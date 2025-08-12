Deportes

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

El conjunto Verdolaga se medirá con el equipo dirigido por Hernán Crespo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Los Verdolagas se han enfrentado
Los Verdolagas se han enfrentado al equipo brasileño en reiteradas ocasiones - crédito Atlético Nacional

Con miras al trascendental duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo, Atlético Nacional dio a conocer la nómina de jugadores convocados, así como el reporte médico de futbolistas que no podrán estar presentes en el choque internacional programado para el martes 12 de agosto de 2025, a las 7:30 p. m., bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi.

El listado confirmado incluye a David Ospina como primer nombre, lo que anticipa la experiencia en el arco, seguido por Harlen Castillo, Juan José Arias, Simón García, William Tesillo, Cesar Haydar, Andrés Román, Camilo Candido, Andrés Salazar, Landazuri, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Billy Arce, Rengifo, Edwin Cardona, Juan Bauza, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria refleja una mezcla de figuras consagradas y jóvenes talentos, delineando el plantel de Nacional para afrontar una cita de máxima exigencia ante uno de los favoritos brasileños.

Estos son los convocados de
Estos son los convocados de Atlético Nacional para duelo por Copa Libertadores- crédito @nacionaloficial/X

La presencia de jugadores emblemáticos en la lista genera altas expectativas entre la afición Verdolaga. David Ospina, referente internacional, lidera una defensa en la que sobresalen nombres como Cándido, Arias y Tesillo, aportando equilibrio y solidez en la zaga.

La línea de volantes cuenta con variantes tácticas, respaldada por la inclusión de Campuzano y Uribe, capaces de marcar diferencia tanto en recuperación como en salida rápida. En ofensiva, National apostará por el talento de atacantes como Arce y Morelos, quienes buscarán romper la resistencia Paulista.

Estas son las bajas de
Estas son las bajas de Nacional para el duelo contra San Pablo- crédito @nacionaloficial/X

No obstante, la víspera del encuentro también estuvo marcada por la confirmación de varias bajas sensibles por parte del departamento médico del club. El informe, divulgado el 11 de agosto de 2025, detalló la situación de Dairon Asprilla, que sufrió “contusión en rodilla derecha” y estará inhabilitado durante 10 días; Juan José Rosa, intervenido por lesión meniscal de rodilla derecha, cuyo proceso de recuperación tras artroscopia tendrá una incapacidad proyectada de 14 semanas; y Andy Batijoa, que presentó lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, con pronóstico de 14 semanas de incapacitación.

A las bajas de largo aliento se suma la de Andrés Sarmiento, apartado temporalmente a raíz de una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. De acuerdo al comunicado médico, el retorno de Sarmiento a las canchas se definirá según evolución, manteniendo así la incógnita sobre su disponibilidad para los partidos venideros. La lista de ausentes se completa con Facundo Batista, que enfrenta una “fractura de huesos propios de nariz”, situación que de igual manera condiciona su regreso a la competencia conforme al desarrollo de su proceso de recuperación.

El cuadro Verdolaga se verá
El cuadro Verdolaga se verá las caras frente a uno de los gigantes del continente - crédito El Colombiano / Colprensa

Cómo quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores de América

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputarán en partidos de ida y vuelta, programados entre el 12 y el 21 de agosto. Los encuentros de ida se llevarán a cabo del 12 al 14 de agosto, mientras que los de vuelta se jugarán entre el 19 y el 21 del mismo mes. En esta fase, los equipos que finalizaron en primer lugar durante la fase de grupos tendrán la ventaja de cerrar la serie como locales.

Los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Palmeiras vs. Universitario
  • São Paulo vs. Atlético Nacional
  • Racing Club vs. Peñarol
  • River Plate vs. Libertad
  • Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño
  • Vélez Sarsfield vs. Fortaleza
  • Internacional vs. Flamengo
  • Liga de Quito vs. Botafogo
Cuadro final de la Copa
Cuadro final de la Copa Conmebol Libertadores 2025 - crédito Libertadores

Cuándo será la llave entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional se enfrentará a São Paulo en una serie de octavos de final con formato de ida y vuelta, tras el sorteo realizado por Conmebol en junio de 2025. El partido de ida se disputará en Medellín en el Atanasio Girardot el martes 12 de agosto a las 7:30 p. m. hora colombiana.

La revancha en Brasil, con São Paulo como local, se llevará a cabo una semana después el martes 19 de agosto también a las 7:30 p. m. en el estadio Morumbí, igualmente en horario colombiano.

Temas Relacionados

Atlético NacionalSão PauloCopa LibertadoresJavier GandolfiEstadio Atanasio GirardotColombia-Deportes

Más Noticias

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

El atacante atlanticense se destacó con el Orlando City, en el duelo contra el equipo donde fueron titulares Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros

Muriel persiguió a Luis Suárez

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

La Dimayor dio a conocer en la tarde del lunes 11 de agosto de 2025 que, según un estudio de la Alcaldía de Neiva, el escenario no está en condiciones de albergar visitantes

Fallas estructurales en el estadio

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

El conjunto de Guadalajara afronta una crisis de resultados desde hace varias semanas, que terminó en la salida de Gonzalo Pineda tras la derrota 0-3 con Pachuca en condición de local

Atlas de México llevaría a

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”

El extremo guajiro fue captado metiéndose debajo de los tres palos en medio de un entrenamiento del conjunto bávaro, tan solo unos días antes del comienzo de la Bundesliga

Luis Díaz siguió los pasos

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Pablo Sabbag, futbolista de paso por clubes como La Equidad y Deportivo Cali, reveló detalles de lo que ha sido su experiencia viviendo en el país asiático

Colombiano que juega en Corea
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate aseguró saber la

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Deportes

Muriel persiguió a Luis Suárez

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

Luis Díaz siguió los pasos de Manuel Neuer y se metió al arco del Bayern Múnich: “Aprende rápido”

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”