Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Los Verdolagas se han enfrentado al equipo brasileño en reiteradas ocasiones - crédito Atlético Nacional

Con miras al trascendental duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo, Atlético Nacional dio a conocer la nómina de jugadores convocados, así como el reporte médico de futbolistas que no podrán estar presentes en el choque internacional programado para el martes 12 de agosto de 2025, a las 7:30 p. m., bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi.

El listado confirmado incluye a David Ospina como primer nombre, lo que anticipa la experiencia en el arco, seguido por Harlen Castillo, Juan José Arias, Simón García, William Tesillo, Cesar Haydar, Andrés Román, Camilo Candido, Andrés Salazar, Landazuri, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Billy Arce, Rengifo, Edwin Cardona, Juan Bauza, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

La convocatoria refleja una mezcla de figuras consagradas y jóvenes talentos, delineando el plantel de Nacional para afrontar una cita de máxima exigencia ante uno de los favoritos brasileños.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para duelo por Copa Libertadores- crédito @nacionaloficial/X

La presencia de jugadores emblemáticos en la lista genera altas expectativas entre la afición Verdolaga. David Ospina, referente internacional, lidera una defensa en la que sobresalen nombres como Cándido, Arias y Tesillo, aportando equilibrio y solidez en la zaga.

La línea de volantes cuenta con variantes tácticas, respaldada por la inclusión de Campuzano y Uribe, capaces de marcar diferencia tanto en recuperación como en salida rápida. En ofensiva, National apostará por el talento de atacantes como Arce y Morelos, quienes buscarán romper la resistencia Paulista.

Estas son las bajas de Nacional para el duelo contra San Pablo- crédito @nacionaloficial/X

No obstante, la víspera del encuentro también estuvo marcada por la confirmación de varias bajas sensibles por parte del departamento médico del club. El informe, divulgado el 11 de agosto de 2025, detalló la situación de Dairon Asprilla, que sufrió “contusión en rodilla derecha” y estará inhabilitado durante 10 días; Juan José Rosa, intervenido por lesión meniscal de rodilla derecha, cuyo proceso de recuperación tras artroscopia tendrá una incapacidad proyectada de 14 semanas; y Andy Batijoa, que presentó lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, con pronóstico de 14 semanas de incapacitación.

A las bajas de largo aliento se suma la de Andrés Sarmiento, apartado temporalmente a raíz de una fatiga muscular en el isquiotibial derecho. De acuerdo al comunicado médico, el retorno de Sarmiento a las canchas se definirá según evolución, manteniendo así la incógnita sobre su disponibilidad para los partidos venideros. La lista de ausentes se completa con Facundo Batista, que enfrenta una “fractura de huesos propios de nariz”, situación que de igual manera condiciona su regreso a la competencia conforme al desarrollo de su proceso de recuperación.

El cuadro Verdolaga se verá las caras frente a uno de los gigantes del continente - crédito El Colombiano / Colprensa

Cómo quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores de América

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputarán en partidos de ida y vuelta, programados entre el 12 y el 21 de agosto. Los encuentros de ida se llevarán a cabo del 12 al 14 de agosto, mientras que los de vuelta se jugarán entre el 19 y el 21 del mismo mes. En esta fase, los equipos que finalizaron en primer lugar durante la fase de grupos tendrán la ventaja de cerrar la serie como locales.

Los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

Palmeiras vs. Universitario

São Paulo vs. Atlético Nacional

Racing Club vs. Peñarol

River Plate vs. Libertad

Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño

Vélez Sarsfield vs. Fortaleza

Internacional vs. Flamengo

Liga de Quito vs. Botafogo

Cuadro final de la Copa Conmebol Libertadores 2025 - crédito Libertadores

Cuándo será la llave entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional se enfrentará a São Paulo en una serie de octavos de final con formato de ida y vuelta, tras el sorteo realizado por Conmebol en junio de 2025. El partido de ida se disputará en Medellín en el Atanasio Girardot el martes 12 de agosto a las 7:30 p. m. hora colombiana.

La revancha en Brasil, con São Paulo como local, se llevará a cabo una semana después el martes 19 de agosto también a las 7:30 p. m. en el estadio Morumbí, igualmente en horario colombiano.