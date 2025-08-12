Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

Así fue el gol de Jhon Jader Durán con el Fenerbahce- crédito @Sportifyarsiv2/X

Jhon Durán se convirtió en una de las figuras del Fenerbahçe durante el triunfo 5-2 sobre el Feyenoord en Estambul, resultado que aseguró el boleto de los turcos a los play-offs de la Champions League 2025/2026.

El equipo dirigido por José Mourinho, subcampeón de la liga turca en la temporada previa, logró remontar la serie que había iniciado con derrota (2-1) en la ida, y concluyó con un marcador global de 6-4 a su favor.

Durán arrancó como titular en el partido de vuelta y tuvo un rol decisivo al anotar el 2-1 parcial. La jugada se gestó tras un balón peinado por Youssef En-Nesyri, que el delantero colombiano supo anticipar a su marcador, controlando la pelota antes de definir con un disparo cruzado al segundo poste.

El gol del antioqueño sirvió de impulso para que Fenerbahçe consolidara un resultado que lo mantiene en la pelea por un cupo en la fase de grupos de la máxima competencia europea de clubes.

Jhon Durán celebra tras anotar el segundo gol de Fenerbahçe en la victoria 5-2 ante Feyenoord en la fase previa de la Liga de Campeones, el martes 12 de agosto de 2025, en Estambul- crédito Huseyin Yavuz/AP

Pese a su aporte en la ofensiva, la noche de Durán no terminó de la mejor manera. En el minuto 60, el exEnvigado, habitual en las convocatorias de la selección Colombia, sintió una molestia en la pierna derecha y debió abandonar el terreno de juego, siendo sustituido por Anderson Talisca. Esta situación encendió las alarmas sobre la disponibilidad del también exAston Villa para los próximos compromisos internacionales.

Así las cosas, el delantero espera que el inconveniente físico no le prive de disputar los play-offs de la Champions League, por los que el Fenerbahçe deberá medir fuerzas con el Benfica portugués, equipo que cuenta con el colombiano Richard Ríos en su plantilla. Los próximos días serán vitales para evaluar el estado físico de Durán y definir si podrá responder a la cita clave del fútbol continental.

El cuadro turco ya empieza a ver los frutos de fichar al colombiano -crédito @Fenerbahçe / Instagram

Cómo fueron las estadísticas de Jhon Jader Durán en la serie contra Feyenoord

En el partido de ida, disputado en Rotterdam, Jhon Durán no fue titular; ingresó desde el minuto 58, reemplazando a İrfan Kahveci, y tuvo un total de 32 minutos en cancha; su rendimiento fue discreto: hizo 10 toques, completó solo 33 % de precisión en pases, ganó cuatro de seis duelos individuales, recibió dos faltas, y realizó un remate bloqueado, sin generar ningún tiro claro a puerta. El colombiano recibió una calificación de 6.7/10 según Sofascore.

Así las cosas, en el partido de vuelta en Estambul, Durán fue titular y tuvo un rol decisivo: anotó el gol del 2-1 parcial al minuto 47, poco después del empate de Archie Brown. El colombiano recibió un pase de Youssef En-Nesyri, controló dentro del área y definió con potencia al segundo palo, encendiendo la remontada que impulsó al Fenerbahçe a imponerse 5-2 en el duelo (6-4 en el global).

El cuadro de José Mourinho tendrá un reto interesante ante las "Águilas" de Portugal en los play offs de la Champions League- crédito Jesús Aviles / Infobae

Cómo se disputarán los playoffs de la Champions League

Los playoffs forman parte de la fase de clasificación previa a la fase de liga principal. Tras la tercera ronda clasificatoria, celebrada hasta el 12 de agosto de 2025, se disputará una ronda de play-offs entre los equipos que aún aspiran a llegar a la fase de liga.

Los partidos de ida se disputarán el 19 y 20 de agosto de 2025, mientras que los de vuelta se jugarán el 26 y 27 de agosto de 2025. Los equipos que resulten ganadores avanzarán a la fase de liga, mientras que los perdedores pasarán a la fase de liga de la Europa League.

Participan un total de 14 equipos, divididos en dos rutas: el “Champions Path” (liga de campeones) y el “League Path” (ruta de ligas). El sorteo se celebró el 4 de agosto de 2025 y se llevó a cabo con equipos cabeza de serie (seeded) contra no cabezas de serie (unseeded) según su coeficiente Uefa. En el sorteo, los cabezas de serie quedaron emparejados con los no cabezas de serie, y el primero en ser elegido en cada emparejamiento jugará la ida como local.