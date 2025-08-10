Arturo Reyes finalizaría su travesía en el fútbol peruano: no continuaría como técnico del Sport Boys

Arturo Reyes llegó al fútbol peruano tras su salida del Junior de Barranquilla- crédito Club Sport Boys

La incertidumbre generada por la reciente seguidilla de resultados negativos dejó a Sport Boys, uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano, al borde de un nuevo cambio de director técnico, justo después de una derrota por la mínima ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lima.

Y es que la directiva de Sport Boys habría decidido prescindir de los servicios del entrenador colombiano Arturo Reyes, quien permaneció apenas cinco meses en el banquillo.

Según señaló el periodista Jorge Solari en su cuenta de X: “Sport Boys tiene programado su próximo entrenamiento para el lunes 11; hoy tendrán reunión con Arturo Reyes para acordar su salida. Sus estadísticas son de espanto, sus decisiones técnicas discutidas, su salida es inminente. Mañana se haría oficial”.

Al parecer, la dirigencia del conjunto peruano prevé oficializar el lunes 11 de agosto la desvinculación del que sería su tercer director técnico en la presente temporada, sumándose a una lista que ya incluye al argentino Cristian Paulucci y al peruano Guillermo Vásquez.

La breve etapa de Arturo Reyes al mando del equipo comenzó con altas expectativas, especialmente tras su exitoso paso por Junior de Barranquilla, donde se consagró campeón en diciembre de 2023 tras vencer al Deportivo Independiente Medellín en la gran final.

A su llegada en mayo, el colombiano fue recibido con entusiasmo y un buen antecedente. Su debut dejó un marcador ajustado en Arequipa ante Melgar, seguido por una victoria frente a Binacional y un empate ante UTC en Cajamarca, lo que auguraba una campaña prometedora.

No obstante, las circunstancias cambiaron drásticamente al encadenar cuatro derrotas consecutivas, un golpe del que el plantel nunca logró recuperarse. En total, Reyes dirigió 10 partidos, con un balance de dos victorias, dos empates y seis derrotas.

Reyes deja al Sport Boys comprometido en la parte baja de la tabla acumulada, con 24 puntos, muy cerca de la zona de descenso, donde actualmente Comerciantes Unidos (13 puntos), Alianza Universidad (14 puntos) y Ayacucho FC (19 puntos) estarían perdiendo la categoría, con miras a disputar la Liga 2 en 2026.

Con el despido inminente de Reyes, la responsabilidad de encontrar un nuevo entrenador recaerá sobre el gerente deportivo, Jorge Espejo, quien deberá definir quién asumirá el reto de revertir la situación y mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol peruano.

Cómo ha sido la trayectoria de Arturo Reyes como director técnico

Arturo Ernesto Reyes Montero comenzó su carrera como entrenador en 2008, al frente del Academia F.C. en la Primera B de Colombia, y rápidamente asumió también un breve paso por Atlético Bucaramanga en el Torneo Finalización del mismo año.

Posteriormente, el samario dirigió en la segunda división al Barranquilla F.C. desde 2013 hasta 2017, además de un interinato como técnico en Patriotas Boyacá en 2013.

En 2017, Reyes se integró a la Federación Colombiana de Fútbol, primero como asistente técnico en Junior, y luego como entrenador de las selecciones juveniles: Sub-20, Sub-21 y Sub-23. Bajo su dirección, el equipo Sub-21 conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y la Sub-20 obtuvo bronce en los Juegos Suramericanos del mismo año; también clasificó a cuartos de final del Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

En septiembre de 2018, tras la salida de José Pékerman, asumió interinamente la dirección técnica de la selección absoluta, con resultados positivos en amistosos contra Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

Desde agosto de 2021 y en varios ciclos posteriores, ha sido entrenador del Atlético Junior de Barranquilla, donde logró el título de la Liga BetPlay Finalización 2023, acumulando un récord aproximado de 39 victorias, 31 empates y 30 derrotas en unos 100 partidos dirigidos.