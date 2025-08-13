Nacional salió en defensa de Cardona tras los penales errados en la Copa Libertadores: “La valentía es para los grandes”

Nacional empató sin goles con el equipo brasileño en condición de local- crédito @nacionaloficial/X

En medio de una noche cargada de tensión y frustración para Atlético Nacional, el club antioqueño decidió enviar un mensaje cargado de respaldo emocional hacia uno de sus protagonistas más golpeados: Edwin Cardona.

El volante erró dos penales ante São Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y pese a ello, el conjunto Verdolaga lo avaló con una imagen suya y una leyenda clara: “La valentía es para los grandes”.

La frase brilló en las redes sociales del club antioqueño tras lo que fue una verdadera derrota moral ante los brasileños, que terminó 0-0 el martes 12 de agosto de 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Y es que aunque el marcador final pareció modesto, las oportunidades desperdiciadas por Cardona —los dos penales, uno en el minuto 13 (fallado al palo) y otro en el 68 (atajados por el arquero Rafael)— calaron hondo en los más de 35.000 hinchas que acompañaron al equipo de Javier Gandolfi.

Mucho más que una frase de aliento, el mensaje del que fuera el campeón de la Copa Libertadores 2016 reafirmó una apuesta simbólica: respaldar la personalidad de un referente del equipo, incluso en los momentos de mayor error.

Así fue el duelo entre Atlético Nacional y São Paulo

Desde los primeros minutos, Atlético Nacional dominó el trámite. Una mano de São Paulo dentro del área originó la primera oportunidad clara de gol, que Cardona tomó con confianza y falló. El remate, ajustado, se fue apenas por un costado del palo izquierdo, generando un silencio tenso en el Atanasio.

Los Verdolagas persistieron, continuaron generando peligro —incluso dos disparos estrellados contra el poste—, pero sin abrir el marcador.

En el segundo tiempo, una nueva falta dentro del área frente a Alfredo Morelos dio a Cardona una segunda oportunidad desde el punto penal. Esta vez, el arquero Rafael acertó su lado y detuvo el cobro

Esa salvada derivó en una de las imágenes más polémicas de la noche: Nahuel Ferraresi, defensa de São Paulo, se acercó para burlarse del colombiano tras su segundo fallo.

En zona mixta, entre lágrimas, el volante asumió la responsabilidad: “Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, es de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de hacer lo que hice y volver a cobrar el penalti… Pedirles disculpas al equipo y a la hinchada”.

Cómo formaron Nacional y São Paulo en la ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional salió en un esquema ofensivo con un 4-2-3-1, con David Ospina en la portería. La línea defensiva estuvo compuesta por Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias y Camilo Cándido. En el medio, la dupla Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata actuó como contención; por delante, Edwin Cardona ocupó el rol de enganche, acompañado en la media ofensiva por Marino Hinestroza y Marlos Moreno, todos ellos apoyando al delantero centro, Alfredo Morelos.

Por su parte, São Paulo se posicionó con un sistema más compacto, con Rafael en el arco; la defensa estuvo conformada por Alisson Martínez, Sabino y Alan Franco. El mediocampo fue poblado, con nombres como Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antônio, Enzo Díaz y el volante Rodriguinho, apoyando la dupla de ataque compuesta por Luciano y André Silva.

Cuándo será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y São Paulo

La revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y São Paulo se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, Brasil.

El partido está programado para iniciar a las 7:30 p. m., hora de Colombia, lo que equivale a las 9:30 p. m. en Brasil. En esta oportunidad, Nacional intentará lograr un resultado favorable fuera de casa que le permita avanzar a los cuartos de final.