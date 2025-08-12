Este fue el equipo del fútbol colombiano al que apoyó el senador Miguel Uribe Turbay en vida

Miguel Uribe fue el presidente del Concejo más joven de Bogotá - crédito Colprensa

El 11 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe confirmó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, tras el atentado que sufrió el 7 de junio de 2025, en Fontibón, Cundinamarca.

El senador y precandidato presiodencial, nacido en Bogotá, tuvo cercanía con el fútbol capitalino, y apoyó a un equipo capitalino en sus redes sociales.

El difunto senador fue reconocido por su compromiso con la ciudad y una pequeña pasión hacía el fútbol- crédito @MiguelUribeT / X

Después del fallecimiento del senador, como es habitual, en las redes sociales se recuerdan algunas publicaciones que realizó Uribe Turbay en su cuenta de X.

Allí, se recordó el momento cuando le mostró su apoyo a Independiente Santa Fe, el 21 de diciembre de 2024, que en ese entonces disputaba la final del fútbol colombiano ante Independiente Medellín, y en la previa, esto fue lo que publicó.

“Muchos éxitos para Santa Fe, quien con seguridad hoy ganará una nueva estrella”, dijo,

Otro de los mensajes que publicó tres años despúes, en la histórica final que jugaron Millonarios y Santa Fe, entre el 13 y 17 de diciembre de 2017, mostrando su compromiso con la seguridad ciudadana tras el partido, como Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.

“Durante el partido de Millonarios y Santa Fe, y la celebración posterior. NO hubo homicidios. Bogotá volvió a ganar con el buen comportamiento de los hinchas”, dijo en su momento.

Este fue el video que compartió Miguel Uribe.

Este fue uno de los videos que compartió Miguel Uribe Turbay, cuando estaba como Secretario de Gobierno - crédito @MiguelUribeT / X

Así fue el homenaje de Independiente Santa Fe a Miguel Uribe Turbay

En la previa a la final entre Santa Fe y Medellín, se le realizó un homenaje al senador Miguel Uribe, que en ese entonces estaba en coma - crédito @UltimaHoraCR / X

El 24 de junio de 2025, se disputó la final entre Independiente Medellín y Santa Fe por la final de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025.

En aquel partido, que terminó sin goles en el estadio El Campín, se llevó a cabo en la previa al duelo, un sentido homenaje con apoyo al senador que se encontraba en coma después del atentado.

La imagen de hinchas y directivos proyectando el mensaje “Fuerza Miguel” junto a la fotografía de Miguel Uribe Turbay en las pantallas del estadio El Campín de Bogotá marcó un momento de profunda emotividad durante la final de ida entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

Este gesto, registrado antes del inicio del partido, buscó transmitir apoyo al precandidato presidencial, quien permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe desde el 7 de junio y atraviesa un estado de salud delicado.

El homenaje a Uribe Turbay se integró a los actos protocolarios del encuentro, en una atmósfera cargada de expectativa por el desenlace de la Liga BetPlay I-2025.

La presencia de su imagen y el mensaje de aliento evocaron una manifestación similar que ocurrió el 11 de junio de 2025, cuando durante el partido entre Millonarios y Once Caldas, también se envió un mensaje de esperanza al senador.

Minutos previos al encuentro entre Millonarios y Once Caldas, se rindió homenaje al precandidato presidencial en El Campín - crédito @dona_pily2/X

En ese momento, en lo que fue la previa del partido entre Millonarios y Once Caldas, disputado el 11 de junio, en el estadio El Campín, en donde los fanáticos encendieron las linternas de los celulares, en apoyo al precandidato presidencial, durante 30 segundos.

Allí, también en el mismo partido, la dirección de Sencia a través del acto de solidaridad, no solo se limitó a los aficionados. Los jugadores de Millonarios y Once Caldas se unieron en un abrazo en el centro del campo, enviando un mensaje de apoyo a la familia del senador y a la sociedad en general.

Por otra parte, la administración del estadio, bajo la dirección de Sencia y su CEO Miguel Hoyos, también tuvo un papel relevante. La relación personal entre Hoyos y Uribe Turbay, quienes comparten lazos familiares a través de María Carolina Hoyos Turbay, medio hermana de ambos, añadió una dimensión íntima al homenaje.

María Carolina Hoyos Turbay expresó el impacto que la situación ha tenido en su familia y agradeció las muestras de solidaridad y las cadenas de oración.

Subrayó la importancia del apoyo espiritual en estos momentos, al afirmar: “Miguel es a través de la fe, orando y pidiendo por su pronta recuperación”.