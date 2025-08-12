Deportes

Así fue el homenaje en el fútbol colombiano a Miguel Uribe: Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra el exsenador

En el cierre de la fecha 6 de la Liga Betplay, el equipo dirigido por Flabio Torres rindió homenaje a Miguel Uribe, fallecido el lunes 11 de agosto de 2025 tras estar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos por el atentado del que fue víctima en Fontibón

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Boyacá Chicó homenajeó a Miguel
Boyacá Chicó homenajeó a Miguel Uribe, que falleció el lunes 11 de agosto de 2025 - crédito boyacachico_oficial/Instagram

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025, después de pasar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos a causa de un atentado con arma de fuego, hechos que ocurrieron el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

El fútbol colombiano reaccionó ante la noticia y durante la jornada de este lunes se compartieron mensajes de despedida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los jugadores de Boyacá Chicó exhibieron una pancarta con imágenes del exsenador y el mensaje “Mataron la esperanza”, como expresión de rechazo al magnicidio de Miguel Uribe.

Los dirigidos por Flabio Torres sacaron dos pancartas idénticas antes del juego contra La Equidad.

Boyacá Chicó rechazó el magnicidio
Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra Miguel Uribe - crédito boyacachico_oficial/Instagram

Las redes sociales del cuadro ajedrezado compartieron las imágenes de los jugadores y las pancartas en muestra de solidaridad con la familia, amigos y conocidos de Miguel Uribe.

“Que en paz descanse, senador Miguel Uribe Turbay”, señala el mensaje que acompaña las fotografías de los jugadores de Boyacá Chicó.

Boyacá Chicó rechazó el magnicidio
Boyacá Chicó rechazó el magnicidio contra Miguel Uribe - crédito boyacachico_oficial/Instagram

De hecho, el presidente de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, en su cuenta de X rechazó el magnicidio del exsenador Uribe Turbay.

“Crimen de estado, usted, yo y todo el mundo sabemos que ese tránsfuga fue quien fraguó el asesinato de Miguel. Qué desgracia de gobierno, qué dolor de patria tan malparido”, indicó Pimentel.

El equipo de Flabio Torres enfrentó a La Equidad, partido válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay. El encuentro se disputó en el estadio La Independencia, y terminó empatado a cero goles.

Con este empate, Boyacá Chicó se ubica en la undécima posición con seis puntos, mientras que La Equidad ocupa el duodécimo puesto con la misma cantidad de unidades.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayBoyacá ChicóMurió Miguel UribeMiguel UribeFútbol colombianoLiga BetPlayMuerte de Miguel UribeColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

El Rey de Copas del fútbol colombiano, enfrenta su primer paso en la conquista de la tercera copa en su historia, a un viejo conocido en el continente: São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

El conjunto Verdolaga se medirá con el equipo dirigido por Hernán Crespo por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional dio a conocer

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

El atacante atlanticense se destacó con el Orlando City, en el duelo contra el equipo donde fueron titulares Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba, entre otros

Muriel persiguió a Luis Suárez

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

La Dimayor dio a conocer en la tarde del lunes 11 de agosto de 2025 que, según un estudio de la Alcaldía de Neiva, el escenario no está en condiciones de albergar visitantes

Fallas estructurales en el estadio

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón

El conjunto de Guadalajara afronta una crisis de resultados desde hace varias semanas, que terminó en la salida de Gonzalo Pineda tras la derrota 0-3 con Pachuca en condición de local

Atlas de México llevaría a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W se pronunció

Luisa Fernanda W se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe: “No permitan que el odio les robe el corazón”

Melissa Gate aseguró saber la razón por la que Karina García y Altafulla habrían terminado

Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas este día

Jhonny Rivera respondió a las críticas tras la fuerte caída de Jenny López: “Estaba llorando”

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Deportes

Atlético Nacional vs. São Paulo

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional dio a conocer sus convocados para duelo contra São Paulo: hay bajas sensibles

Muriel persiguió a Luis Suárez para que le entregara su camiseta tras clásico de la Florida en el que fue figura

Fallas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid obligaron a tomar fuerte decisión que afecta al Atlético Huila

Atlas de México llevaría a un viejo conocido de Camilo Vargas tras salida de su entrenador: ya fue campeón