contra todos, lo que significa que hay 39 puntos en juego.

La crisis actual no es un hecho aislado. El 3 de agosto de 2025, tras la derrota ante Independiente Medellín, el equipo dirigido hasta el 20 de agosto por David González ya había registrado su peor inicio en el campeonato colombiano, sin puntos ni goles a favor en los primeros tres partidos.

Este arranque negativo superó marcas históricas, como la campaña de 1982 bajo la dirección de Toza Veselinovic, cuando al menos se habían conseguido dos goles, y la del segundo semestre de 2004, conocida como el “kínder de Cortés”, según un informe del periodista José Orlando Ascencio en El Tiempo.

La situación se complica aún más por factores externos. El equipo tiene un partido pendiente como visitante, el clásico ante Independiente Santa Fe programado para el 25 de octubre de 2025, que fue aplazado debido a disturbios ocurridos durante un concierto en el Movistar Arena el 6 de agosto de 2025.

Esta circunstancia deja a Millonarios con un calendario ajustado y la obligación de sumar puntos con urgencia para no quedar fuera de la fase final.

Ahora, a la espera de definir a su nuevo director técnico, Millonarios recibirá a Junior de Barranquilla, el 23 de 2025, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín.