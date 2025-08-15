Deportes

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

El atacante de Millonarios protagonizó un momento que molestó a los fanáticos del cuadro azul, antes de lo que será el partido contra Deportes Tolima, en Ibagué

El futbolista entró en el ojo del huracán por su polémica - crédito Lina Gasca / Colprensa

Millonarios, que vive un momento difícil en la Liga Betplay, visitará al Deportes Tolima, con el objetivo de recuperarse y sumar su primera victoria en el campeonato.

Mientras la crisis de resultados acompaña al cuadro “Embajador”, (solo ha ganado un partido, ante Real Cartagena por Copa Colombia), el 14 de agosto de 2025, se viralizó un pantallazo, en el que se ve al atacante juvenil del cuadro azul Néiser Villarreal con la camiseta del América de Cali.

El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

El hecho de dio a conocer a través del usuario Alejandro Soche en X, el 14 de agosto de 2025, en donde publica un pantallazo de una transmisión en vivo, de Tiktok, del jugador, con la camiseta del cuadro escarlata.

Allí, Soche, cuestiona la actitud y comportamiento de Villarreal, y la imagen, en cuestión de horas, se viralizó en redes sociales y los medios de comunicación.

“¿Es que a Neyser no le hablan? Pues no, Falcao lo intentó y nada. En Millonarios no se desgataran en un tipo que se va gratis. Cuando su comportamiento le cobre, ni las viejas en sus lives de Tiktok le darán bolas. En 10 años dará entrevistas arrepintiéndose como Huérfano", comentó.

El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

Así reaccionaron las redes sociales

Neiser Villarreal sigue dándole dolores de cabeza a Millonarios, debido a que no renueva contrato y tampoco que lo vendan al exterior antes de que acabe su vínculo - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Después de conocerse la publicación, los usuarios, hinchas de Millonarios no perdonaron el gesto de Villarreal y dejaron algunos comentarios.

  • “No me gusta hablar de esas cosas, pero es increíble que Millonarios se haya dejado manejar de un jugador de 20 años y su representante de esa forma. Hace lo que quiere, no solo es el tema contractual. Se demora en empezar pretemporada, les llaman la atención y nada sucede" - crédito @SoySergioB24
  • "Es un niño que tocó una gloria falsa y está rodeado de gente que se la infla. Al final su círculo en el momento en el que no lo quiera nadie lo dejará solo. Es una historia que ya ya ha pasado 1000 veces" - crédito @AlejoSoche
  • “No se puede puede saber lo que va a pasar de aquí en adelante con este jugador, pero claramente es un tipo que no quiere estar y que no está haciendo el intento si quiera para que hinchas, periodistas o más importante, el cuerpo técnico quiera que el esté. No debe jugar más" - crédito @lefafustian
  • "El tipo es tremendo genérico además de que no tiene cerebro sino aserrín, no creo que terminé como Huérfano sino como el jugador de Santa fé que se volvió apartamentero" - crédito @Javier_Ala_

Carlos Antonio Vélez reaccionó al gesto de Néiser Villarreal

En su espacio habitual de opinión, Carlos Antonio Vélez habló sobre los gestos de Néiser Villarreal - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El 15 de agosto de 2025, Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2 y Win Sports, habló sobre el gesto de Néiser Villarreal, y recordó el momento de tensión con Millonarios, además le recomendó pensar con la cabeza, antes de tomar ese tipo de decisiones de provocación.

“Millonarios ha sido muy generoso con Néiser, después de que terminó lo del Sudamericano, dijo que se quería al exterior. Es un gran jugador, pero uno debe tener pudor y también mediana inteligencia. La cabeza no es para tener pelo, es para pensar, usted puede ser hincha del América y como le tocó quedarse en Millonarios y no se dio la transferencia al exterior entonces se frustró y ahora sale con la camiseta del América”, dijo.

También, Vélez mencionó que el gesto de Villarreal fue intencionado, y dijo que no importa si él sentía afición por otro equipo, pero que no cometiera ese tipo de acciones por imprudencia y para molestar a la gente de Millonarios.

“Pareciera que fuera tonto, pero no lo es, esto es una afrenta hacia los hinchas de Millonarios. Usted puede ser hincha de América, pero hay unas cosas que están en un contexto, en un marco de referencia y el contexto es no ponerse una camiseta del América”, agregó.

Finalmente, mencionó que en este caso, Millonarios debe tomar medidas con el jugador.

“Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal, pero cuando hay este tipo de actitudes, una carta no caería mal, un jalón de orejas para que sepa que debe respetar las insignias y los colores”.

