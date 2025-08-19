Deportes

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

El cuadro Albo permanece en territorio argentino en la previa de lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Huracán

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Enfrentamientos tras banderazo del Once Caldas en Buenos Aires- crédito @PSierra/X

La previa del encuentro entre Huracán y Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se vio manchada por fuertes disturbios en el hotel donde se hospedaba el equipo colombiano.

Los hechos, que están bajo investigación, quedaron grabados en varios videos difundidos ampliamente en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

Las imágenes mostraron como cientos de hinchas del cuadro Albo se congregaron en las afueras del hotel, en principio en un ambiente festivo, cantando y saltando junto a los jugadores de Once Caldas, quienes también se encontraban en la entrada del establecimiento.

Todo se transformó abruptamente cuando llegaron las autoridades argentinas y, con la intención de dispersar a la multitud, se produjeron momentos de tensión y enfrentamientos, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos, peleas y discusiones.

El periodista Juan Esteban Londoño relató detalles del incidente: “La Policía de Argentina llega al hotel y sin mediar palabra entre jugadores e hinchas lanzan gas lacrimógeno”, afirmando también que “los jugadores estaban afuera y fueron afectados por el gas, estaban con los hinchas”.

Así dispersaron banderazo del Once Caldas- crédito @Juaneslc11/X

Así mismo, el periodista Felipe Sierra explicó: “Mientras la hinchada de Once Caldas hacía su banderazo, la policía de Buenos Aires sin establecer diálogo alguno los apartó de la entrada con gases lacrimógenos y chorros de agua. En el desorden dejaron afuera del hotel a Dayro Moreno y Mateo García”.

De igual forma, según explicó un testigo a La Patria, varios futbolistas del equipo dirigido por Hernán Darío Herrera habrían resultado afectados por la situación.

“Actuaron de manera desproporcionada. Gasearon a muchos jugadores, el profe, Dayro, James… vi a varios muy afectados. Estuvo muy maluco, nos tocó dispersarnos”, explicaron al diario caldense.

Las autoridades locales evalúan la situación y buscan esclarecer el desarrollo de los eventos, en medio de la preocupación por la seguridad de los planteles y de la hinchada previo a un partido clave para la competencia continental.

Mateo García y Dayro Moreno
Mateo García y Dayro Moreno resultaron en medio de la multitud luego de los enfrentamientos con la fuerza pública- crédito @PSierra/X

Banderazos, una práctica común en el fútbol sudamericano

Los banderazos son manifestaciones multitudinarias de fervor futbolero que se realizan fuera de los sitios de concentración de los equipos, como hoteles o estadios, antes de partidos relevantes.

En ciudades como Bogotá, Barranquilla, Ibagué o Pasto, los hinchas —con camisetas, banderas gigantes, tambores, bengalas y cánticos— llenan las calles para mostrar apoyo. En Ibagué, por ejemplo, los seguidores de Tolima y Nacional se tomaron la ciudad durante la final de la Liga BetPlay II-2024 con banderazos que desbordaron energía y devoción.

En Bogotá, las hinchadas Verdolaga y Embajadora se dieron cita frente a los hoteles antes de clásicos y finales, generando un ambiente de fiesta y conexión palpable entre jugadores y seguidores.

Los banderazos van más allá de ser un simple ritual; representan un vínculo emocional profundo entre el hincha y su club. Sirven para inspirar al equipo, fortalecer la identidad colectiva y galvanizar la comunidad de aficionados en torno a un propósito común.

Once Caldas ganó el partido
Once Caldas ganó el partido de ida 1-0 en Manizales- crédito @oncecaldas/X

Cuándo será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Huracán y Once Caldas

El partido decisivo se disputará el próximo martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires. El equipo argentino albergará la revancha a partir de las 5:00 p. m.

Esta cita internacional se llevará a cabo en la fase de octavos de final del torneo continental.

Once Caldas llega con una ventaja mínima tras haber ganado el partido de ida en Manizales por 1-0, gracias a un penal convertido por Dayro Moreno. Ahora, el elenco colombiano intentará sostener su ventaja ante un Huracán que buscará revertir la serie y avanzar a cuartos de final.

Temas Relacionados

Once CaldasCopa SudamericanaHuracánBuenos AiresColombia-Deportes

Más Noticias

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

El conjunto Tiburón se impuso a los Leopardos en un final polémico, que estuvo marcado por los múltiples desórdenes y discusiones por parte de los dos cuerpos técnicos

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

El defensor costarricense salió a dar la cara luego de lo que fue la derrota del cuadro Embajador 3-1 con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Juan Pablo Vargas salió en

Periodista argentino propuso a Mackalister Silva como reemplazo de David González en Millonarios: “¿Ya es técnico?"

El entrenador antioqueño se mantiene en la cuerda floja luego de lo que fue la derrota del conjunto Embajador 3-1 con Tolima en Ibagué

Periodista argentino propuso a Mackalister

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra

El delantero samario tuvo una destacada carrera en el fútbol europeo; sin embargo, fue blanco de críticas en su paso por el balompié del Reino Unido

Falcao García integra lista de

Movistar Team oficializó su nómina para la Vuelta a España: Nairo Quintana y Fernando Gaviria no estarán

La Vuelta a España se correrá entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre desde Turín (Italia) hasta Madrid (España); a donde llegará el pelotón para dar por finalizada la temporada de grandes vueltas

Movistar Team oficializó su nómina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército desmantela laboratorio de cocaína

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

ENTRETENIMIENTO

Apple Colombia: las 10 canciones

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

Periodista argentino propuso a Mackalister Silva como reemplazo de David González en Millonarios: “¿Ya es técnico?"

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra

Movistar Team oficializó su nómina para la Vuelta a España: Nairo Quintana y Fernando Gaviria no estarán