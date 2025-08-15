TransMilenio fue utilizado por Los Angeles Lakers para anunciar su calendario de partidos de la NBA

A menos de dos meses del inicio de la nueva temporada de la NBA, Los Angeles Lakers utilizó el sistema de transporte público en una estrategia de redes sociales para anunciar su calendario de temporada regular - crédito Metro de Bogotá y Jerome Miron/Reuters

La NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo y una de las competencias de mayor seguimiento en todo el planeta, se prepara para el inicio de la temporada 2025/26. Con Oklahoma City Thunder defendiendo el título, el resto de franquicias buscarán dar un salto de calidad que les permita competir por un lugar en la postemporada y, por qué no, aspirar al campeonato.

De todas las franquicias de la liga, la de mayor popularidad es Los Angeles Lakers, la segunda más exitosa de toda la historia de la competición (solo superada por Boston Celtics) y por la que pasaron varios de los nombres más importantes del deporte, como Jerry West, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal o Kobe Bryant, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hoy por hoy, el atractivo de los Lakers se centra en sus dos jugadores estrella: LeBron James y Luka Doncic. El esloveno en particular fue noticia en los últimos días tras conocerse que firmó una renovación con la franquicia por tres años, por lo que todo indica que los esfuerzos de la gerencia se centrarán en reforzar un plantel que se quedó corto en sus aspiraciones la temporada anterior.

En la segunda semana de agosto se dio a conocer el calendario de partidos para la temporada regular, así como las fechas del All-Star Game y la postemporada. Debido a la conexión entre Lakers y sus fans alrededor del mundo, se optó por comunicar las fechas de sus partidos más importantes con una estrategia en redes sociales que, para sorpresa de sus fans en Colombia, involucró al sistema de transporte público TransMilenio.

En la cuenta oficial de Lakers dirigida al público hispanohablante, se compartieron una serie de imágenes emblemáticas de Argentina, Chile, México y Colombia con las que ilustraron los partidos más esperados de la temporada regular por parte de la franquicia.

En el caso colombiano, se eligió una fotografía de uno de los articulados mientras transita por el centro de Bogotá, para anunciar el primer partido de la temporada ante los Golden State Warriors de Stephen Curry, el 21 de octubre.

Usando el tablero de ruta del sistema de transporte público, Los Lakers anunciaron su debut en la liga ante los Golden State Warriors, el próximo 21 de octubre - crédito @loslakers/Instagram

La reacción de los fans colombianos no se hizo esperar en la publicación, reafirmando su sorpresa y orgullo de ser referenciados de ese modo por la cuenta oficial de la franquicia. “Bogotá en la casa”, “Bogotá es la mejor capital de Suramérica”, “Bogotá es de Los Lakers”, “Necesito una foto parecida para mi fondo de pantalla”, “Que chimba”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

Los refuerzos de Lakers para la temporada 2025/26

Deandre Ayton llegó a Lakers procedente de Portland Trail Blazers, con el objetivo de reforzar la pintura - crédito Jaime Valdez/Reuters

De momento, las expectativas para los simpatizantes de la franquicia púrpura y oro son altas, en vista de los movimientos realizados durante el verano.

Pese a la incertidumbre alrededor de LeBron James que, por primera vez en su carrera, tomó su opción de último año como jugador en vez de negociar una renovación (lo que abre rumores de que este sea su último año en la liga); la llegada de jugadores como DeAndre Ayton y Marcus Smart le da una profundidad a la franquicia con la que no contaron durante los últimos años.

La llegada de Ayton, procedente de Portland Trail Blazers, se espera que pueda reforzar el juego interior de Lakers, que pasó problemas durante la serie con Minnesota Timberwolves en los últimos playoffs.

Tras rescindir su contrato con Washington Wizards, Marcus Smart se sumó como jugador libre a Lakers, por petición de Luka Doncic - crédito Vincent Carchietta/Reuters

En cuanto a Smart, llega procedente de Washington Wizards, tras rescindir su contrato con la franquicia y con la expectativa de ser el encargado de surtir balones tanto a Doncic como a James, algo de lo que también adolecieron durante la serie con los Wolves.

Según dio a conocer el propio Smart a los medios de comunicación, fue el propio Luka Doncic el que lo reclutó, asegurando que se puso en contacto con su agente varias veces para concretar su llegada a Los Ángeles.