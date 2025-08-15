Deportes

Alberto Gamero generó controversia entre la hinchada por revelación de final del fútbol colombiano: “La que más disfruté”

El actual entrenador del Deportivo Cali aseguró que, con el cuadro Vinotinto y Oro, él mismo pidió que se hicieran las camisetas honoríficas del título antes del partido definitivo disputado en Medellín en 2018

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Alberto Gamero supo salir campeón
Alberto Gamero supo salir campeón con Tolima y Millonarios contra el cuadro antioqueño- crédito @Dimayor/X

El recuerdo que más atesora Alberto Gamero en su trayectoria como director técnico no es el que muchos seguidores de Millonarios esperaban escuchar. La reciente confesión de Gamero, hoy entrenador del Deportivo Cali, sorprendió y generó controversia entre la hinchada azul.

La final que yo más disfruté fue la del Tolima”, afirmó el estratega samario en una entrevista concedida a Win Sports, junto con la periodista Salomé Fajardo, rompiendo el imaginario colectivo que situaba en la cúspide su logro frente a Atlético Nacional con Millonarios, la recordada estrella 16 del cuadro Embajador.

Gamero, que suma títulos en su palmarés con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios, añadió detalles personales sobre aquella final disputada en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Durante la charla, el técnico relató: “Yo le dije a los muchachos: nosotros vamos para Medellín en un vuelo comercial y nos traemos la copa en un vuelo comercial… no nos fuimos en chárter como hacen los equipos”, destacando el espíritu de grupo y la sobriedad con la que el equipo viajó hacia el duelo definitorio.

Alberto Gamero ha conseguido múltiples
Alberto Gamero ha conseguido múltiples títulos en el fútbol colombiano- crédito Gabriel Aponte/ Vizzorimage

En cuanto a la preparación para ese enfrentamiento, Gamero señaló: “Yo le dije a don Gabriel que mandara a hacer las camisetas de campeón”, una anécdota que evidencia la confianza transmitida al plantel tolimense previo a coronarse campeones.

Es importante recordar que esta fue una de las dos finales que estos conjuntos han disputado luchando por una estrella, siendo la siguiente ocasión favorable para los antioqueños.

La reacción de la comunidad digital no tardó. Varias voces entre los aficionados criticaron a Gamero por no situar en primer lugar a sus títulos con Millonarios, especialmente por su conocida afinidad al club Embajador.

La declaración, lejos de pasar desapercibida, intensificó los debates en redes sobre la importancia de cada logro en la carrera del técnico y sobre las expectativas que la afición deposita en sus referentes.

Deportes Tolima se coronó campeón
Deportes Tolima se coronó campeón en el estadio Atanasio Girardot de la Liga Águila I-2018, tras vencer al Atlético Nacional desde la tanda de Penaltis - crédito Colprensa

Cómo fue la final entre Nacional y Tolima del 2018

En la serie final del Apertura 2018, Atlético Nacional se impuso en el partido de ida en Ibagué por 1-0, gracias a un gol de Dayro Moreno.

En el partido de vuelta, disputado en el estadio Atanasio Girardot, el Deportes Tolima dio vuelta a la eliminatoria con un empate 2-1 en tiempo suplementario, igualando el marcador global 2-2; los goles vinieron de Sebastián Villa (47′) y un agónico tanto de Danovis Banguero en el minuto 90+4.

Con el global empatado, la definición se resolvió desde el punto penal, donde se destacó el arquero tolimense Álvaro Montero, que detuvo dos cobros de Nacional (Reinaldo Lenis y Vladimir Hernández).

Tolima se impuso 4-2 en la tanda de penales, coronándose campeón por segunda vez en su historia y asegurando su boleto a la Copa Libertadores 2019.

Millonarios quedó campeón en 2023
Millonarios quedó campeón en 2023 con Atlético Nacional- crédito Colprensa

Cómo fue la final entre Millonarios y Nacional del 2023

La final se disputó en dos partidos, el primero el 21 de junio de 2023 en el estadio Atanasio Girardot, que terminó sin goles (0-0), y el segundo el 24 de junio de 2023 en el estadio El Campín, donde ambos equipos empataron 1-1 en el global tras los 180 minutos reglamentarios.

Debido a que no se aplicó la regla del gol visitante ni hubo tiempo extra, la serie se definió directamente desde el punto penal.

En la tanda de penales, Millonarios se impuso 3-2, coronándose campeón y obteniendo su estrella número 16.

Fue una final histórica y muy esperada, ya que fue la primera vez que estos dos gigantes del fútbol colombiano se enfrentaban en una final a doble partido.

