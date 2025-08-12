Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Luis Muriel persiguió a Luis Suárez para cambiar camiseta- crédito @ElGatoArceArce/X

Tras la contundente victoria 4-1 de Orlando City sobre Inter Miami en el clásico de la Florida, la atención no solo estuvo en el marcador, sino también en el gesto de Luis Fernando Muriel al finalizar el encuentro.

Y es que el delantero colombiano, figura indiscutida del partido con dos goles y una asistencia, protagonizó un momento emotivo cuando, al término del compromiso, se acercó a Luis Suárez para solicitarle su camiseta.

Con notable entusiasmo, Muriel se dirigió hacia el atacante uruguayo “como un principiante”, según explicó el periodista Ricardo Arce, que compartió el curioso momento. En la grabación puede apreciarse cómo el colombiano se acercó con alegría, saltó y finalmente recibió con gratitud la camiseta y un abrazo de Suárez, que, pese a la difícil derrota, respondió al pedido con amabilidad y buena disposición.

Tanto Suárez como Muriel llegaron a triunfar en el fútbol europeo- crédito @ElGatoArceArce/X

El gesto de respeto del artillero colombiano fue remarcado tras el silbatazo final, en medio de la algarabía de los hinchas del Orlando tras quedarse con una nueva edición del clásico de la Florida.

Y es que la actuación de Muriel resultó determinante para los dirigidos por Óscar Pareja, que aprovecharon su noche inspirada para quedarse con el clásico.

El triunfo no solo tuvo peso en la tabla, sino que quedó grabado por el gesto humilde de su goleador, que al finalizar una exhibición de nivel optó por buscar el reconocimiento de una de las leyendas del fútbol uruguayo, en un episodio que fue destacado y compartido ampliamente en redes sociales.

Luis Fernando Muriel hizo doblete contra Inter Miami- crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

Cómo fue la actuación de Luis Fernando Muriel en el clásico frente a Inter Miami

Luis Fernando Muriel deslumbró desde el inicio del partido: anotó el primer gol a solo dos minutos de comenzado el encuentro, tras una gran asistencia de Martín Ojeda. Con ese tanto, Orlando City se adelantó rápidamente, aunque Inter Miami igualó pocos minutos después, manteniendo viva la tensión en el también llamado Clásico del Sol.

En la segunda mitad, Muriel volvió a aparecer para cambiar el rumbo del partido: anotó su segundo gol al minuto 50, moviéndose con precisión desde un córner corto para superar a su marcador dentro del área. Además, fue decisivo en el tercer gol: dio la asistencia para que Ojeda ampliara la ventaja poco después.

Muriel no solo marcó dos goles y dio una asistencia, sino que fue elegido el Jugador de la Jornada 28 en la MLS gracias a esa actuación estelar. Su claridad ofensiva y su conexión con Ojeda, quien también tuvo una noche brillante, consolidaron a Orlando City en el cuarto puesto del Este y reafirmaron su rol protagónico en el equipo.

Luis Muriel es la gran figura del Orlando City- crédito AFP

Los números de Luis Fernando Muriel desde su llegada al Orlando City

Desde su llegada al Orlando City en febrero de 2024 como Designated Player, Muriel tuvo un primer año de adaptación, con 5 goles en la MLS, sumando 7 asistencias. Aunque estos números reflejan cierta contribución ofensiva, él mismo definió la temporada 2024 como su “año de transición” en una salida a medios.

En 2025 ha mostrado una versión más productiva. Hasta julio, acumulaba cuatro goles en la MLS. Para inicios de agosto, Muriel ya llevaba 6 goles y 3 asistencias combinando todas las competiciones del Orlando City. Además, en los últimos dos partidos (el hat-trick en la Leagues Cup y su doblete más una asistencia en el Clásico del Sol) participó en 5 goles en total, elevando su impacto en el equipo.

En resumen, desde su llegada al Orlando City, Muriel lleva un total aproximado de 11 goles (5 en 2024 y 6 en lo que va de 2025) y al menos 10 asistencias (7 en 2024 y 3 en 2025), reflejando una clara mejora ofensiva en su segundo año en la MLS.