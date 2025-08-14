Dura crítica al colombiano Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, en la previa al partido ante Libertad de Paraguay por Libertadores: “Era un tipo ido”

El delantero colombiano recibió duras críticas de uno de los jugadores de la banda cruzada - crédito @RiverPlate / X

Miguel Ángel Borja tendrá una oportunidad para reivindicarse con la hinchada de River Plate, el 14 de agosto de 2025, cuando el equipo argentino visite a Libertad, en el estadio La Huerta, de Asunción, Paraguay.

Antes de lo que será el duelo decisivo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador Marcelo Gallardo apostaría por poner de titular al exdelantero de Atlético Nacional y Palmeiras.

El exjugador de River Plate, habló sobre el presente de Miguel Ángel Borja - crédito @antonioal10 - @river.retro / Instagram

En ese orden de ideas, el exdelantero argentino, Antonio Alzamendi, el autor del gol con el que River Plate se coronó campeón del mundo en 1986 en el Mundial de Clubes, ante el Steaua de Bucarest, de Rumania, analizó el juego de Borja en el cuadro “millonario”, explicando la exigencia que hay en el equipo de Buenos Aires.

“En el juego, parece que no le importara en el partido. Hoy por hoy no la está metiendo en River y hay que hacer goles. Sino, la gente no te espera”, dijo.

Explicó también, que siente que es un jugador que no está concentrado durante el partido, refiriéndose al último partido que jugó ante Independiente de Avellaneda, el 9 de agosto de 2025 en el estadio Libertadores de América.

“La sensación que tuve el día que lo fui a ver al Monumental es que, por momentos era un tipo ido del partido, y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar los que hizo”, agregó.