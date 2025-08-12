Así fue el homenaje en el fútbol colombiano a Miguel Uribe: Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra el exsenador

Boyacá Chicó homenajeó a Miguel Uribe, que falleció el lunes 11 de agosto de 2025 - crédito boyacachico_oficial/Instagram

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, después de pasar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos a causa de un atentado con arma de fuego, hechos que ocurrieron el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El fútbol colombiano reaccionó ante la noticia y durante la jornada de este lunes se compartieron mensajes de despedida.

Los jugadores de Boyacá Chicó exhibieron una pancarta con imágenes del exsenador y el mensaje “Mataron la esperanza”, como expresión de rechazo al magnicidio de Miguel Uribe.

Los dirigidos por Flabio Torres sacaron dos pancartas idénticas antes del juego contra La Equidad.

Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra Miguel Uribe - crédito boyacachico_oficial/Instagram

Las redes sociales del cuadro ajedrezado compartieron las imágenes de los jugadores y las pancartas en muestra de solidaridad con la familia, amigos y conocidos de Miguel Uribe.

“Que en paz descanse, senador Miguel Uribe Turbay”, señala el mensaje que acompaña las fotografías de los jugadores de Boyacá Chicó.

Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra Miguel Uribe - crédito boyacachico_oficial/Instagram

De hecho, el presidente de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, en su cuenta de X rechazó el magnicidio del exsenador Uribe Turbay.

“Crimen de estado, usted, yo y todo el mundo sabemos que ese tránsfuga fue quien fraguó el asesinato de Miguel. Qué desgracia de gobierno, qué dolor de patria tan malparido”, indicó Pimentel.

El equipo de Flabio Torres enfrentó a La Equidad, partido válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El encuentro se disputó en el estadio La Independencia, y terminó empatado a cero goles.

Con este empate, Boyacá Chicó se ubica en la undécima posición con seis puntos, mientras que La Equidad ocupa el duodécimo puesto con la misma cantidad de unidades.