Deportes

Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

El entrenador colombiano habría sido despedido por el equipo inca tras una serie de malos resultados, apenas cinco meses después de haber asumido el cargo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Arturo Reyes llegó al fútbol
Arturo Reyes llegó al fútbol peruano tras su salida del Junior de Barranquilla- crédito Club Sport Boys

La incertidumbre generada por la reciente seguidilla de resultados negativos dejó a Sport Boys, uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano, al borde de un nuevo cambio de director técnico, justo después de una derrota por la mínima ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima.

Y es que la directiva de Sport Boys habría decidido prescindir de los servicios del entrenador colombiano Arturo Reyes, quien permaneció apenas cinco meses en el banquillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según señaló el periodista Jorge Solari en su cuenta de X: “Sport Boys tiene programado su próximo entrenamiento para el lunes 11; hoy tendrán reunión con Arturo Reyes para acordar su salida. Sus estadísticas son de espanto, sus decisiones técnicas discutidas, su salida es inminente. Mañana se haría oficial”.

Al parecer, la dirigencia del conjunto peruano prevé oficializar el lunes 11 de agosto la desvinculación del que sería su tercer director técnico en la presente temporada, sumándose a una lista que ya incluye al argentino Cristian Paulucci y al peruano Guillermo Vásquez.

La breve etapa de Arturo Reyes al mando del equipo comenzó con altas expectativas, especialmente tras su exitoso paso por Junior de Barranquilla, donde se consagró campeón en diciembre de 2023 tras vencer al Deportivo Independiente Medellín en la gran final.

Arturo Reyes no continuaría en
Arturo Reyes no continuaría en el Sport Boys, aseguraron desde Perú- crédito @jsolari17/X

A su llegada en mayo, el colombiano fue recibido con entusiasmo y un buen antecedente. Su debut dejó un marcador ajustado en Arequipa ante Melgar, seguido por una victoria frente a Binacional y un empate ante UTC en Cajamarca, lo que auguraba una campaña prometedora.

No obstante, las circunstancias cambiaron drásticamente al encadenar cuatro derrotas consecutivas, un golpe del que el plantel nunca logró recuperarse. En total, Reyes dirigió 10 partidos, con un balance de dos victorias, dos empates y seis derrotas.

Reyes deja al Sport Boys comprometido en la parte baja de la tabla acumulada, con 24 puntos, muy cerca de la zona de descenso, donde actualmente Comerciantes Unidos (13 puntos), Alianza Universidad (14 puntos) y Ayacucho FC (19 puntos) estarían perdiendo la categoría, con miras a disputar la Liga 2 en 2026.

Con el despido inminente de Reyes, la responsabilidad de encontrar un nuevo entrenador recaerá sobre el gerente deportivo, Jorge Espejo, quien deberá definir quién asumirá el reto de revertir la situación y mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol peruano.

Arturo Reyes solo habría durado
Arturo Reyes solo habría durado cinco meses como director técnico de Sport Boys- crédito @sportboys/X

Cómo ha sido la trayectoria de Arturo Reyes como director técnico

Arturo Ernesto Reyes Montero comenzó su carrera como entrenador en 2008, al frente del Academia F.C. en la Primera B de Colombia, y rápidamente asumió también un breve paso por Atlético Bucaramanga en el Torneo Finalización del mismo año.

Posteriormente, el samario dirigió en la segunda división al Barranquilla F.C. desde 2013 hasta 2017, además de un interinato como técnico en Patriotas Boyacá en 2013.

Arturo Reyes salió campeón en
Arturo Reyes salió campeón en 2023 con el Junior- crédito @JuniorClubSA/X

En 2017, Reyes se integró a la Federación Colombiana de Fútbol, primero como asistente técnico en Junior, y luego como entrenador de las selecciones juveniles: Sub-20, Sub-21 y Sub-23. Bajo su dirección, el equipo Sub-21 conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y la Sub-20 obtuvo bronce en los Juegos Suramericanos del mismo año; también clasificó a cuartos de final del Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

En septiembre de 2018, tras la salida de José Pékerman, asumió interinamente la dirección técnica de la selección absoluta, con resultados positivos en amistosos contra Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

Desde agosto de 2021 y en varios ciclos posteriores, ha sido entrenador del Atlético Junior de Barranquilla, donde logró el título de la Liga BetPlay Finalización 2023, acumulando un récord aproximado de 39 victorias, 31 empates y 30 derrotas en unos 100 partidos dirigidos.

Temas Relacionados

Arturo ReyesSport BoysJunior de BarranquillaColombianos en el exteriorColombia-Deportes

Más Noticias

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó su primer oro en los Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción

La colombiana logró el primer lugar en la contrarreloj individual femenina (CRI), con un tiempo de 36 minutos, 43 segundos y 320 milésimas

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó

Daniel Muñoz protagonizó choque con árbitro de la final de la Community Shield contra Liverpool, ya sin Luis Díaz

El lateral colombiano se vio inmerso en una curiosa escena en medio del duelo frente a los Reds, que terminaría con el título del Crystal Palace con dos connacionales en cancha

Daniel Muñoz protagonizó choque con

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Los dirigidos por Oliver Glasner se impusieron en la tanda de penales por la gran actuación de su portero, Dean Henderson

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma,

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia

El ciclista colombiano publicó una fotografía de cómo quedó su espalda, luego de abandonar la carrera por el impacto que sufrió

Nairo Quintana dejó ver la

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

El exjugador del Fluminense brilló en su primer encuentro, marcando ante el Girona y mostrando su capacidad para adaptarse al exigente ritmo de la Premier League inglesa

Jhon Arias recibió un mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Beéle despidió a su padre

Beéle despidió a su padre dedicándole un emotivo verso, pero las críticas no se hicieron esperar: “No se le entiende”

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Hernán Orjuela se despachó contra los que cometieron desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

Deportes

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó

Con Natalia Garzón, Colombia conquistó su primer oro en los Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción

Daniel Muñoz protagonizó choque con árbitro de la final de la Community Shield contra Liverpool, ya sin Luis Díaz

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios